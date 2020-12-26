hume написав:

Он про трамвай, который завернули. Электротранспорт это экологично + комфортно +без пробокПодземных переходов в городе быть не должно, в большинстве своем это рассадники грязи. Если в этом месте сделать наземный переход пробок больше не станет, ТК дальше все равно сужение и светофоры. А вот среднюю скорость передвижение это снизит, что скажется несомненно + на безопасности. Но соорудить наземный переход это дёшево и неинтересно, а вот подземный это вещь, это разгуляться можно мама не горюйСотни тысяч это про автолюбителей? Я так понимаю вы автовладелец, который живёт где-то далеко (поэтому постоянно стоит в пробках) и поэтому ничего не признаете кроме автомобиля, в ТЧ и альтернативные транспортные средства.В сегодняшнем виде Киев этот город для автомобилиста, который постоянно стоит в пробках. Люди предпочитают авто из_-за того, что передвигаться на общественном транспорте, или велосипеде, некомфортно.ПССам активно гоняю на велике, в ТЧ и по делам. Если живёшь не в ипенях, то дэпередвидение в пределах 10км происходит намного быстрее