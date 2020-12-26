UA написав:
А тележка из Эпика?
А парковка во втором ряду на Хрещатике?
...А колбаса по 500 грн?
Тележку не помню. Парковкой, думаю, он дразнился. А колбаса по 500 грн. - у каждого свои слабости.
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Додано: Суб 26 гру, 2020 21:01
Тележку не помню. Парковкой, думаю, он дразнился. А колбаса по 500 грн. - у каждого свои слабости.
Додано: Суб 26 гру, 2020 22:04
Додано: Суб 26 гру, 2020 22:24
Как Вас этот ЖК ривьера риверсайд?
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 26 гру, 2020 22:42, всього редагувалось 7 разів.
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Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Суб 26 гру, 2020 22:24
Все верно. И лосю понятно, что вторая квартира у одного лица, на 90% он лендлорд. Значит начиная со второй единицы должен уплачиваться налог 24 тыс грн в год - или продавай. А то развели демократию на рынке недвиги.
Додано: Суб 26 гру, 2020 22:26
Так і до дешевія недалеко)
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
Додано: Суб 26 гру, 2020 23:20
Додано: Суб 26 гру, 2020 23:36
Из 24 половина ЕСВ, которое многие люди и так платят и за это получают стаж. Налогов 12. Можно сделать каждому арендодателю на каждый объект фиксированный налог 1 тыс в месяц, но многие люди, имеющие вторую квартиру, ее не сдают. Купили квартиру в Киеве, а на них числится еще квартира в пгт. Многие арендодатели из условного Кропивницкого не поймут за что с них брать по 1 тыс в месяц, когда они сдают за 2. Арендодателей в Украине не меньше, чем ФОПов и можно за такие дела получить майдан, чего наши популисты боятся.
Мягко выманить арендодателй из тени несложно, но всем кто у власти
- не хватает ума, как это сделать без последствий,
- не нужно, в частности потому, что когда человек платит напрямую налоги (а не работодатель удерживает или в виде НДС), у него совсем другой спрос с власти за свои деньги - посмотрите на ФОПов.
Так что не нужно слишком напрягаться.
Додано: Суб 26 гру, 2020 23:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
У города нет будущего
Пробки привет, Виталя самый лучший
Тем временем в так нелюбимой Виннице
Додано: Суб 26 гру, 2020 23:48
Выступлю в защиту арендодателей - не стоит их жестко фискализировать, по крайней мере до тех пор, пока налоги могут не платить зашибатели гораздо бОльших денег посредством ТЦО, "скруток" и прочих муток. Тем более, что прибыли лендлордов - это притча во языцех. Бизнес, ведущий бухгалтерию, у нас сбрасывает капексы в амортизацию, уменьшая тем самым базу налогообложения на сумму понесенных инвестиций. Если это сделать с бетоном, то там свободный денежный поток выйдет в плюс год эдак на 20-й, не раньше.
А вот облагать налогом на прибыль от позитивной разницы переуступок - очень правильная идея. Тем более, что это 100% торговля ценными бумагами!
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 26 гру, 2020 23:54, всього редагувалось 2 разів.
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