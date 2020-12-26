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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6034603560366037>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 70
1. Зросли більш, як на 30%
30%
21
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
21%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
5
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
17
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 11:13

  BIGor написав:У города нет будущего
https://nashkiev.ua/novosti/kievsovet-n ... -vdng.html
Доходы бюджета Киева запланировали в сумме почти 60,5 млрд грн, расходы - около 57,8 млрд.
В Программе развития столицы депутаты не предусмотрели финансирование велоинфраструктуры и электротранспорта.

На эти проекты предлагали выделить 21 млн грн, но профильный департамент не поддержал ни одну из этих правок, а голосов депутатов не хватило для принятия решений.

Но депутаты заложили в бюджет финансирование на строительство прямого подземного перехода от станции «Выставочный центр» до ВДНХ.

Пробки привет, Виталя самый лучший :mrgreen:

Тем временем в так нелюбимой Виннице https://traffic.od.ua/news/eltransua/1232065
Мэрия Винницы заключила соглашение с городскими властями Цюриха о бесплатной передаче партии из 70 швейцарских трамваев.

Очень обидно, что трамвай завернули, каждому депутату нужно подарить книгу по урбанистике, может тогда начнут шевелить мозгами.
Кстати, в этом созыве работать в киевсовете будет очень сложно из за разнопартийности депутатов. Киевляне наголосовали))
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 11:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Вильнолюди хотят чтобы законы были строгими и налоги высокими для всех, кроме них

Не утріруйте!
Тут же простий посил, щоб біднішим - без податку, трохи багатшим - трохи й податку, а чинушам, які мають 20-50-100квартир - впаяти по повній, щоб не було сенсу тримати більше 1-2х "зайвих" квартир!(не враховуючи тих квартир, що по 1й на дитину)
  BIGor написав:Тобто ви вважаэте, що податкова політика країни повинна повинна відштовхуватись від здатності громадян розмножуватись? Циганам привіт

Знав, що про цинанів згадають ;)
Але, які цигани, якщо такі батьки здатні заробити на 2-3-5квартир?
Посил був у тому, щоб стимулювати народженість СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ в країні, а не циганів!
  барабашов написав:Метраж,локэйшен и уровень ремонта безналоговых квартир по Вашему мнению огласите пЖалстА

Та якщо у вас 2є дітей і маєте 2 квартири в тетрісі - нов проблем - без податку!
А от, якщо вже прикупили третю, навіть, якогось хруща з ремонтом за лям гривень - ласкаво прошу сплатити 2% податку в рік від його вартості! :)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 11:31

Покращувати життя потрібно пересічним, а вщемляти чинушів!!!

І там був посил "наприклад"!
А там можна корегувати і 1%, і 0,5% на першу "зайву" квартиру... - головне, працювати в правильному напрямку!(обрізати хотілку чинушам мати нанадцять квартир, коли прості пересічні тягнуть ярмо іпотеки 20р., щоб хоч одного двох-кімнатного хрущика мати)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 11:39

  BIGor написав:У города нет будущего
https://nashkiev.ua/novosti/kievsovet-n ... -vdng.html
Доходы бюджета Киева запланировали в сумме почти 60,5 млрд грн, расходы - около 57,8 млрд.
В Программе развития столицы депутаты не предусмотрели финансирование велоинфраструктуры и электротранспорта.

На эти проекты предлагали выделить 21 млн грн, но профильный департамент не поддержал ни одну из этих правок, а голосов депутатов не хватило для принятия решений.

Но депутаты заложили в бюджет финансирование на строительство прямого подземного перехода от станции «Выставочный центр» до ВДНХ.

