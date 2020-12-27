Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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У політичній програмі партії «Голос» йшлося про розвиток швидкісного трамваю і веломережі. Проте під час голосування в Київраді представники політсили майже не голосували за ці рішення. Про це написав киянин Сергій Пасюта.
Наприклад, під час розгляду Програми економічного і соціального розвитку (ПЕСР) тільки депутатка Аліна Михайлова з фракції «Голос» голосувала за те, щоб додати грошей на продовження швидкісного трамваю до Палацу спорту з 1,5 мільйона гривень до 21 мільйону. Притула придет порядок наведет. Киев без напряг в )) https://hmarochos.kiev.ua/2020/12/25/go ... kyyivradi/
И куда эта урбанистка хочет втулить скоростной трамвай на Жилянской или Саксаганского? Популисты-маразматики.
hume написав:Трамвай нужен, чтоб троллейбус не стоял в пробках с автомобилями. И на приведённых вами улицах не трамвай создаёт проблему, а автомобили. По вашей логике нужно убрать трамвай потому, что при условной высадке пассажиров машинам приходится останавливаться. То есть в вашем мировозрении всё крутится вокруг авто. Трамвай мешает автомобилям, велосипедисты мешают автомобилям, регулируемые пешеходные переходы мешают автомобилям, островки безопасности мешают автомобилям, так как приходится притормаживать и прижиматься, чтоб колеса не оторвало. Аварийность на наземных переходах из-за того, что скорость передвижения на некоторых участках неадекватная. Иногда автолюбители не в адеквате. Подписан на Киев оперативный, в шоке от того, что вытворяют водители.
Средняя скорость движенияавто не имеет ничего общего с количством заторов. Если условное ВДНХ вы проносились со скоростью 70 км, а через километр бутылочное горлышко, то есть всё равно с какой скоростью вы пронесетесь на вднх, дальше вы остановитесь. В этом проблема нашей урбанистики. Когда то, большие умы подумаля, что Брест Литовское шоссе должно быть без светофоров, но им было всё равно, что заканчивается оно огромной развязкой с выездами на светофоры и светофорным бульваром Шевченко, на котором средняя скорость движения будет 15 км. В общем по этой части и так понятно. И в конце своего поста вы заканчиваете словом Европа. Там, где нет пробок, но есть многокилометровая велоинфраструктура, подземные переходы только в связке с метро, развивают сеть трамвайных путей, островки безопасности и подъем дороги к уровню пешеходного перехода это норма, а не ситуация достойная попасть в еженедельную сводку новостей. В общем соглашумсь с БИГор, что доказывать безсмысленно. Европа это прошла 30 лет назад, а Москва проходит сейчас (по крайней мере её центр и прицентралье), Африка не будет это проходить. Просто нужно понять с кем мы. Кстати, все эти инициативы по урбанистике, по словам активистов, продавливать очень тяжелдо, тк ситуация такая же как и вглавапу - много людей 60+
Опять ни логики, ни здравого смысла ни понимания сути проблемы. Трамвай на указанных улицах забирает дефицитные метры автодороги, в результате мы имеем пробку при наличии свободных полос. А сами трамвайные пути только условно пригодны для движения. Как раз Брест-Литовское прекрасно показывает ошибочность и ложность ваших утверждений, когда при ремонте Шулявки там поставили светофоры то половина города просто стала, время проезда увеличилось в разы. Тоже самое имеем и на Окружной, пробки образовываются в местах светофоров и наземных переходов. Ссылаетесь на Европу, но там такие магистрали как Брест-Литовское проходят по городам огражденными и без всяких пешеходных переходов и велодорожек.
Трамвайні смуги можна закатати на рівні асфальту, а можна і виділити, технології дозволяють. Можна зробити так щоб вони не грохотали як танки і були безшумні.
А те що в Києві нуль урбаністики, то таке, піпл хаває.
А метро... нах метро.
