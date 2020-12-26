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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 27 гру, 2020 13:45
change_pm написав: hume написав:
Чем больше будет эвакуаторов и полицейских камер, тем больше будет ценится
такой понятие как локация
Хочу, що б було як в Європе і кум все порєшав )))) Україна!!!
хочу щоб всіх обклали податками а мене нє
хочу щоб весь бізнес працював в білу, але не ФОПи на другій групі
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 27 гру, 2020 13:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 27 гру, 2020 13:45
Долярчик написав:
п. с.
Влад пише, чому не з першої квартири? - я і на це погоджуюсь! - головне, щоб податкова ставка була прогресивною! - чим більше маєш - тим більше сплачуєш податків!
(от мій основний посил в останньому речені! )
Есть налог на недвижимость. Просто его нужно немного подкрутить. Сделать от оценочной стоимости квартиры.
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Додано: Нед 27 гру, 2020 13:46
change_pm написав: flyman написав: change_pm написав:
Ти ж розумієш, як було, є і буде в цій країні. Власники маєтків заплатять нуль. А ти будеш платити за батьківську хрушевку по повній програмі...
Навіть не думай про такі варіанти, як писав. Якщо хочеться змін і щоб власники маєтків за щось заплатили, треба брати вила і трішки руки помарати...
ага, як в 1917
чи 2013, знаєм плавали.
А ти не бачиш, що суспільне протиріччя в світі, як раз дійшло до рівня 1917 року?
протиріччя вирішується міграцією до умовної Польщі
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Додано: Нед 27 гру, 2020 13:50
flyman написав:
протиріччя вирішується міграцією до умовної Польщі
Тока чьота ти сидиш в неньці і тутай нерухомістю обрастаєш...
В той час, як твої майбутні орендарі чи вже чухнули в РП, чи вже лижи змазують...
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Додано: Нед 27 гру, 2020 14:01
hume написав: Долярчик написав:
п. с.
Влад пише, чому не з першої квартири? - я і на це погоджуюсь! - головне, щоб податкова ставка була прогресивною! - чим більше маєш - тим більше сплачуєш податків!
(от мій основний посил в останньому речені! )
Есть налог на недвижимость. Просто его нужно немного подкрутить. Сделать от оценочной стоимости квартиры.
Я ж про это и писал, а меня уже в ревком записали.
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Додано: Нед 27 гру, 2020 14:05
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Украина - 0 грн
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Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
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Додано: Нед 27 гру, 2020 14:05
change_pm написав: flyman написав:
протиріччя вирішується міграцією до умовної Польщі
Тока чьота ти сидиш в неньці і тутай нерухомістю обрастаєш...
В той час, як твої майбутні орендарі чи вже чухнули в РП, чи вже лижи змазують...
Поки що карантини, локдауни, рецесія, і тому простіше тут перебитися на $120 на місяць в своєму, чим животіти в багатих демократіях в орендному.
Влаштовує така легенда?
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Додано: Нед 27 гру, 2020 14:22
hume написав: Долярчик написав:
п. с.
Влад пише, чому не з першої квартири? - я і на це погоджуюсь! - головне, щоб податкова ставка була прогресивною! - чим більше маєш - тим більше сплачуєш податків!
(от мій основний посил в останньому речені! )
Есть налог на недвижимость. Просто его нужно немного подкрутить. Сделать от оценочной стоимости квартиры
.
Так вже, наче, втілюють/хочуть втілити в життя таке - нє?
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: Нед 27 гру, 2020 14:24
flyman написав: change_pm написав: flyman написав:
протиріччя вирішується міграцією до умовної Польщі
Тока чьота ти сидиш в неньці і тутай нерухомістю обрастаєш...
В той час, як твої майбутні орендарі чи вже чухнули в РП, чи вже лижи змазують...
Поки що карантини, локдауни, рецесія, і тому простіше тут перебитися на $120 на місяць в своєму, чим животіти в багатих демократіях в орендному.
Влаштовує така легенда?
девочки, для междусобойчика используйте ЛС
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 27 гру, 2020 14:26
flyman написав:
перебитися на $120 на місяць в своєму
Яка структура цих витрат якщо не секрет?
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