Пробки привет, Виталя самый лучший :mrgreen:

І яким чином відведення додаткових метрів автодороги на велодоріжки зменшить пробки?
Я б взагалі повидаляв велодоріжки всюди крім місць відпочинку, не повинні сотні тисяч страждати через забаганки десятків.
Очевидно популісти-дерибанщики хотіли наземні переходи втулити біля ВДНГ, з світлофорами та "острівцями безпеки", раз так біснуються від підземного.
Увага, на форумі порохата цензура.
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 12:02

  Долярчик написав:
  Vlad442 написав:Вильнолюди хотят чтобы законы были строгими и налоги высокими для всех, кроме них

Не утріруйте!
Тут же простий посил, щоб біднішим - без податку, трохи багатшим - трохи й податку, а чинушам, які мають 20-50-100квартир - впаяти по повній, щоб не було сенсу тримати більше 1-2х "зайвих" квартир!(не враховуючи тих квартир, що по 1й на дитину)

Те, кто наскирдовал на пару квартир это бедные? За что им без налога?
Вы смотрите на жизнь со своей колокольни. Если у вас не было бы лишней квартиры в перспективе, вы бы предлагали налог с первой лишней квартиры. Если бы у вас был бы десяток квартир, вы бы кричали "грабят".
Вы ментально всегда будете считать себя самым бедным и требовать налоговых льгот или компенсаций за счет других.

Государство должно из жалости помогать самым бедным и ограничивать аппетиты самых богатых, которым их богатство дает нерыночные преимущества. Остальные должны жить на заработанные без всяких льгот и дотаций, и пусть рынок оценит кто чего достоин.
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 12:04

  unicdima написав:
  BIGor написав:У города нет будущего
https://nashkiev.ua/novosti/kievsovet-n ... -vdng.html
Доходы бюджета Киева запланировали в сумме почти 60,5 млрд грн, расходы - около 57,8 млрд.
В Программе развития столицы депутаты не предусмотрели финансирование велоинфраструктуры и электротранспорта.

На эти проекты предлагали выделить 21 млн грн, но профильный департамент не поддержал ни одну из этих правок, а голосов депутатов не хватило для принятия решений.

Но депутаты заложили в бюджет финансирование на строительство прямого подземного перехода от станции «Выставочный центр» до ВДНХ.

Пробки привет, Виталя самый лучший :mrgreen:

І яким чином відведення додаткових метрів автодороги на велодоріжки зменшить пробки?
Я б взагалі повидаляв велодоріжки всюди крім місць відпочинку, не повинні сотні тисяч страждати через забаганки десятків.
Очевидно популісти-дерибанщики хотіли наземні переходи втулити біля ВДНГ, з світлофорами та "острівцями безпеки", раз так біснуються від підземного.

Не буду Вам ничего доказывать, весь мир (кроме Африки) развивает велотранспорт и общественный транспорт (трамвай в том числе). Но у нас масса людей, которые даже в Европе не были (это очень чувствуется), поэтому у нашей страны свой путь - великие идеи чучхеу итд. Сидите в пробках и дальше :D
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 12:07

  Vlad442 написав:
  Долярчик написав:
  Vlad442 написав:Вильнолюди хотят чтобы законы были строгими и налоги высокими для всех, кроме них

Не утріруйте!
Тут же простий посил, щоб біднішим - без податку, трохи багатшим - трохи й податку, а чинушам, які мають 20-50-100квартир - впаяти по повній, щоб не було сенсу тримати більше 1-2х "зайвих" квартир!(не враховуючи тих квартир, що по 1й на дитину)

Те, кто наскирдовал на пару квартир это бедные? За что им без налога?
Вы смотрите на жизнь со своей колокольни. Если у вас не было бы лишней квартиры в перспективе, вы бы предлагали налог с первой лишней квартиры. Если бы у вас был бы десяток квартир, вы бы кричали "грабят".
Вы ментально всегда будете считать себя самым бедным и требовать налоговых льгот или компенсаций за счет других.

Государство должно из жалости помогать самым бедным и ограничивать аппетиты самых богатых, которым их богатство дает нерыночные преимущества. Остальные должны жить на заработанные без всяких льгот и дотаций, и пусть рынок оценит кто чего достоин.

