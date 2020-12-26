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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6033603460356036>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 70
1. Зросли більш, як на 30%
30%
21
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
21%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
5
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
17
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 23:51

1899 год. Развозная им. Леопольда Толстовского. Место купеческой тележной компании "Дилижанс". Маршрутные извозчики развозят (кстати недорого, 1.5 копейки верста) по домам жителей хуторов Теремки, Борщаговка, Березняки и Святошино. Для жителей дальнего села Троещина тариф был двойной (ибо гиблое место, дюже много разбойников по дороге ходило). На деревню Оболонью не возили вообще, дороги плохие, трясина. До поселения Позняки отправлялись только парами, так как дорога дальняя и сложная, и телегу вытащить только вместе можно было. Поселенье Шулявщина - тройной тариф и "на чай", ибо дорога "уставшая" и иначе никак.



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Xenon
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 00:41

  zРадио написав: Тем более, что прибыли лендлордов - это притча во языцех.
не разобравшись пусть не лезут в дела фопов, иначе быстро лишаться инфантильности
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 01:04

  Xenon написав:
1899 год. Развозная им. Леопольда Толстовского. Место купеческой тележной компании "Дилижанс". Маршрутные извозчики развозят (кстати недорого, 1.5 копейки верста) по домам жителей хуторов Теремки, Борщаговка, Березняки и Святошино. Для жителей дальнего села Троещина тариф был двойной (ибо гиблое место, дюже много разбойников по дороге ходило). На деревню Оболонью не возили вообще, дороги плохие, трясина. До поселения Позняки отправлялись только парами, так как дорога дальняя и сложная, и телегу вытащить только вместе можно было. Поселенье Шулявщина - тройной тариф и "на чай", ибо дорога "уставшая" и иначе никак.

какой-то стеб - на Шулявщину тройной тариф, на Троещину двойной, на Святошино - обычный

1.5 копейки верста не дорого?
В Москве у фабрично-заводских чернорабочих Басманной части в 1899 г. средняя заработная плата (без штрафов и вычетов) составляла 14 руб., у специальных рабочих — 29, у подростков — 6,50 на хозяйских харчах, у женщин — 9 рублей. После расходов на питание, койку, одежду, обувь и другие надобности у одинокого чернорабочего оставался 1 руб., у семейного, учитывая расходы на детей, получался большой дефицит; у одинокого специального рабочего оставалось 10–15 руб., у семейного расход покрывался доходом. Большинство рабочих, имевших семьи в деревне, посылали туда свои накопления: чернорабочие — от 45 до 60 руб. в год, специальные — от 100 руб. и более. Семейный рабочий, живший в Москве с женой и детьми, также посылал деньги в деревню: чернорабочий — от 3 до 15 руб. в год, специальный — от 5 до 18
https://scepsis.net/library/id_3869.html
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 08:44

  BIGor написав:У города нет будущего
https://nashkiev.ua/novosti/kievsovet-n ... -vdng.html
Доходы бюджета Киева запланировали в сумме почти 60,5 млрд грн, расходы - около 57,8 млрд.
В Программе развития столицы депутаты не предусмотрели финансирование велоинфраструктуры и электротранспорта.

На эти проекты предлагали выделить 21 млн грн, но профильный департамент не поддержал ни одну из этих правок, а голосов депутатов не хватило для принятия решений.

Но депутаты заложили в бюджет финансирование на строительство прямого подземного перехода от станции «Выставочный центр» до ВДНХ.

Пробки привет, Виталя самый лучший :mrgreen:

Тем временем в так нелюбимой Виннице https://traffic.od.ua/news/eltransua/1232065
Мэрия Винницы заключила соглашение с городскими властями Цюриха о бесплатной передаче партии из 70 швейцарских трамваев.

х-перд Охрименко нахвалював мережу вело-доріжок у Вінниці, і заганьбив у Києві.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 09:28

Зробити всіх разом!)))

Тут підняли тему про податки на лендлодство... то і я вставлю свої 5коп, як майбутній лендлорд! :)
Будь моя воля :) то я б ввів такі закони/правила: Скільки є дітей у вас - стільки і квартир ви маєте право мати БЕЗ податку!
А далі - податок по наростаючій, за кожну "зайву" квартиру!
Наприклад, за першу-зайву - 2% в рік від її вартості, на 2гу - вже 4%/рік і т. д. - щоб справді зробити +/- справедливість - щоб у чиновників не було по 20-50 квартир! - а хочете мати 20 квартир - платіть державі мзду! :)
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 27 гру, 2020 11:01, всього редагувалось 1 раз.
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 09:58

