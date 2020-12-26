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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 27 гру, 2020 12:23
unicdima написав: BIGor написав:
Не буду Вам ничего доказывать, весь мир (кроме Африки) развивает велотранспорт и общественный транспорт (трамвай в том числе). Но у нас масса людей, которые даже в Европе не были (это очень чувствуется), поэтому у нашей страны свой путь - великие идеи чучхеу итд. Сидите в пробках и дальше
Как обычно популисты ничего по сути возразить не могут.
Вот налепили вам велодорожек, чего вы сейчас по ним не катаетесь?
Там где несколько месяцев в году из-за климата езда на велосипеде проблематична лепить велодорожки это верх маразма и просто попил бабла.
Стой в своей пробке и дыши своим дизель-выхлопом, непопулист
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Додано: Нед 27 гру, 2020 12:28
Vlad442 написав: Долярчик написав: Vlad442 написав:
Вильнолюди хотят чтобы законы были строгими и налоги высокими для всех, кроме них
Не утріруйте!
Тут же простий посил, щоб біднішим - без податку, трохи багатшим - трохи й податку, а чинушам, які мають 20-50-100квартир - впаяти по повній, щоб не було сенсу тримати більше 1-2х "зайвих" квартир!(не враховуючи тих квартир, що по 1й на дитину)
Те, кто наскирдовал на пару квартир это бедные? За что им без налога?
Вы смотрите на жизнь со своей колокольни. Если у вас не было бы лишней квартиры в перспективе, вы бы предлагали налог с первой лишней квартиры. Если бы у вас был бы десяток квартир, вы бы кричали "грабят".
Вы ментально всегда будете считать себя самым бедным и требовать налоговых льгот или компенсаций за счет других.
Государство должно из жалости помогать самым бедным и ограничивать аппетиты самых богатых, которым их богатство дает нерыночные преимущества. Остальные должны жить на заработанные без всяких льгот и дотаций, и пусть рынок оценит кто чего достоин.
Була б Ваша правда, якшо б я не запропонував - все це підв'язати до кількості дітей!
- так хоч би трохи стимулювалось би народження саме СЕРЕДНЬОГО класу(а не циган, як тут вище згадували)
- все ж наче по-чесному:
- хочете мати більше квартир - або клепайте/чи усиновлюйте дітей, а ні - то вел кам сплачувати податки!
Тим більше, що на 1-2 зайві квартири - буде ДОСТУПНИЙ податок, а от як захочете стояк квартир мати - ну що ж, вел кам башляти державі!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: Нед 27 гру, 2020 12:31
Vlad442 написав:
Те, кто наскирдовал на пару квартир это бедные? За что им без налога?
Вы смотрите на жизнь со своей колокольни. Если у вас не было бы лишней квартиры в перспективе, вы бы предлагали налог с первой лишней квартиры. Если бы у вас был бы десяток квартир, вы бы кричали "грабят".
где то я это слышал. Юра теплотехник №2.
паразитирующие многопенисные мародёры (с)
Но сам с радостью был бы таким.
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Додано: Нед 27 гру, 2020 12:41
Vlad442 написав: BIGor написав:
А вообще есть же автоматизированная оценочная платформа (вроде у ФДМУ), совместить ее с реестром недвижимости, и выводить налог в 2-3% от оценочной строимости в год. Всего-то и делов.
Так и собираются сделать, но Доллярчик хочет систему, когда именно он не платит ничего, а для остальных идет грабительская прогрессирующая шкала потому что якобы чинуши, поэтому "отнять и поделить".
При этом он не понимает, что с точки зрения пролетариата он, наспекулировавший на своем базаре на лишнюю квартирку, тоже буржуй, и, когда начнется "отнять и поделить", руки до владельцев 20 квартир не дотянутся - они будут в Париже, и "доллярчиков" первыми раскулачат и поставят к стенке. 100 лет назад это проходили.
Та піііілять!
Ну ок, хочете з першої - нехай буде з першої квартири 0,5%/рік
- чи самі встановіть початкову цифру, яка Вас задовільнить, але далі множимо ту цифру х2 з кожною наступною квартирою!
- так ок, чи ще щось "не так"?
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: Нед 27 гру, 2020 12:45
hume написав:
Он про трамвай, который завернули. Электротранспорт это экологично + комфортно +без пробок
Подземных переходов в городе быть не должно, в большинстве своем это рассадники грязи. Если в этом месте сделать наземный переход пробок больше не станет, ТК дальше все равно сужение и светофоры. А вот среднюю скорость передвижение это снизит, что скажется несомненно + на безопасности. Но соорудить наземный переход это дёшево и неинтересно, а вот подземный это вещь, это разгуляться можно мама не горюй
Сотни тысяч это про автолюбителей? Я так понимаю вы автовладелец, который живёт где-то далеко (поэтому постоянно стоит в пробках) и поэтому ничего не признаете кроме автомобиля, в ТЧ и альтернативные транспортные средства.
В сегодняшнем виде Киев этот город для автомобилиста, который постоянно стоит в пробках. Люди предпочитают авто из_-за того, что передвигаться на общественном транспорте, или велосипеде, некомфортно.
ПС
Сам активно гоняю на велике, в ТЧ и по делам. Если живёшь не в ипенях, то дэпередвидение в пределах 10км происходит намного быстрее
Зачем нужен трамвай если есть троллейбус? Трамвай это серьезная проблема для дорожного движения, примеры- Глибочицкая, Кирилловская, Дмитриевская и т. д., это заоблачные цены, от 1,5млн.евро против 5млн.грн за троллейбус. Трамвай это и шум.
Подземные переходы значит дураки придумали, значит безопаснее бегать перед машинами, а не там где их нет? В ваших словах логики ноль, с одной стороны утверждаете, что пробок не увеличится, а с другой, что средняя скорость уменьшится. Наземные переходы это однозначно пробки и увеличение аварийности, все же доказано примерами.
Из-за того, что дорожным движением в городе занимаются такие профаны-популисты мы и имеем одну из самых сложных ситуаций с пробками в Европе.
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