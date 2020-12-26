Додано: Суб 26 гру, 2020 23:36

Zebra написав: Grand Touring написав: Предлагаю брать такой налог с лендлордов 24 тыс грн в год на комнату Предлагаю брать такой налог с лендлордов 24 тыс грн в год на комнату

Все верно. И лосю понятно, что вторая квартира у одного лица, на 90% он лендлорд. Значит начиная со второй единицы должен уплачиваться налог 24 тыс грн в год - или продавай. А то развели демократию на рынке недвиги. Все верно. И лосю понятно, что вторая квартира у одного лица, на 90% он лендлорд. Значит начиная со второй единицы должен уплачиваться налог 24 тыс грн в год - или продавай. А то развели демократию на рынке недвиги.

Из 24 половина ЕСВ, которое многие люди и так платят и за это получают стаж. Налогов 12. Можно сделать каждому арендодателю на каждый объект фиксированный налог 1 тыс в месяц, но многие люди, имеющие вторую квартиру, ее не сдают. Купили квартиру в Киеве, а на них числится еще квартира в пгт. Многие арендодатели из условного Кропивницкого не поймут за что с них брать по 1 тыс в месяц, когда они сдают за 2. Арендодателей в Украине не меньше, чем ФОПов и можно за такие дела получить майдан, чего наши популисты боятся.Мягко выманить арендодателй из тени несложно, но всем кто у власти- не хватает ума, как это сделать без последствий,- не нужно, в частности потому, что когда человек платит напрямую налоги (а не работодатель удерживает или в виде НДС), у него совсем другой спрос с власти за свои деньги - посмотрите на ФОПов.Так что не нужно слишком напрягаться.