  Долярчик написав:Тут підняли тему про податки на лендлодство... то і я вставлю свої 5коп, як майбутній лендлорд! :)
Будь моя воля :) то я б ввів такі закони/правила:
1. Скільки є дітей у вас - стільки і квартир ви маєте право мати БЕЗ податку!
А далі - податок по наростаючій, за кожну "зайву" квартиру!
Наприклад, за першу-зайву - 2% в рік від її вартості, на 2гу - вже 4%/рік і т. д. - щоб справді зробити +/- справедливість - щоб у чиновників не було по 20-50 квартир! - а хочете мати 20 квартир - платіть державі мзду! :)

Лучше на комнату. Вспомнилось Собачье сердце. От "где же я харчеваться буду" (Save ФОП) до "отнять и поделить".
Вильнолюди хотят чтобы законы были строгими и налоги высокими для всех, кроме них.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 10:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Вспомнилось Собачье сердце. От "где же я харчеваться буду" (Save ФОП) до "отнять и поделить".
Вильнолюди хотят чтобы законы были строгими и налоги высокими для всех, кроме них.
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Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 10:27

  Долярчик написав:Тут підняли тему про податки на лендлодство... то і я вставлю свої 5коп, як майбутній лендлорд! :)
Будь моя воля :) то я б ввів такі закони/правила:
1. Скільки є дітей у вас - стільки і квартир ви маєте право мати БЕЗ податку!
А далі - податок по наростаючій, за кожну "зайву" квартиру!
Наприклад, за першу-зайву - 2% в рік від її вартості, на 2гу - вже 4%/рік і т. д. - щоб справді зробити +/- справедливість - щоб у чиновників не було по 20-50 квартир! - а хочете мати 20 квартир - платіть державі мзду! :)

Тобто ви вважаэте, що податкова політика країни повинна повинна відштовхуватись від здатності громадян розмножуватись? Циганам привіт :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 10:50

  Долярчик написав:Тут підняли тему про податки на лендлодство... то і я вставлю свої 5коп, як майбутній лендлорд! :)
Будь моя воля :) то я б ввів такі закони/правила:
1. Скільки є дітей у вас - стільки і квартир ви маєте право мати БЕЗ податку!
А далі - податок по наростаючій, за кожну "зайву" квартиру!
Наприклад, за першу-зайву - 2% в рік від її вартості, на 2гу - вже 4%/рік і т. д. - щоб справді зробити +/- справедливість - щоб у чиновників не було по 20-50 квартир! - а хочете мати 20 квартир - платіть державі мзду! :)

Метраж,локэйшен и уровень ремонта безналоговых квартир по Вашему мнению огласите пЖалстА!
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 10:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Тобто ви вважаэте, що податкова політика країни повинна повинна відштовхуватись від здатності громадян розмножуватись? Циганам привіт

Налог на бездетность существовал в СССР как «Налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан» с ноября 1941 года на основании Указов Президиума Верховного Совета СССР от 21 ноября 1941 г. «О налоге на холостяков, одиноких и бездетных граждан СССР» и от 8 июля 1944 г. (раздел IV «О налоге на холостяков, одиноких и малосемейных граждан СССР») с последующими дополнениями и изменениями.

Бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет должны были отчислять 6 % зарплаты государству. Меньшая ставка предусматривалась для тех, кто получал менее 91 рубля в месяц. С заработка менее 70 рублей налог не взимался. В 1949 году налог повышен для сельского населения, в результате чего сельчане, не имеющие детей, платили 150 рублей в год, имеющие одного ребёнка — 50 рублей, двух детей — 25 рублей в год, до 1952 года[1]. Освобождались от налога лица, не имевшие возможности завести ребёнка по состоянию здоровья. От уплаты налога освобождались лица, у которых дети погибли, умерли или пропали без вести на фронтах Великой Отечественной войны. Также существовали льготы для учащихся средних специальных и высших учебных заведений (до 25 лет), для Героев Советского Союза, для награждённых тремя степенями ордена Славы, для военнослужащих и членов их семей и т. д.

Указанный налог прекращали взимать в связи с рождением или усыновлением ребёнка и вновь продолжали взимать в случае гибели единственного ребёнка. С конца 1980-х годов льготы по налогу получили молодожёны в течение одного года с момента регистрации брака.

В народе этот налог называли «налогом на яйца»[источник не указан 1486 дней], потому что он ставил женщин и мужчин в неравное положение: последние, не имея детей, облагались налогом независимо от своего матримониального положения, женщины же — только если состояли в зарегистрированном браке и не имели детей.
Vlad442
 
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