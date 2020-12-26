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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 27 гру, 2020 18:14
hume написав:
Есть налог на недвижимость. Просто его нужно немного подкрутить. Сделать от оценочной стоимости квартиры.
Вы о Печерских бабушках подумали?
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