hume написав:
Есть налог на недвижимость. Просто его нужно немного подкрутить. Сделать от оценочной стоимости квартиры.
Я ж про это и писал, а меня уже в ревком записали.
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Додано: Нед 27 гру, 2020 14:01
Я ж про это и писал, а меня уже в ревком записали.
Додано: Нед 27 гру, 2020 14:05
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Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Нед 27 гру, 2020 14:05
Поки що карантини, локдауни, рецесія, і тому простіше тут перебитися на $120 на місяць в своєму, чим животіти в багатих демократіях в орендному.
Влаштовує така легенда?
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