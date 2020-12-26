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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6037603860396040

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 70
1. Зросли більш, як на 30%
30%
21
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
21%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
5
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
17
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 14:01

  hume написав:
  Долярчик написав:п. с.
Влад пише, чому не з першої квартири? - я і на це погоджуюсь! - головне, щоб податкова ставка була прогресивною! - чим більше маєш - тим більше сплачуєш податків!
(от мій основний посил в останньому речені! )

Есть налог на недвижимость. Просто его нужно немного подкрутить. Сделать от оценочной стоимости квартиры.

Я ж про это и писал, а меня уже в ревком записали.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 14:05

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Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 14:05

  change_pm написав:
  flyman написав:протиріччя вирішується міграцією до умовної Польщі

Тока чьота ти сидиш в неньці і тутай нерухомістю обрастаєш...
В той час, як твої майбутні орендарі чи вже чухнули в РП, чи вже лижи змазують...

Поки що карантини, локдауни, рецесія, і тому простіше тут перебитися на $120 на місяць в своєму, чим животіти в багатих демократіях в орендному.
Влаштовує така легенда?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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  #<1 ... 6037603860396040
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