Мости ... нах мости. Тільки шкляний для туристів і папілу бабла і пеара самага лутшага мєра.
В апреле-мае аналогичная была продана (исчезла навсегда из рекламы) за 87 000 при аналогичной экспозиции в два месяца. За 6 месяцев рост цены реальных сделок +9% на одинаковых квартирах в одинаковом состоянии.
ПС. да она, признак - выломанные двери на балкон. В итоге с лета 5 куе потенциальный покупан депо-депоматрасник сэкономил.
Да, она. Видел это объявление. Как по мне типичная агентская замануха. Почему я ориентируюсь только по частным - из-за таких мутных агентских игр и обманов. Агенты перепостили хозяйское, занизив цену. Покупателям (и хозяину если позвонит с претензиями) отвечают "мы помогаем продать, цену выставили ниже - так там наверняка торг есть". Покупатель звонит по агентскому объявлению за 90, идет на просмотр с агентом, а прозвонить прямое объявление за 95 у него опыта не хватает. Квартиры нет, но объявление от посредников будет висеть еще долго и пропадет только через месяц.
Так, почитать просто https://gre4ark.livejournal.com/731862.html Проблема отечественных чиновников, гаишников и диванных экспертов в бытовой логике — они видят затор перед светофором с зеброй и уверены, что вся причина в этом. Многим до сих пор кажется, что в городе нужно создавать условия для комфортной быстрой езды на машине. В результате у нас люди-кроты, самые широкие в мире пробки на улицах, а по ночам — трассы смерти.
zРадио написав:Исчезла навсегда - не равно была продана. "Реальные сделки" - 2 слова неправды. Ну как вы так умудряетесь - одну виртуальную сделку превратили во множество реальных Ну ладно вы не уважаете читателей, но себя то можно (наверно)?
При всех недостатках этого подхода это единственный более-менее достоверный способ мониторить рынок. Не на индексах же, построенных на мусоре из хотелок, делать выводы? Хотя некоторые не слишком опытные "эксперты" совершают эту ошибку.
В апреле-мае аналогичная была продана (исчезла навсегда из рекламы) за 87 000 при аналогичной экспозиции в два месяца. За 6 месяцев рост цены реальных сделок +9% на одинаковых квартирах в одинаковом состоянии.
Продавец умер от коронавируса? (это шутка)
Объявление становится неактивным (взяли задаток), через неделю полностью удаляется (прошла сделка). Так это происходило весной и вполне укладывается в паттерн реальной продажи.
unicdima написав:[ Я практик, а вы теоретик с ограниченными знаниями. В тех же Лондонах-Парижах полно магистралей где нет ни пешеходных переходов ни велодорожек, там сперва строили магистрали разгружающие город, а потом на второстепенных улочках переходы и велодорожки, а вы хотите их влепить и так в перегруженный город, создав транспортный коллапс.
Практик в чем? Удостойте нас ответом, иначе не понятно кто советует срезать трамвай в пользу "дефицитных метров" для автомобилей и утверждает, что островки безопасности это популизм.
Вы водитель или таксист? Такую ненависть к вело/пешеходной инфраструктуре я слышал только от людей этих профессий.
Магистрали разгружающие город это те, которые идут сквозняком в центр?
Эти магистрали не должны упираться в перекрёстки, светофоры и "бутылочные горлышки"
hume написав:Так, почитать просто https://gre4ark.livejournal.com/731862.html Проблема отечественных чиновников, гаишников и диванных экспертов в бытовой логике — они видят затор перед светофором с зеброй и уверены, что вся причина в этом. Многим до сих пор кажется, что в городе нужно создавать условия для комфортной быстрой езды на машине. В результате у нас люди-кроты, самые широкие в мире пробки на улицах, а по ночам — трассы смерти.
Советую и комменты почитать, особенно самый большой. Фраза из него-"Весь опус состоит из вранья, подмены и подгонки бреда под нелепый постулат"