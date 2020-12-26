Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:Не буду Вам ничего доказывать, весь мир (кроме Африки) развивает велотранспорт и общественный транспорт (трамвай в том числе). Но у нас масса людей, которые даже в Европе не были (это очень чувствуется), поэтому у нашей страны свой путь - великие идеи чучхеу итд. Сидите в пробках и дальше
Как обычно популисты ничего по сути возразить не могут. Вот налепили вам велодорожек, чего вы сейчас по ним не катаетесь? Там где несколько месяцев в году из-за климата езда на велосипеде проблематична лепить велодорожки это верх маразма и просто попил бабла.
Стой в своей пробке и дыши своим дизель-выхлопом, непопулист .
Vlad442 написав:Вильнолюди хотят чтобы законы были строгими и налоги высокими для всех, кроме них
Не утріруйте! Тут же простий посил, щоб біднішим - без податку, трохи багатшим - трохи й податку, а чинушам, які мають 20-50-100квартир - впаяти по повній, щоб не було сенсу тримати більше 1-2х "зайвих" квартир!(не враховуючи тих квартир, що по 1й на дитину)
Те, кто наскирдовал на пару квартир это бедные? За что им без налога? Вы смотрите на жизнь со своей колокольни. Если у вас не было бы лишней квартиры в перспективе, вы бы предлагали налог с первой лишней квартиры. Если бы у вас был бы десяток квартир, вы бы кричали "грабят". Вы ментально всегда будете считать себя самым бедным и требовать налоговых льгот или компенсаций за счет других.
Государство должно из жалости помогать самым бедным и ограничивать аппетиты самых богатых, которым их богатство дает нерыночные преимущества. Остальные должны жить на заработанные без всяких льгот и дотаций, и пусть рынок оценит кто чего достоин.
Була б Ваша правда, якшо б я не запропонував - все це підв'язати до кількості дітей! - так хоч би трохи стимулювалось би народження саме СЕРЕДНЬОГО класу(а не циган, як тут вище згадували) - все ж наче по-чесному: - хочете мати більше квартир - або клепайте/чи усиновлюйте дітей, а ні - то вел кам сплачувати податки! Тим більше, що на 1-2 зайві квартири - буде ДОСТУПНИЙ податок, а от як захочете стояк квартир мати - ну що ж, вел кам башляти державі!
Vlad442 написав:Те, кто наскирдовал на пару квартир это бедные? За что им без налога? Вы смотрите на жизнь со своей колокольни. Если у вас не было бы лишней квартиры в перспективе, вы бы предлагали налог с первой лишней квартиры. Если бы у вас был бы десяток квартир, вы бы кричали "грабят".
где то я это слышал. Юра теплотехник №2. паразитирующие многопенисные мародёры (с) Но сам с радостью был бы таким.
BIGor написав:А вообще есть же автоматизированная оценочная платформа (вроде у ФДМУ), совместить ее с реестром недвижимости, и выводить налог в 2-3% от оценочной строимости в год. Всего-то и делов.
Так и собираются сделать, но Доллярчик хочет систему, когда именно он не платит ничего, а для остальных идет грабительская прогрессирующая шкала потому что якобы чинуши, поэтому "отнять и поделить". При этом он не понимает, что с точки зрения пролетариата он, наспекулировавший на своем базаре на лишнюю квартирку, тоже буржуй, и, когда начнется "отнять и поделить", руки до владельцев 20 квартир не дотянутся - они будут в Париже, и "доллярчиков" первыми раскулачат и поставят к стенке. 100 лет назад это проходили.
Та піііілять! Ну ок, хочете з першої - нехай буде з першої квартири 0,5%/рік - чи самі встановіть початкову цифру, яка Вас задовільнить, але далі множимо ту цифру х2 з кожною наступною квартирою! - так ок, чи ще щось "не так"?
hume написав:Он про трамвай, который завернули. Электротранспорт это экологично + комфортно +без пробок Подземных переходов в городе быть не должно, в большинстве своем это рассадники грязи. Если в этом месте сделать наземный переход пробок больше не станет, ТК дальше все равно сужение и светофоры. А вот среднюю скорость передвижение это снизит, что скажется несомненно + на безопасности. Но соорудить наземный переход это дёшево и неинтересно, а вот подземный это вещь, это разгуляться можно мама не горюй
Сотни тысяч это про автолюбителей? Я так понимаю вы автовладелец, который живёт где-то далеко (поэтому постоянно стоит в пробках) и поэтому ничего не признаете кроме автомобиля, в ТЧ и альтернативные транспортные средства.
