300 грн. комуналка, решта на ням-ням, ще чуть-чуть на транспорт, та мобілку
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Додано: Нед 27 гру, 2020 14:35
300 грн. комуналка, решта на ням-ням, ще чуть-чуть на транспорт, та мобілку
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Нед 27 гру, 2020 14:41
Мне не отчитываются, но если планируют, то двигаются в правильном направлении. На данный момент доходит до смешного, налог на одинаковые по метражу квартиры в Киеве меньше, чем в славном городе Украинка. Хотя оценочная стоимость будет отличаться в 3 раза
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