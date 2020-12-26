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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6032603360346035>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 70
1. Зросли більш, як на 30%
30%
21
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
21%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
5
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
17
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 21:01

  UA написав:
  airmax78 написав:С Вашего позволения, вступлюсь за Трибеку. Помимо того, что зажал Чивас и является латентным украинофобом - других грехов за ним, вроде, замечено не было. Но у нас в стране %%30 украинофобов, поэтому этот грех простим ему.

А тележка из Эпика?
А парковка во втором ряду на Хрещатике?
...А колбаса по 500 грн? :mrgreen:

Тележку не помню. Парковкой, думаю, он дразнился. А колбаса по 500 грн. - у каждого свои слабости.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 21:25

Что там с тележкой? На гриль забрал?
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 22:04

  hume написав:
  Kostia написав:[
Если б не Кличко то можно парковаться как мудк?)

Как мудaк это как? Очевидно вы хорошо знаете

Знаю, написали же что эвакуатор забрал
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 22:24

Как Вас этот ЖК ривьера риверсайд?
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 26 гру, 2020 22:42, всього редагувалось 7 разів.
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Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 22:24

  Grand Touring написав:Предлагаю брать такой налог с лендлордов 24 тыс грн в год на комнату

Все верно. И лосю понятно, что вторая квартира у одного лица, на 90% он лендлорд. Значит начиная со второй единицы должен уплачиваться налог 24 тыс грн в год - или продавай. А то развели демократию на рынке недвиги.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 22:26

  Zebra написав:
  Grand Touring написав:Предлагаю брать такой налог с лендлордов 24 тыс грн в год на комнату

Все верно. И лосю понятно, что вторая квартира у одного лица, на 90% он лендлорд. Значит начиная со второй единицы должен уплачиваться налог 24 тыс грн в год - или продавай. А то развели демократию на рынке недвиги.


Так і до дешевія недалеко)
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 23:20

  Kostia написав:
  hume написав:
  Kostia написав:[
Если б не Кличко то можно парковаться как мудк?)

Как мудaк это как? Очевидно вы хорошо знаете

Знаю, написали же что эвакуатор забрал

Эвакуатор забирает по разным причинам, не обязательно парковаться на детской площадке.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 23:36

  Zebra написав:
  Grand Touring написав:Предлагаю брать такой налог с лендлордов 24 тыс грн в год на комнату

Все верно. И лосю понятно, что вторая квартира у одного лица, на 90% он лендлорд. Значит начиная со второй единицы должен уплачиваться налог 24 тыс грн в год - или продавай. А то развели демократию на рынке недвиги.

Из 24 половина ЕСВ, которое многие люди и так платят и за это получают стаж. Налогов 12. Можно сделать каждому арендодателю на каждый объект фиксированный налог 1 тыс в месяц, но многие люди, имеющие вторую квартиру, ее не сдают. Купили квартиру в Киеве, а на них числится еще квартира в пгт. Многие арендодатели из условного Кропивницкого не поймут за что с них брать по 1 тыс в месяц, когда они сдают за 2. Арендодателей в Украине не меньше, чем ФОПов и можно за такие дела получить майдан, чего наши популисты боятся.
Мягко выманить арендодателй из тени несложно, но всем кто у власти
- не хватает ума, как это сделать без последствий,
- не нужно, в частности потому, что когда человек платит напрямую налоги (а не работодатель удерживает или в виде НДС), у него совсем другой спрос с власти за свои деньги - посмотрите на ФОПов.
Так что не нужно слишком напрягаться.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 23:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

У города нет будущего
https://nashkiev.ua/novosti/kievsovet-n ... -vdng.html
Доходы бюджета Киева запланировали в сумме почти 60,5 млрд грн, расходы - около 57,8 млрд.
В Программе развития столицы депутаты не предусмотрели финансирование велоинфраструктуры и электротранспорта.

На эти проекты предлагали выделить 21 млн грн, но профильный департамент не поддержал ни одну из этих правок, а голосов депутатов не хватило для принятия решений.

Но депутаты заложили в бюджет финансирование на строительство прямого подземного перехода от станции «Выставочный центр» до ВДНХ.

Пробки привет, Виталя самый лучший :mrgreen:

Тем временем в так нелюбимой Виннице https://traffic.od.ua/news/eltransua/1232065
Мэрия Винницы заключила соглашение с городскими властями Цюриха о бесплатной передаче партии из 70 швейцарских трамваев.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 23:48

Выступлю в защиту арендодателей - не стоит их жестко фискализировать, по крайней мере до тех пор, пока налоги могут не платить зашибатели гораздо бОльших денег посредством ТЦО, "скруток" и прочих муток. Тем более, что прибыли лендлордов - это притча во языцех. Бизнес, ведущий бухгалтерию, у нас сбрасывает капексы в амортизацию, уменьшая тем самым базу налогообложения на сумму понесенных инвестиций. Если это сделать с бетоном, то там свободный денежный поток выйдет в плюс год эдак на 20-й, не раньше.

А вот облагать налогом на прибыль от позитивной разницы переуступок - очень правильная идея. Тем более, что это 100% торговля ценными бумагами!
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 26 гру, 2020 23:54, всього редагувалось 2 разів.
zРадио
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