В сегодняшнем виде Киев этот город для автомобилиста, который постоянно стоит в пробках. Люди предпочитают авто из_-за того, что передвигаться на общественном транспорте, или велосипеде, некомфортно. ПС Сам активно гоняю на велике, в ТЧ и по делам. Если живёшь не в ипенях, то дэпередвидение в пределах 10км происходит намного быстрее
Зачем нужен трамвай если есть троллейбус? Трамвай это серьезная проблема для дорожного движения, примеры- Глибочицкая, Кирилловская, Дмитриевская и т. д., это заоблачные цены, от 1,5млн.евро против 5млн.грн за троллейбус. Трамвай это и шум. Подземные переходы значит дураки придумали, значит безопаснее бегать перед машинами, а не там где их нет? В ваших словах логики ноль, с одной стороны утверждаете, что пробок не увеличится, а с другой, что средняя скорость уменьшится. Наземные переходы это однозначно пробки и увеличение аварийности, все же доказано примерами. Из-за того, что дорожным движением в городе занимаются такие профаны-популисты мы и имеем одну из самых сложных ситуаций с пробками в Европе.
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Долярчик написав:Та піііілять! Ну ок, хочете з першої - нехай буде з першої квартири 0,5%/рік - чи самі встановіть початкову цифру, яка Вас задовільнить, але далі множимо ту цифру х2 з кожною наступною квартирою! - так ок, чи ще щось "не так"?
Почему тот, кто смог заработать на 4 квартиры должен платить в 15 раз больше, чем тот, кто заработал только на одну? Только за то, что он более умный, экономный и трудолюбивый?
BIGor написав: и выводить налог в 2-3% от оценочной строимости в год.
Это безумно много. Итак содержание обходится в 2% в год, а будет - 3-4%. Львиная доля этих денег - налог, взимаемый природными монополиями в госсобственности. Сверху на это еще и прямой налог? Депопуляция заиграет новыми красками
Долярчик написав:Та піііілять! Ну ок, хочете з першої - нехай буде з першої квартири 0,5%/рік - чи самі встановіть початкову цифру, яка Вас задовільнить, але далі множимо ту цифру х2 з кожною наступною квартирою! - так ок, чи ще щось "не так"?
Почему тот, кто смог заработать на 4 квартиры должен платить в 15 раз больше, чем тот, кто заработал только на одну? Только за то, что он более умный, экономный и трудолюбивый?
Если движемся к более социальному государству - то налоги будут платить как говорится пногопенисные мародеры, а не манюпас который с утра строит в очередь в ломбард...
Мэрия Винницы заключила соглашение с городскими властями Цюриха о бесплатной передаче партии из 70 швейцарских трамваев.
Очень обидно, что трамвай завернули, каждому депутату нужно подарить книгу по урбанистике, может тогда начнут шевелить мозгами. Кстати, в этом созыве работать в киевсовете будет очень сложно из за разнопартийности депутатов. Киевляне наголосовали))
hume написав:где то я это слышал. Юра теплотехник №2. паразитирующие многопенисные мародёры (с) Но сам с радостью был бы таким
Так має бути якась точка відліку! Я пропоную відлік починати з кількості квартир, які перевищують кількість дітей лендлорда! Так можна вбити 2 зайці: 1. - стимулювати народжуваність СЕРЕДНЬОГО класу! 2. - оподатковувати(трошки) середній, а жорстко - еліт-клас!(суддів, прокурорів, депутатів іт. п. )
п. с. Влад пише, чому не з першої квартири? - я і на це погоджуюсь! - головне, щоб податкова ставка була прогресивною! - чим більше маєш - тим більше сплачуєш податків! (от мій основний посил в останньому речені! )