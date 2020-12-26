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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6036603760386039>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 70
1. Зросли більш, як на 30%
30%
21
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
21%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
5
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
17
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 13:45

  change_pm написав:
  hume написав:Чем больше будет эвакуаторов и полицейских камер, тем больше будет ценится такой понятие как локация

Хочу, що б було як в Європе і кум все порєшав )))) Україна!!!

хочу щоб всіх обклали податками а мене нє
хочу щоб весь бізнес працював в білу, але не ФОПи на другій групі
Востаннє редагувалось flyman в Нед 27 гру, 2020 13:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 13:45

  Долярчик написав:п. с.
Влад пише, чому не з першої квартири? - я і на це погоджуюсь! - головне, щоб податкова ставка була прогресивною! - чим більше маєш - тим більше сплачуєш податків!
(от мій основний посил в останньому речені! )

Есть налог на недвижимость. Просто его нужно немного подкрутить. Сделать от оценочной стоимости квартиры.
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 13:46

  change_pm написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:Ти ж розумієш, як було, є і буде в цій країні. Власники маєтків заплатять нуль. А ти будеш платити за батьківську хрушевку по повній програмі...

Навіть не думай про такі варіанти, як писав. Якщо хочеться змін і щоб власники маєтків за щось заплатили, треба брати вила і трішки руки помарати...

ага, як в 1917 чи 2013, знаєм плавали.

А ти не бачиш, що суспільне протиріччя в світі, як раз дійшло до рівня 1917 року?

протиріччя вирішується міграцією до умовної Польщі
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 13:50

  flyman написав:протиріччя вирішується міграцією до умовної Польщі

Тока чьота ти сидиш в неньці і тутай нерухомістю обрастаєш...
В той час, як твої майбутні орендарі чи вже чухнули в РП, чи вже лижи змазують...
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 14:01

  hume написав:
  Долярчик написав:п. с.
Влад пише, чому не з першої квартири? - я і на це погоджуюсь! - головне, щоб податкова ставка була прогресивною! - чим більше маєш - тим більше сплачуєш податків!
(от мій основний посил в останньому речені! )

Есть налог на недвижимость. Просто его нужно немного подкрутить. Сделать от оценочной стоимости квартиры.

Я ж про это и писал, а меня уже в ревком записали.
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Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 14:05

  change_pm написав:
  flyman написав:протиріччя вирішується міграцією до умовної Польщі

Тока чьота ти сидиш в неньці і тутай нерухомістю обрастаєш...
В той час, як твої майбутні орендарі чи вже чухнули в РП, чи вже лижи змазують...

Поки що карантини, локдауни, рецесія, і тому простіше тут перебитися на $120 на місяць в своєму, чим животіти в багатих демократіях в орендному.
Влаштовує така легенда?
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 14:22

  hume написав:
  Долярчик написав:п. с.
Влад пише, чому не з першої квартири? - я і на це погоджуюсь! - головне, щоб податкова ставка була прогресивною! - чим більше маєш - тим більше сплачуєш податків!
(от мій основний посил в останньому речені! )

Есть налог на недвижимость. Просто его нужно немного подкрутить. Сделать от оценочной стоимости квартиры.

Так вже, наче, втілюють/хочуть втілити в життя таке - нє?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 14:24

  flyman написав:
  change_pm написав:
  flyman написав:протиріччя вирішується міграцією до умовної Польщі

Тока чьота ти сидиш в неньці і тутай нерухомістю обрастаєш...
В той час, як твої майбутні орендарі чи вже чухнули в РП, чи вже лижи змазують...

Поки що карантини, локдауни, рецесія, і тому простіше тут перебитися на $120 на місяць в своєму, чим животіти в багатих демократіях в орендному.
Влаштовує така легенда?

девочки, для междусобойчика используйте ЛС
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 14:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:перебитися на $120 на місяць в своєму

Яка структура цих витрат якщо не секрет?
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