А вообще есть же автоматизированная оценочная платформа (вроде у ФДМУ), совместить ее с реестром недвижимости, и выводить налог в 2-3% от оценочной строимости в год. Всего-то и делов.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 12:14

  unicdima написав:
  BIGor написав:У города нет будущего
https://nashkiev.ua/novosti/kievsovet-n ... -vdng.html
Доходы бюджета Киева запланировали в сумме почти 60,5 млрд грн, расходы - около 57,8 млрд.
В Программе развития столицы депутаты не предусмотрели финансирование велоинфраструктуры и электротранспорта.

На эти проекты предлагали выделить 21 млн грн, но профильный департамент не поддержал ни одну из этих правок, а голосов депутатов не хватило для принятия решений.

Но депутаты заложили в бюджет финансирование на строительство прямого подземного перехода от станции «Выставочный центр» до ВДНХ.

Пробки привет, Виталя самый лучший :mrgreen:

І яким чином відведення додаткових метрів автодороги на велодоріжки зменшить пробки?
Я б взагалі повидаляв велодоріжки всюди крім місць відпочинку, не повинні сотні тисяч страждати через забаганки десятків.
Очевидно популісти-дерибанщики хотіли наземні переходи втулити біля ВДНГ, з світлофорами та "острівцями безпеки", раз так біснуються від підземного.

Он про трамвай, который завернули. Электротранспорт это экологично + комфортно +без пробок

Подземных переходов в городе быть не должно, в большинстве своем это рассадники грязи. Если в этом месте сделать наземный переход пробок больше не станет, ТК дальше все равно сужение и светофоры. А вот среднюю скорость передвижение это снизит, что скажется несомненно + на безопасности. Но соорудить наземный переход это дёшево и неинтересно, а вот подземный это вещь, это разгуляться можно мама не горюй

Сотни тысяч это про автолюбителей? Я так понимаю вы автовладелец, который живёт где-то далеко (поэтому постоянно стоит в пробках) и поэтому ничего не признаете кроме автомобиля, в ТЧ и альтернативные транспортные средства.

В сегодняшнем виде Киев этот город для автомобилиста, который постоянно стоит в пробках. Люди предпочитают авто из_-за того, что передвигаться на общественном транспорте, или велосипеде, некомфортно.
ПС
Сам активно гоняю на велике, в ТЧ и по делам. Если живёшь не в ипенях, то пердвижение в пределах 10км происходит намного быстрее. А если выбираться с условных полей чего-то там в центр, то 32й светофор возле окружной уже будет раздражать, а до центра ещё столько же и вот тода появляется то чувство когда ты с радостью отправил бы всех пешеходов/велосипедистов и прочих срных электро транспортников под землю, чтоб с ветерком нестись по прямой в свой уютный офис на саксаганского высунув локоть в окно (всё условно
Востаннє редагувалось hume в Нед 27 гру, 2020 12:43, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 12:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:А вообще есть же автоматизированная оценочная платформа (вроде у ФДМУ), совместить ее с реестром недвижимости, и выводить налог в 2-3% от оценочной строимости в год. Всего-то и делов.

Так и собираются сделать, но Доллярчик хочет систему, когда именно он не платит ничего, а для остальных идет грабительская прогрессирующая шкала потому что якобы чинуши, поэтому "отнять и поделить".
При этом он не понимает, что с точки зрения пролетариата он, наспекулировавший на своем базаре на лишнюю квартирку, тоже буржуй, и, когда начнется "отнять и поделить", руки до владельцев 20 квартир не дотянутся - они будут в Париже, и "доллярчиков" первыми раскулачат и поставят к стенке. 100 лет назад это проходили.
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 12:17

  BIGor написав:Не буду Вам ничего доказывать, весь мир (кроме Африки) развивает велотранспорт и общественный транспорт (трамвай в том числе). Но у нас масса людей, которые даже в Европе не были (это очень чувствуется), поэтому у нашей страны свой путь - великие идеи чучхеу итд. Сидите в пробках и дальше :D

Как обычно популисты ничего по сути возразить не могут.
Вот налепили вам велодорожек, чего вы сейчас по ним не катаетесь?
Там где несколько месяцев в году из-за климата езда на велосипеде проблематична лепить велодорожки это верх маразма и просто попил бабла.
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