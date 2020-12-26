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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6036603760386039

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 70
1. Зросли більш, як на 30%
30%
21
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
21%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
5
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
17
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 14:35

  Квесторе_поверніться написав:
  flyman написав:перебитися на $120 на місяць в своєму

Яка структура цих витрат якщо не секрет?

300 грн. комуналка, решта на ням-ням, ще чуть-чуть на транспорт, та мобілку
https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_18.html
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 14:41

  Долярчик написав:Так вже, наче, втілюють/хочуть втілити в життя таке - нє?

Мне не отчитываются, но если планируют, то двигаются в правильном направлении. На данный момент доходит до смешного, налог на одинаковые по метражу квартиры в Киеве меньше, чем в славном городе Украинка. Хотя оценочная стоимость будет отличаться в 3 раза
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  #<1 ... 6036603760386039
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