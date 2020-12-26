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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 60366037603860396040>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 70
1. Зросли більш, як на 30%
30%
21
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
21%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
5
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
17
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 13:18

  zРадио написав:
  BIGor написав: и выводить налог в 2-3% от оценочной строимости в год.


Это безумно много. Итак содержание обходится в 2% в год, а будет - 3-4%. Львиная доля этих денег - налог, взимаемый природными монополиями в госсобственности. Сверху на это еще и прямой налог? Депопуляция заиграет новыми красками

Прикольно, що "бомжик" (не в образу, звичайно не на вулиці живе) Бігор, пропонує обкласти власників податком...

Бобра тут не буде ((( що ж за народ такий!

Куди піде той податок? В суспільний котел? Вже стільки в той суспільний котел йде, те що було цілеспрямоване (дорожній податок), і все мало-мало-мало!

Вже є подакок на нерухомість, нехай зроблять, щоб він працював!

А думачі, йдіть готувати граблі і вила. Наступний рік принесе ріст на продукти в 2 рази )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 13:21

  Vlad442 написав:
  Долярчик написав:Та піііілять!
Ну ок, хочете з першої - нехай буде з першої квартири 0,5%/рік
- чи самі встановіть початкову цифру, яка Вас задовільнить, але далі множимо ту цифру х2 з кожною наступною квартирою!
- так ок, чи ще щось "не так"?

Почему тот, кто смог заработать на 4 квартиры должен платить в 15 раз больше, чем тот, кто заработал только на одну? Только за то, что он более умный, экономный и трудолюбивый?

Влад, вклепав хлоп двох дітей, тепер вважає себе героєм і йому всі щось винні.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 13:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:вклепав хлоп двох дітей, тепер вважає себе героєм і йому всі щось винні.
#какакурт
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 13:27

  Vlad442 написав:
  Долярчик написав:Та піііілять!
Ну ок, хочете з першої - нехай буде з першої квартири 0,5%/рік
- чи самі встановіть початкову цифру, яка Вас задовільнить, але далі множимо ту цифру х2 з кожною наступною квартирою!
- так ок, чи ще щось "не так"?

Почему тот, кто смог заработать на 4 квартиры должен платить в 15 раз больше, чем тот, кто заработал только на одну? Только за то, что он более умный, экономный и трудолюбивый?

Тому я кажу, що має бути якась грань/точка відліку - щоб відділити мух(дрібний і середній клас) від омна(депутатів, суддів, прокурорів)
Тому я запропонував прив'язати до кількості дітей, можна ще прив'язати до кількості всіх членів родини(хочете, переписуйте зайві квартири на племінників/цьоцю і т. п.) - ну то будете мати 4-6-8 квартир - достатньо?-думаю Вам вистачить цього за те, що ви це заробили важким трудом/розумом?!
Але це все одно відділить суддів/депутатів, які мають 20-50-100 квартир!!! - а саме головне, що вони, на моменті, НІКУЯ НЕ ПЛАТЯТЬ!!!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 13:29

  change_pm написав:
  zРадио написав:
  BIGor написав: и выводить налог в 2-3% от оценочной строимости в год.


Это безумно много. Итак содержание обходится в 2% в год, а будет - 3-4%. Львиная доля этих денег - налог, взимаемый природными монополиями в госсобственности. Сверху на это еще и прямой налог? Депопуляция заиграет новыми красками

Прикольно, що "бомжик" (не в образу, звичайно не на вулиці живе) Бігор, пропонує обкласти власників податком...

Бобра тут не буде ((( що ж за народ такий!

Куди піде той податок? В суспільний котел? Вже стільки в той суспільний котел йде, те що було цілеспрямоване (дорожній податок), і все мало-мало-мало!

Вже є подакок на нерухомість, нехай зроблять, щоб він працював!

А думачі, йдіть готувати граблі і вила. Наступний рік принесе ріст на продукти в 2 рази )))

вітаю із новим газом (новими цінами з января)... далі буде ... не перемикайтесь...
думаєте зря пукнули 1/3 грошової маси з верстату на подолання кризи (і США долари і наші керманичі аналогічно)?

Вже з літа ростуить в цінах комодітіс, і це тільки початок.
ФЕД ставку триматиме біля нульову ще пару років, бо як тільки трохи вверх , всім буде звізда (про неньку тут навіть і мови не йде)
При колонульовій ставці ФЕДі наш НБУ буде змушений піднімати з 6% до 9% а, можк іф вище. Це не що інше як "віддягування конця".
Вже позичають тільки зовні на 3 місяці (прєвєд Дойчє банк)!

