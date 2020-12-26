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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6037603860396040>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 70
1. Зросли більш, як на 30%
30%
21
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
21%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
5
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
17
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 13:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Чем больше будет эвакуаторов и полицейских камер, тем больше будет ценится такой понятие как локация
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 13:43

  flyman написав:но Віталя луччє всєх (тот шо мер)

Киянє наголосували ))))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 13:43

  hume написав:Чем больше будет эвакуаторов и полицейских камер, тем больше будет ценится такой понятие как локация

Хочу, що б було як в Європе і кум все порєшав )))) Україна!!!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 13:43

  change_pm написав:
  BIGor написав:Я написав як це можна реалізувати, і доречі, йдемо в Європу, тому власники маєтків за 1 000 000 доларів США ну повинні ж щось заплатити державі, чи ні? Та інші магатопенісні мародери.

Ти ж розумієш, як було, є і буде в цій країні. Власники маєтків заплатять нуль. А ти будеш платити за батьківську хрушевку по повній програмі...

Навіть не думай про такі варіанти, як писав. Якщо хочеться змін і щоб власники маєтків за щось заплатили, треба брати вила і трішки руки помарати...

ага, як в 1917 чи 2013, знаєм плавали.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 13:45

  change_pm написав:
  hume написав:Чем больше будет эвакуаторов и полицейских камер, тем больше будет ценится такой понятие как локация

Хочу, що б було як в Європе і кум все порєшав )))) Україна!!!

хочу щоб всіх обклали податками а мене нє
хочу щоб весь бізнес працював в білу, але не ФОПи на другій групі
Востаннє редагувалось flyman в Нед 27 гру, 2020 13:45, всього редагувалось 1 раз.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 13:45

  flyman написав:
  change_pm написав:
  BIGor написав:Я написав як це можна реалізувати, і доречі, йдемо в Європу, тому власники маєтків за 1 000 000 доларів США ну повинні ж щось заплатити державі, чи ні? Та інші магатопенісні мародери.

Ти ж розумієш, як було, є і буде в цій країні. Власники маєтків заплатять нуль. А ти будеш платити за батьківську хрушевку по повній програмі...

Навіть не думай про такі варіанти, як писав. Якщо хочеться змін і щоб власники маєтків за щось заплатили, треба брати вила і трішки руки помарати...

ага, як в 1917 чи 2013, знаєм плавали.

А ти не бачиш, що суспільне протиріччя в світі, як раз дійшло до рівня 1917 року?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 13:45

  Долярчик написав:п. с.
Влад пише, чому не з першої квартири? - я і на це погоджуюсь! - головне, щоб податкова ставка була прогресивною! - чим більше маєш - тим більше сплачуєш податків!
(от мій основний посил в останньому речені! )

Есть налог на недвижимость. Просто его нужно немного подкрутить. Сделать от оценочной стоимости квартиры.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 13:46

  change_pm написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:Ти ж розумієш, як було, є і буде в цій країні. Власники маєтків заплатять нуль. А ти будеш платити за батьківську хрушевку по повній програмі...

Навіть не думай про такі варіанти, як писав. Якщо хочеться змін і щоб власники маєтків за щось заплатили, треба брати вила і трішки руки помарати...

ага, як в 1917 чи 2013, знаєм плавали.

А ти не бачиш, що суспільне протиріччя в світі, як раз дійшло до рівня 1917 року?

протиріччя вирішується міграцією до умовної Польщі
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 13:50

  flyman написав:протиріччя вирішується міграцією до умовної Польщі

Тока чьота ти сидиш в неньці і тутай нерухомістю обрастаєш...
В той час, як твої майбутні орендарі чи вже чухнули в РП, чи вже лижи змазують...
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 13:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Влад, вклепав хлоп двох дітей, тепер вважає себе героєм і йому всі щось винні.

Ніхто нічого мені не винен - всього добився сам без допомоги держави(дрібні подачки не рахуються, так як податків я в рази більше сплачую)
- що, може держава мені дала квартиру/дві?
- що, може держава дала мені кредит під біщнес з низькою %ставкою, щоб мій бізнес розвивався?

Нікуя!
Як риба об лід/як білка в колесі треба працювати/думати/крутитись в нашій НЕНЦІ УКРАЇНІ, щоб хоч трохи відділитись від манюпаса!!!
  Мизантрóп написав:#какакурт

Успішні люди - часто бувають чимось схожі ;)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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