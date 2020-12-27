Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В апреле-мае аналогичная была продана (исчезла навсегда из рекламы) за 87 000 при аналогичной экспозиции в два месяца. За 6 месяцев рост цены реальных сделок +9% на одинаковых квартирах в одинаковом состоянии.
ПС. да она, признак - выломанные двери на балкон. В итоге с лета 5 куе потенциальный покупан депо-депоматрасник сэкономил.
Да, она. Видел это объявление. Как по мне типичная агентская замануха. Почему я ориентируюсь только по частным - из-за таких мутных агентских игр и обманов. Агенты перепостили хозяйское, занизив цену. Покупателям (и хозяину если позвонит с претензиями) отвечают "мы помогаем продать, цену выставили ниже - так там наверняка торг есть". Покупатель звонит по агентскому объявлению за 90, идет на просмотр с агентом, а прозвонить прямое объявление за 95 у него опыта не хватает. Квартиры нет, но объявление от посредников будет висеть еще долго и пропадет только через месяц.
Так, почитать просто https://gre4ark.livejournal.com/731862.html Проблема отечественных чиновников, гаишников и диванных экспертов в бытовой логике — они видят затор перед светофором с зеброй и уверены, что вся причина в этом. Многим до сих пор кажется, что в городе нужно создавать условия для комфортной быстрой езды на машине. В результате у нас люди-кроты, самые широкие в мире пробки на улицах, а по ночам — трассы смерти.
zРадио написав:Исчезла навсегда - не равно была продана. "Реальные сделки" - 2 слова неправды. Ну как вы так умудряетесь - одну виртуальную сделку превратили во множество реальных Ну ладно вы не уважаете читателей, но себя то можно (наверно)?
При всех недостатках этого подхода это единственный более-менее достоверный способ мониторить рынок. Не на индексах же, построенных на мусоре из хотелок, делать выводы? Хотя некоторые не слишком опытные "эксперты" совершают эту ошибку.
В апреле-мае аналогичная была продана (исчезла навсегда из рекламы) за 87 000 при аналогичной экспозиции в два месяца. За 6 месяцев рост цены реальных сделок +9% на одинаковых квартирах в одинаковом состоянии.
Продавец умер от коронавируса? (это шутка)
Объявление становится неактивным (взяли задаток), через неделю полностью удаляется (прошла сделка). Так это происходило весной и вполне укладывается в паттерн реальной продажи.
hume написав:Давайте десятый раз, если на глубочке убрать трамвай ничего не изменится, так как выезды упираются в светофоры, перекрёстки и сужение со стороны подола. Как это ещё мозгов не хватило его там демонтировать. Как вариант можно отрезать "дефицитных метров"от тротуара. Пешеходы могут бочком холдить Дальше обсуждать не имеет смысла, просто возьмите любой учебник урбанистики по которому развиваются Лондон/Париж/Барселона.
Я практик, а вы теоретик с ограниченными знаниями. В тех же Лондонах-Парижах полно магистралей где нет ни пешеходных переходов ни велодорожек, там сперва строили магистрали разгружающие город, а потом на второстепенных улочках переходы и велодорожки, а вы хотите их влепить и так в перегруженный город, создав транспортный коллапс.
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
hume написав:Так, почитать просто https://gre4ark.livejournal.com/731862.html Проблема отечественных чиновников, гаишников и диванных экспертов в бытовой логике — они видят затор перед светофором с зеброй и уверены, что вся причина в этом. Многим до сих пор кажется, что в городе нужно создавать условия для комфортной быстрой езды на машине. В результате у нас люди-кроты, самые широкие в мире пробки на улицах, а по ночам — трассы смерти.
Советую и комменты почитать, особенно самый большой. Фраза из него-"Весь опус состоит из вранья, подмены и подгонки бреда под нелепый постулат"
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima написав:[ Я практик, а вы теоретик с ограниченными знаниями. В тех же Лондонах-Парижах полно магистралей где нет ни пешеходных переходов ни велодорожек, там сперва строили магистрали разгружающие город, а потом на второстепенных улочках переходы и велодорожки, а вы хотите их влепить и так в перегруженный город, создав транспортный коллапс.
Практик в чем? Удостойте нас ответом, иначе не понятно кто советует срезать трамвай в пользу "дефицитных метров" для автомобилей и утверждает, что островки безопасности это популизм.
Вы водитель или таксист? Такую ненависть к вело/пешеходной инфраструктуре я слышал только от людей этих профессий.
Магистрали разгружающие город это те, которые идут сквозняком в центр?