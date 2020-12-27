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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6035603660376038>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 70
1. Зросли більш, як на 30%
30%
21
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
21%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
5
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
17
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 18:14

  hume написав:Есть налог на недвижимость. Просто его нужно немного подкрутить. Сделать от оценочной стоимости квартиры.

Вы о Печерских бабушках подумали?
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 18:59

  UA написав:
  hume написав:Есть налог на недвижимость. Просто его нужно немного подкрутить. Сделать от оценочной стоимости квартиры.

Вы о Печерских бабушках подумали?


скучно без киянки с мамкой
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 19:05

  trololo написав:
  UA написав:
  hume написав:Есть налог на недвижимость. Просто его нужно немного подкрутить. Сделать от оценочной стоимости квартиры.

Вы о Печерских бабушках подумали?


скучно без киянки с мамкой

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airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 19:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вести с полей. Трешка, о которой уже писал, по реальной цене. Эврика за 95 000. Неактивно. Последний раз поднималась 24-ого декабря.
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/kvarti ... JMeIZ.html

В апреле-мае аналогичная была продана (исчезла навсегда из рекламы) за 87 000 при аналогичной экспозиции в два месяца. За 6 месяцев рост цены реальных сделок +9% на одинаковых квартирах в одинаковом состоянии.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 19:32

  Vlad442 написав: За 6 месяцев рост цены реальных сделок +9% на одинаковых квартирах в одинаковом состоянии.
вполне соответсвует росту ввп и приросту богатства населения
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 19:34

  Grand Touring написав:
  Vlad442 написав: За 6 месяцев рост цены реальных сделок +9% на одинаковых квартирах в одинаковом состоянии.
вполне соответсвует росту ввп и приросту богатства населения

щта, в неньці виріс ВВП у 2020 відносно 2019?
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 19:39

  flyman написав:щта, в неньці виріс ВВП у 2020 відносно 2019?

то была шутка ,)
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 19:46

  UA написав:
  hume написав:Есть налог на недвижимость. Просто его нужно немного подкрутить. Сделать от оценочной стоимости квартиры.

Вы о Печерских бабушках подумали?

Сопутствующие потери
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 19:50

  Vlad442 написав:Вести с полей. Трешка, о которой уже писал, по реальной цене. Эврика за 95 000. Неактивно. Последний раз поднималась 24-ого декабря.
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/kvarti ... JMeIZ.html

В апреле-мае аналогичная была продана (исчезла навсегда из рекламы) за 87 000 при аналогичной экспозиции в два месяца. За 6 месяцев рост цены реальных сделок +9% на одинаковых квартирах в одинаковом состоянии.

Не она? https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/3k-kva ... 009c1680ae Тоже 21 этаж и 82 метра только 90 куе.

ПС. да она, признак - выломанные двери на балкон.
В итоге с лета 5 куе потенциальный покупан депо-депоматрасник сэкономил.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 19:52

  Vlad442 написав:В апреле-мае аналогичная была продана (исчезла навсегда из рекламы) за 87 000 при аналогичной экспозиции в два месяца. За 6 месяцев рост цены реальных сделок +9% на одинаковых квартирах в одинаковом состоянии.


Исчезла навсегда - не равно была продана. "Реальные сделки" - 2 слова неправды. Ну как вы так умудряетесь - одну виртуальную сделку превратили во множество реальных :oops: Ну ладно вы не уважаете читателей, но себя то можно (наверно)?
zРадио
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