Долярчики вкладаються в тиху гавань і дрочать обома руками на ріст бетону та податків.

Занавєс.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 13:33

  change_pm написав:
  zРадио написав:
  BIGor написав: и выводить налог в 2-3% от оценочной строимости в год.


Это безумно много. Итак содержание обходится в 2% в год, а будет - 3-4%. Львиная доля этих денег - налог, взимаемый природными монополиями в госсобственности. Сверху на это еще и прямой налог? Депопуляция заиграет новыми красками

Прикольно, що "бомжик" (не в образу, звичайно не на вулиці живе) Бігор, пропонує обкласти власників податком...

Бобра тут не буде ((( що ж за народ такий!

Куди піде той податок? В суспільний котел? Вже стільки в той суспільний котел йде, те що було цілеспрямоване (дорожній податок), і все мало-мало-мало!

Вже є подакок на нерухомість, нехай зроблять, щоб він працював!

А думачі, йдіть готувати граблі і вила. Наступний рік принесе ріст на продукти в 2 рази )))

Я написав як це можна реалізувати, і доречі, йдемо в Європу, тому власники маєтків за 1 000 000 доларів США ну повинні ж щось заплатити державі, чи ні? Та інші магатопенісні мародери.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 13:33

  BIGor написав:
  Vlad442 написав:
  Долярчик написав:Та піііілять!
Ну ок, хочете з першої - нехай буде з першої квартири 0,5%/рік
- чи самі встановіть початкову цифру, яка Вас задовільнить, але далі множимо ту цифру х2 з кожною наступною квартирою!
- так ок, чи ще щось "не так"?

Почему тот, кто смог заработать на 4 квартиры должен платить в 15 раз больше, чем тот, кто заработал только на одну? Только за то, что он более умный, экономный и трудолюбивый?

Если движемся к более социальному государству - то налоги будут платить как говорится пногопенисные мародеры, а не манюпас который с утра строит в очередь в ломбард...

Гражданський консенсус в ісполнєнії саціального государства з долярчиком/бігором на примєрі мініатюри папи олкаша і наівнага синулі.

Водка подорожала (бюджетні расходи вираслі).
- Папа, теперь ти будєшь мєньшє піть?
- Нє синок, ти будєшь меньшє жра.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 13:37

  unicdima написав:Зачем нужен трамвай если есть троллейбус? Трамвай это серьезная проблема для дорожного движения, примеры- Глибочицкая, Кирилловская, Дмитриевская и т. д., это заоблачные цены, от 1,5млн.евро против 5млн.грн за троллейбус. Трамвай это и шум.
Подземные переходы значит дураки придумали, значит безопаснее бегать перед машинами, а не там где их нет? В ваших словах логики ноль, с одной стороны утверждаете, что пробок не увеличится, а с другой, что средняя скорость уменьшится. Наземные переходы это однозначно пробки и увеличение аварийности, все же доказано примерами.
Из-за того, что дорожным движением в городе занимаются такие профаны-популисты мы и имеем одну из самых сложных ситуаций с пробками в Европе.

Трамвай нужен, чтоб троллейбус не стоял в пробках с автомобилями. И на приведённых вами улицах не трамвай создаёт проблему, а автомобили. По вашей логике нужно убрать трамвай потому, что при условной высадке пассажиров машинам приходится останавливаться. То есть в вашем мировозрении всё крутится вокруг авто. Трамвай мешает автомобилям, велосипедисты мешают автомобилям, регулируемые пешеходные переходы мешают автомобилям, островки безопасности мешают автомобилям, так как приходится притормаживать и прижиматься, чтоб колеса не оторвало. Аварийность на наземных переходах из-за того, что скорость передвижения на некоторых участках неадекватная. Иногда автолюбители не в адеквате. Подписан на Киев оперативный, в шоке от того, что вытворяют водители.

Средняя скорость движенияавто не имеет ничего общего с количством заторов. Если условное ВДНХ вы проносились со скоростью 70 км, а через километр бутылочное горлышко, то есть всё равно с какой скоростью вы пронесетесь на вднх, дальше вы остановитесь. В этом проблема нашей урбанистики. Когда то, большие умы подумаля, что Брест Литовское шоссе должно быть без светофоров, но им было всё равно, что заканчивается оно огромной развязкой с выездами на светофоры и светофорным бульваром Шевченко, на котором средняя скорость движения будет 15 км. В общем по этой части и так понятно.


