Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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1899 год. Развозная им. Леопольда Толстовского. Место купеческой тележной компании "Дилижанс". Маршрутные извозчики развозят (кстати недорого, 1.5 копейки верста) по домам жителей хуторов Теремки, Борщаговка, Березняки и Святошино. Для жителей дальнего села Троещина тариф был двойной (ибо гиблое место, дюже много разбойников по дороге ходило). На деревню Оболонью не возили вообще, дороги плохие, трясина. До поселения Позняки отправлялись только парами, так как дорога дальняя и сложная, и телегу вытащить только вместе можно было. Поселенье Шулявщина - тройной тариф и "на чай", ибо дорога "уставшая" и иначе никак.