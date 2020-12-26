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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6032603360346035

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 70
1. Зросли більш, як на 30%
30%
21
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
21%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
5
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
17
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 23:51

1899 год. Развозная им. Леопольда Толстовского. Место купеческой тележной компании "Дилижанс". Маршрутные извозчики развозят (кстати недорого, 1.5 копейки верста) по домам жителей хуторов Теремки, Борщаговка, Березняки и Святошино. Для жителей дальнего села Троещина тариф был двойной (ибо гиблое место, дюже много разбойников по дороге ходило). На деревню Оболонью не возили вообще, дороги плохие, трясина. До поселения Позняки отправлялись только парами, так как дорога дальняя и сложная, и телегу вытащить только вместе можно было. Поселенье Шулявщина - тройной тариф и "на чай", ибо дорога "уставшая" и иначе никак.



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Xenon
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 00:41

  zРадио написав: Тем более, что прибыли лендлордов - это притча во языцех.
не разобравшись пусть не лезут в дела фопов, иначе быстро лишаться инфантильности
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 01:04

  Xenon написав:
1899 год. Развозная им. Леопольда Толстовского. Место купеческой тележной компании "Дилижанс". Маршрутные извозчики развозят (кстати недорого, 1.5 копейки верста) по домам жителей хуторов Теремки, Борщаговка, Березняки и Святошино. Для жителей дальнего села Троещина тариф был двойной (ибо гиблое место, дюже много разбойников по дороге ходило). На деревню Оболонью не возили вообще, дороги плохие, трясина. До поселения Позняки отправлялись только парами, так как дорога дальняя и сложная, и телегу вытащить только вместе можно было. Поселенье Шулявщина - тройной тариф и "на чай", ибо дорога "уставшая" и иначе никак.

какой-то стеб - на Шулявщину тройной тариф, на Троещину двойной, на Святошино - обычный

1.5 копейки верста не дорого?
В Москве у фабрично-заводских чернорабочих Басманной части в 1899 г. средняя заработная плата (без штрафов и вычетов) составляла 14 руб., у специальных рабочих — 29, у подростков — 6,50 на хозяйских харчах, у женщин — 9 рублей. После расходов на питание, койку, одежду, обувь и другие надобности у одинокого чернорабочего оставался 1 руб., у семейного, учитывая расходы на детей, получался большой дефицит; у одинокого специального рабочего оставалось 10–15 руб., у семейного расход покрывался доходом. Большинство рабочих, имевших семьи в деревне, посылали туда свои накопления: чернорабочие — от 45 до 60 руб. в год, специальные — от 100 руб. и более. Семейный рабочий, живший в Москве с женой и детьми, также посылал деньги в деревню: чернорабочий — от 3 до 15 руб. в год, специальный — от 5 до 18
https://scepsis.net/library/id_3869.html
Grand Touring
 
Повідомлень: 531
З нами з: 23.03.20
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Подякували: 192 раз.
 
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  #<1 ... 6032603360346035
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