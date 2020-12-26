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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 27 гру, 2020 13:42
Чем больше будет эвакуаторов и полицейских камер, тем больше будет ценится такой понятие как локация
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hume
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Додано: Нед 27 гру, 2020 13:43
flyman написав:
но Віталя луччє всєх (тот шо мер)
Киянє наголосували ))))
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change_pm
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Додано: Нед 27 гру, 2020 13:43
hume написав:
Чем больше будет эвакуаторов и полицейских камер, тем больше будет ценится
такой понятие как локация
Хочу, що б було як в Європе і кум все порєшав )))) Україна!!!
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Додано: Нед 27 гру, 2020 13:43
change_pm написав: BIGor написав:
Я написав як це можна реалізувати, і доречі, йдемо в Європу, тому власники маєтків за 1 000 000 доларів США ну повинні ж щось заплатити державі, чи ні?
Та інші магатопенісні мародери.
Ти ж розумієш, як було, є і буде в цій країні. Власники маєтків заплатять нуль. А ти будеш платити за батьківську хрушевку по повній програмі...
Навіть не думай про такі варіанти, як писав. Якщо хочеться змін і щоб власники маєтків за щось заплатили, треба брати вила і трішки руки помарати...
ага, як в 1917 чи 2013, знаєм плавали.
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Додано: Нед 27 гру, 2020 13:45
change_pm написав: hume написав:
Чем больше будет эвакуаторов и полицейских камер, тем больше будет ценится
такой понятие как локация
Хочу, що б було як в Європе і кум все порєшав )))) Україна!!!
хочу щоб всіх обклали податками а мене нє
хочу щоб весь бізнес працював в білу, але не ФОПи на другій групі
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 27 гру, 2020 13:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 27 гру, 2020 13:45
flyman написав: change_pm написав: BIGor написав:
Я написав як це можна реалізувати, і доречі, йдемо в Європу, тому власники маєтків за 1 000 000 доларів США ну повинні ж щось заплатити державі, чи ні?
Та інші магатопенісні мародери.
Ти ж розумієш, як було, є і буде в цій країні. Власники маєтків заплатять нуль. А ти будеш платити за батьківську хрушевку по повній програмі...
Навіть не думай про такі варіанти, як писав. Якщо хочеться змін і щоб власники маєтків за щось заплатили, треба брати вила і трішки руки помарати...
ага, як в 1917
чи 2013, знаєм плавали.
А ти не бачиш, що суспільне протиріччя в світі, як раз дійшло до рівня 1917 року?
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Додано: Нед 27 гру, 2020 13:45
Долярчик написав:
п. с.
Влад пише, чому не з першої квартири? - я і на це погоджуюсь! - головне, щоб податкова ставка була прогресивною! - чим більше маєш - тим більше сплачуєш податків!
(от мій основний посил в останньому речені! )
Есть налог на недвижимость. Просто его нужно немного подкрутить. Сделать от оценочной стоимости квартиры.
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Додано: Нед 27 гру, 2020 13:46
change_pm написав: flyman написав: change_pm написав:
Ти ж розумієш, як було, є і буде в цій країні. Власники маєтків заплатять нуль. А ти будеш платити за батьківську хрушевку по повній програмі...
Навіть не думай про такі варіанти, як писав. Якщо хочеться змін і щоб власники маєтків за щось заплатили, треба брати вила і трішки руки помарати...
ага, як в 1917
чи 2013, знаєм плавали.
А ти не бачиш, що суспільне протиріччя в світі, як раз дійшло до рівня 1917 року?
протиріччя вирішується міграцією до умовної Польщі
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Додано: Нед 27 гру, 2020 13:50
flyman написав:
протиріччя вирішується міграцією до умовної Польщі
Тока чьота ти сидиш в неньці і тутай нерухомістю обрастаєш...
В той час, як твої майбутні орендарі чи вже чухнули в РП, чи вже лижи змазують...
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Додано: Нед 27 гру, 2020 13:55
flyman написав:
Влад, вклепав хлоп двох дітей, тепер вважає себе героєм і йому всі щось винні.
Ніхто нічого мені не винен - всього добився сам без допомоги держави(дрібні подачки не рахуються, так як податків я в рази більше сплачую)
- що, може держава мені дала квартиру/дві?
- що, може держава дала мені кредит під біщнес з низькою %ставкою, щоб мій бізнес розвивався?
Нікуя!
Як риба об лід/як білка в колесі треба працювати/думати/крутитись в нашій НЕНЦІ УКРАЇНІ, щоб хоч трохи відділитись від манюпаса!!!
Мизантрóп написав:
#какакурт
Успішні люди - часто бувають чимось схожі
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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