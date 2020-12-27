Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В апреле-мае аналогичная была продана (исчезла навсегда из рекламы) за 87 000 при аналогичной экспозиции в два месяца. За 6 месяцев рост цены реальных сделок +9% на одинаковых квартирах в одинаковом состоянии.
Мэрия Винницы заключила соглашение с городскими властями Цюриха о бесплатной передаче партии из 70 швейцарских трамваев.
Может и не Виталя))
У політичній програмі партії «Голос» йшлося про розвиток швидкісного трамваю і веломережі. Проте під час голосування в Київраді представники політсили майже не голосували за ці рішення. Про це написав киянин Сергій Пасюта.
Наприклад, під час розгляду Програми економічного і соціального розвитку (ПЕСР) тільки депутатка Аліна Михайлова з фракції «Голос» голосувала за те, щоб додати грошей на продовження швидкісного трамваю до Палацу спорту з 1,5 мільйона гривень до 21 мільйону.
hume написав:Трамвай нужен, чтоб троллейбус не стоял в пробках с автомобилями. И на приведённых вами улицах не трамвай создаёт проблему, а автомобили. По вашей логике нужно убрать трамвай потому, что при условной высадке пассажиров машинам приходится останавливаться. То есть в вашем мировозрении всё крутится вокруг авто. Трамвай мешает автомобилям, велосипедисты мешают автомобилям, регулируемые пешеходные переходы мешают автомобилям, островки безопасности мешают автомобилям, так как приходится притормаживать и прижиматься, чтоб колеса не оторвало. Аварийность на наземных переходах из-за того, что скорость передвижения на некоторых участках неадекватная. Иногда автолюбители не в адеквате. Подписан на Киев оперативный, в шоке от того, что вытворяют водители.
Средняя скорость движенияавто не имеет ничего общего с количством заторов. Если условное ВДНХ вы проносились со скоростью 70 км, а через километр бутылочное горлышко, то есть всё равно с какой скоростью вы пронесетесь на вднх, дальше вы остановитесь. В этом проблема нашей урбанистики. Когда то, большие умы подумаля, что Брест Литовское шоссе должно быть без светофоров, но им было всё равно, что заканчивается оно огромной развязкой с выездами на светофоры и светофорным бульваром Шевченко, на котором средняя скорость движения будет 15 км. В общем по этой части и так понятно. И в конце своего поста вы заканчиваете словом Европа. Там, где нет пробок, но есть многокилометровая велоинфраструктура, подземные переходы только в связке с метро, развивают сеть трамвайных путей, островки безопасности и подъем дороги к уровню пешеходного перехода это норма, а не ситуация достойная попасть в еженедельную сводку новостей. В общем соглашумсь с БИГор, что доказывать безсмысленно. Европа это прошла 30 лет назад, а Москва проходит сейчас (по крайней мере её центр и прицентралье), Африка не будет это проходить. Просто нужно понять с кем мы. Кстати, все эти инициативы по урбанистике, по словам активистов, продавливать очень тяжелдо, тк ситуация такая же как и вглавапу - много людей 60+
Опять ни логики, ни здравого смысла ни понимания сути проблемы. Трамвай на указанных улицах забирает дефицитные метры автодороги, в результате мы имеем пробку при наличии свободных полос. А сами трамвайные пути только условно пригодны для движения. Как раз Брест-Литовское прекрасно показывает ошибочность и ложность ваших утверждений, когда при ремонте Шулявки там поставили светофоры то половина города просто стала, время проезда увеличилось в разы. Тоже самое имеем и на Окружной, пробки образовываются в местах светофоров и наземных переходов. Ссылаетесь на Европу, но там такие магистрали как Брест-Литовское проходят по городам огражденными и без всяких пешеходных переходов и велодорожек.
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima написав:[ Опять ни логики, ни здравого смысла ни понимания сути проблемы. Трамвай на указанных улицах забирает дефицитные метры автодороги, в результате мы имеем пробку при наличии свободных полос. А сами трамвайные пути только условно пригодны для движения. Как раз Брест-Литовское прекрасно показывает ошибочность и ложность ваших утверждений, когда при ремонте Шулявки там поставили светофоры то половина города просто стала, время проезда увеличилось в разы. Тоже самое имеем и на Окружной, пробки образовываются в местах светофоров и наземных переходов. Ссылаетесь на Европу, но там такие магистрали как Брест-Литовское проходят по городам огражденными и без всяких пешеходных переходов и велодорожек.
Давайте десятый раз, если на глубочке убрать трамвай ничего не изменится, так как выезды упираются в светофоры, перекрёстки и сужение со стороны подола. Как это ещё мозгов не хватило его там демонтировать. Как вариант можно отрезать "дефицитных метров"от тротуара. Пешеходы могут бочком холдить Дальше обсуждать не имеет смысла, просто возьмите любой учебник урбанистики по которому развиваются Лондон/Париж/Барселона.
