Додано: Нед 27 гру, 2020 10:57

BIGor написав: Тобто ви вважаэте, що податкова політика країни повинна повинна відштовхуватись від здатності громадян розмножуватись? Циганам привіт Тобто ви вважаэте, що податкова політика країни повинна повинна відштовхуватись від здатності громадян розмножуватись? Циганам привіт

Налог на бездетность существовал в СССР как «Налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан» с ноября 1941 года на основании Указов Президиума Верховного Совета СССР от 21 ноября 1941 г. «О налоге на холостяков, одиноких и бездетных граждан СССР» и от 8 июля 1944 г. (раздел IV «О налоге на холостяков, одиноких и малосемейных граждан СССР») с последующими дополнениями и изменениями.Бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет должны были отчислять 6 % зарплаты государству. Меньшая ставка предусматривалась для тех, кто получал менее 91 рубля в месяц. С заработка менее 70 рублей налог не взимался. В 1949 году налог повышен для сельского населения, в результате чего сельчане, не имеющие детей, платили 150 рублей в год, имеющие одного ребёнка — 50 рублей, двух детей — 25 рублей в год, до 1952 года[1]. Освобождались от налога лица, не имевшие возможности завести ребёнка по состоянию здоровья. От уплаты налога освобождались лица, у которых дети погибли, умерли или пропали без вести на фронтах Великой Отечественной войны. Также существовали льготы для учащихся средних специальных и высших учебных заведений (до 25 лет), для Героев Советского Союза, для награждённых тремя степенями ордена Славы, для военнослужащих и членов их семей и т. д.Указанный налог прекращали взимать в связи с рождением или усыновлением ребёнка и вновь продолжали взимать в случае гибели единственного ребёнка. С конца 1980-х годов льготы по налогу получили молодожёны в течение одного года с момента регистрации брака.В народе этот налог называли «налогом на яйца»[источник не указан 1486 дней], потому что он ставил женщин и мужчин в неравное положение: последние, не имея детей, облагались налогом независимо от своего матримониального положения, женщины же — только если состояли в зарегистрированном браке и не имели детей.