Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
1899 год. Развозная им. Леопольда Толстовского. Место купеческой тележной компании "Дилижанс". Маршрутные извозчики развозят (кстати недорого, 1.5 копейки верста) по домам жителей хуторов Теремки, Борщаговка, Березняки и Святошино. Для жителей дальнего села Троещина тариф был двойной (ибо гиблое место, дюже много разбойников по дороге ходило). На деревню Оболонью не возили вообще, дороги плохие, трясина. До поселения Позняки отправлялись только парами, так как дорога дальняя и сложная, и телегу вытащить только вместе можно было. Поселенье Шулявщина - тройной тариф и "на чай", ибо дорога "уставшая" и иначе никак.
1899 год. Развозная им. Леопольда Толстовского. Место купеческой тележной компании "Дилижанс". Маршрутные извозчики развозят (кстати недорого, 1.5 копейки верста) по домам жителей хуторов Теремки, Борщаговка, Березняки и Святошино. Для жителей дальнего села Троещина тариф был двойной (ибо гиблое место, дюже много разбойников по дороге ходило). На деревню Оболонью не возили вообще, дороги плохие, трясина. До поселения Позняки отправлялись только парами, так как дорога дальняя и сложная, и телегу вытащить только вместе можно было. Поселенье Шулявщина - тройной тариф и "на чай", ибо дорога "уставшая" и иначе никак.
какой-то стеб - на Шулявщину тройной тариф, на Троещину двойной, на Святошино - обычный
1.5 копейки верста не дорого?
В Москве у фабрично-заводских чернорабочих Басманной части в 1899 г. средняя заработная плата (без штрафов и вычетов) составляла 14 руб., у специальных рабочих — 29, у подростков — 6,50 на хозяйских харчах, у женщин — 9 рублей. После расходов на питание, койку, одежду, обувь и другие надобности у одинокого чернорабочего оставался 1 руб., у семейного, учитывая расходы на детей, получался большой дефицит; у одинокого специального рабочего оставалось 10–15 руб., у семейного расход покрывался доходом. Большинство рабочих, имевших семьи в деревне, посылали туда свои накопления: чернорабочие — от 45 до 60 руб. в год, специальные — от 100 руб. и более. Семейный рабочий, живший в Москве с женой и детьми, также посылал деньги в деревню: чернорабочий — от 3 до 15 руб. в год, специальный — от 5 до 18 https://scepsis.net/library/id_3869.html
Тут підняли тему про податки на лендлодство... то і я вставлю свої 5коп, як майбутній лендлорд! Будь моя воля то я б ввів такі закони/правила: 1. Скільки є дітей у вас - стільки і квартир ви маєте право мати БЕЗ податку! А далі - податок по наростаючій, за кожну "зайву" квартиру! Наприклад, за першу-зайву - 2% в рік від її вартості, на 2гу - вже 4%/рік і т. д. - щоб справді зробити +/- справедливість - щоб у чиновників не було по 20-50 квартир! - а хочете мати 20 квартир - платіть державі мзду!