Востаннє редагувалось hume в Нед 27 гру, 2020 21:12, всього редагувалось 1 раз.
У політичній програмі партії «Голос» йшлося про розвиток швидкісного трамваю і веломережі. Проте під час голосування в Київраді представники політсили майже не голосували за ці рішення. Про це написав киянин Сергій Пасюта.
Наприклад, під час розгляду Програми економічного і соціального розвитку (ПЕСР) тільки депутатка Аліна Михайлова з фракції «Голос» голосувала за те, щоб додати грошей на продовження швидкісного трамваю до Палацу спорту з 1,5 мільйона гривень до 21 мільйону. Притула придет порядок наведет. Киев без напряг в )) https://hmarochos.kiev.ua/2020/12/25/go ... kyyivradi/
И куда эта урбанистка хочет втулить скоростной трамвай на Жилянской или Саксаганского? Популисты-маразматики.
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
У політичній програмі партії «Голос» йшлося про розвиток швидкісного трамваю і веломережі. Проте під час голосування в Київраді представники політсили майже не голосували за ці рішення. Про це написав киянин Сергій Пасюта.
Наприклад, під час розгляду Програми економічного і соціального розвитку (ПЕСР) тільки депутатка Аліна Михайлова з фракції «Голос» голосувала за те, щоб додати грошей на продовження швидкісного трамваю до Палацу спорту з 1,5 мільйона гривень до 21 мільйону. Притула придет порядок наведет. Киев без напряг в )) https://hmarochos.kiev.ua/2020/12/25/go ... kyyivradi/
И куда эта урбанистка хочет втулить скоростной трамвай на Жилянской или Саксаганского? Популисты-маразматики.
hume написав:Трамвай нужен, чтоб троллейбус не стоял в пробках с автомобилями. И на приведённых вами улицах не трамвай создаёт проблему, а автомобили. По вашей логике нужно убрать трамвай потому, что при условной высадке пассажиров машинам приходится останавливаться. То есть в вашем мировозрении всё крутится вокруг авто. Трамвай мешает автомобилям, велосипедисты мешают автомобилям, регулируемые пешеходные переходы мешают автомобилям, островки безопасности мешают автомобилям, так как приходится притормаживать и прижиматься, чтоб колеса не оторвало. Аварийность на наземных переходах из-за того, что скорость передвижения на некоторых участках неадекватная. Иногда автолюбители не в адеквате. Подписан на Киев оперативный, в шоке от того, что вытворяют водители.
Средняя скорость движенияавто не имеет ничего общего с количством заторов. Если условное ВДНХ вы проносились со скоростью 70 км, а через километр бутылочное горлышко, то есть всё равно с какой скоростью вы пронесетесь на вднх, дальше вы остановитесь. В этом проблема нашей урбанистики. Когда то, большие умы подумаля, что Брест Литовское шоссе должно быть без светофоров, но им было всё равно, что заканчивается оно огромной развязкой с выездами на светофоры и светофорным бульваром Шевченко, на котором средняя скорость движения будет 15 км. В общем по этой части и так понятно. И в конце своего поста вы заканчиваете словом Европа. Там, где нет пробок, но есть многокилометровая велоинфраструктура, подземные переходы только в связке с метро, развивают сеть трамвайных путей, островки безопасности и подъем дороги к уровню пешеходного перехода это норма, а не ситуация достойная попасть в еженедельную сводку новостей. В общем соглашумсь с БИГор, что доказывать безсмысленно. Европа это прошла 30 лет назад, а Москва проходит сейчас (по крайней мере её центр и прицентралье), Африка не будет это проходить. Просто нужно понять с кем мы. Кстати, все эти инициативы по урбанистике, по словам активистов, продавливать очень тяжелдо, тк ситуация такая же как и вглавапу - много людей 60+
Опять ни логики, ни здравого смысла ни понимания сути проблемы. Трамвай на указанных улицах забирает дефицитные метры автодороги, в результате мы имеем пробку при наличии свободных полос. А сами трамвайные пути только условно пригодны для движения. Как раз Брест-Литовское прекрасно показывает ошибочность и ложность ваших утверждений, когда при ремонте Шулявки там поставили светофоры то половина города просто стала, время проезда увеличилось в разы. Тоже самое имеем и на Окружной, пробки образовываются в местах светофоров и наземных переходов. Ссылаетесь на Европу, но там такие магистрали как Брест-Литовское проходят по городам огражденными и без всяких пешеходных переходов и велодорожек.
Трамвайні смуги можна закатати на рівні асфальту, а можна і виділити, технології дозволяють. Можна зробити так щоб вони не грохотали як танки і були безшумні.
А те що в Києві нуль урбаністики, то таке, піпл хаває.
А метро... нах метро.
Мости ... нах мости. Тільки шкляний для туристів і папілу бабла і пеара самага лутшага мєра.