И в конце своего поста вы заканчиваете словом Европа. :D Там, где нет пробок, но есть многокилометровая велоинфраструктура, подземные переходы только в связке с метро, развивают сеть трамвайных путей, островки безопасности и подъем дороги к уровню пешеходного перехода это норма, а не ситуация достойная попасть в еженедельную сводку новостей.

В общем соглашумсь с БИГор, что доказывать безсмысленно. Европа это прошла 30 лет назад, а Москва проходит сейчас (по крайней мере её центр и прицентралье), Африка не будет это проходить. Просто нужно понять с кем мы. Кстати, все эти инициативы по урбанистике, по словам активистов, продавливать очень тяжелдо, тк ситуация такая же как и вглавапу - много людей 60+
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 13:40

  BIGor написав:Я написав як це можна реалізувати, і доречі, йдемо в Європу, тому власники маєтків за 1 000 000 доларів США ну повинні ж щось заплатити державі, чи ні? Та інші магатопенісні мародери.

Ти ж розумієш, як було, є і буде в цій країні. Власники маєтків заплатять нуль. А ти будеш платити за батьківську хрушевку по повній програмі...

Навіть не думай про такі варіанти, як писав. Якщо хочеться змін і щоб власники маєтків за щось заплатили, треба брати вила і трішки руки помарати...
Востаннє редагувалось change_pm в Нед 27 гру, 2020 13:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 13:41

  hume написав:
  unicdima написав:Зачем нужен трамвай если есть троллейбус? Трамвай это серьезная проблема для дорожного движения, примеры- Глибочицкая, Кирилловская, Дмитриевская и т. д., это заоблачные цены, от 1,5млн.евро против 5млн.грн за троллейбус. Трамвай это и шум.
Подземные переходы значит дураки придумали, значит безопаснее бегать перед машинами, а не там где их нет? В ваших словах логики ноль, с одной стороны утверждаете, что пробок не увеличится, а с другой, что средняя скорость уменьшится. Наземные переходы это однозначно пробки и увеличение аварийности, все же доказано примерами.
Из-за того, что дорожным движением в городе занимаются такие профаны-популисты мы и имеем одну из самых сложных ситуаций с пробками в Европе.

Трамвай нужен, чтоб троллейбус не стоял в пробках с автомобилями. И на приведённых вами улицах не трамвай создаёт проблему, а автомобили. По вашей логике нужно убрать трамвай потому, что при условной высадке пассажиров машинам приходится останавливаться. То есть в вашем мировозрении всё крутится вокруг авто. Трамвай мешает автомобилям, велосипедисты мешают автомобилям, регулируемые пешеходные переходы мешают автомобилям, островки безопасности мешают автомобилям, так как приходится притормаживать и прижиматься, чтоб колеса не оторвало. Аварийность на наземных переходах из-за того, что скорость передвижения на некоторых участках неадекватная. Иногда автолюбители не в адеквате. Подписан на Киев оперативный, в шоке от того, что вытворяют водители.

Средняя скорость движенияавто не имеет ничего общего с количством заторов. Если условное ВДНХ вы проносились со скоростью 70 км, а через километр бутылочное горлышко, то есть всё равно с какой скоростью вы пронесетесь на вднх, дальше вы остановитесь. В этом проблема нашей урбанистики. Когда то, большие умы подумаля, что Брест Литовское шоссе должно быть без светофоров, но им было всё равно, что заканчивается оно огромной развязкой с выездами на светофоры и светофорным бульваром Шевченко, на котором средняя скорость движения будет 15 км. В общем по этой части и так понятно.


И в конце своего поста вы заканчиваете словом Европа. :D Там, где нет пробок, но есть многокилометровая велоинфраструктура, подземные переходы только в связке с метро, развивают сеть трамвайных путей, островки безопасности и подъем дороги к уровню пешеходного перехода это норма, а не ситуация достойная попасть в еженедельную сводку новостей.

В общем соглашумсь с БИГор, что доказывать безсмысленно. Европа это прошла 30 лет назад, а Москва проходит сейчас (по крайней мере её центр и прицентралье), Африка не будет это проходить. Просто нужно понять с кем мы. Кстати, все эти инициативы по урбанистике, по словам активистов, продавливать очень тяжелдо, тк ситуация такая же как и вглавапу - много людей 60+

но Віталя луччє всєх (тот шо мер)
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flyman
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