Додано: Нед 27 гру, 2020 12:14

unicdima написав: BIGor написав: У города нет будущего

https://nashkiev.ua/novosti/kievsovet-n ... -vdng.html

Доходы бюджета Киева запланировали в сумме почти 60,5 млрд грн, расходы - около 57,8 млрд.

В Программе развития столицы депутаты не предусмотрели финансирование велоинфраструктуры и электротранспорта.



На эти проекты предлагали выделить 21 млн грн, но профильный департамент не поддержал ни одну из этих правок, а голосов депутатов не хватило для принятия решений.



Но депутаты заложили в бюджет финансирование на строительство прямого подземного перехода от станции «Выставочный центр» до ВДНХ.

Пробки привет, Виталя самый лучший

У города нет будущегоПробки привет, Виталя самый лучший

І яким чином відведення додаткових метрів автодороги на велодоріжки зменшить пробки?

Я б взагалі повидаляв велодоріжки всюди крім місць відпочинку, не повинні сотні тисяч страждати через забаганки десятків.

Очевидно популісти-дерибанщики хотіли наземні переходи втулити біля ВДНГ, з світлофорами та "острівцями безпеки", раз так біснуються від підземного. І яким чином відведення додаткових метрів автодороги на велодоріжки зменшить пробки?Я б взагалі повидаляв велодоріжки всюди крім місць відпочинку, не повинні сотні тисяч страждати через забаганки десятків.Очевидно популісти-дерибанщики хотіли наземні переходи втулити біля ВДНГ, з світлофорами та "острівцями безпеки", раз так біснуються від підземного.

Он про трамвай, который завернули. Электротранспорт это экологично + комфортно +без пробокПодземных переходов в городе быть не должно, в большинстве своем это рассадники грязи. Если в этом месте сделать наземный переход пробок больше не станет, ТК дальше все равно сужение и светофоры. А вот среднюю скорость передвижение это снизит, что скажется несомненно + на безопасности. Но соорудить наземный переход это дёшево и неинтересно, а вот подземный это вещь, это разгуляться можно мама не горюйСотни тысяч это про автолюбителей? Я так понимаю вы автовладелец, который живёт где-то далеко (поэтому постоянно стоит в пробках) и поэтому ничего не признаете кроме автомобиля, в ТЧ и альтернативные транспортные средства.В сегодняшнем виде Киев этот город для автомобилиста, который постоянно стоит в пробках. Люди предпочитают авто из_-за того, что передвигаться на общественном транспорте, или велосипеде, некомфортно.ПССам активно гоняю на велике, в ТЧ и по делам. Если живёшь не в ипенях, то пердвижение в пределах 10км происходит намного быстрее. А если выбираться с условных полей чего-то там в центр, то 32й светофор возле окружной уже будет раздражать, а до центра ещё столько же и вот тода появляется то чувство когда ты с радостью отправил бы всех пешеходов/велосипедистов и прочих срных электро транспортников под землю, чтоб с ветерком нестись по прямой в свой уютный офис на саксаганского высунув локоть в окно (всё условно