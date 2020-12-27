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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6036603760386039>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 71
1. Зросли більш, як на 30%
31%
22
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
21%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
5
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
17
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 21:17

  unicdima написав:
  hume написав:Может и не Виталя))

У політичній програмі партії «Голос» йшлося про розвиток швидкісного трамваю і веломережі. Проте під час голосування в Київраді представники політсили майже не голосували за ці рішення. Про це написав киянин Сергій Пасюта.

Наприклад, під час розгляду Програми економічного і соціального розвитку (ПЕСР) тільки депутатка Аліна Михайлова з фракції «Голос» голосувала за те, щоб додати грошей на продовження швидкісного трамваю до Палацу спорту з 1,5 мільйона гривень до 21 мільйону.
Притула придет порядок наведет. Киев без напряг в ))
https://hmarochos.kiev.ua/2020/12/25/go ... kyyivradi/

И куда эта урбанистка хочет втулить скоростной трамвай на Жилянской или Саксаганского?
Популисты-маразматики.

Там есть куда. Проект прорабатывался.
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 21:24

  unicdima написав:
  hume написав:Трамвай нужен, чтоб троллейбус не стоял в пробках с автомобилями. И на приведённых вами улицах не трамвай создаёт проблему, а автомобили. По вашей логике нужно убрать трамвай потому, что при условной высадке пассажиров машинам приходится останавливаться. То есть в вашем мировозрении всё крутится вокруг авто. Трамвай мешает автомобилям, велосипедисты мешают автомобилям, регулируемые пешеходные переходы мешают автомобилям, островки безопасности мешают автомобилям, так как приходится притормаживать и прижиматься, чтоб колеса не оторвало. Аварийность на наземных переходах из-за того, что скорость передвижения на некоторых участках неадекватная. Иногда автолюбители не в адеквате. Подписан на Киев оперативный, в шоке от того, что вытворяют водители.

Средняя скорость движенияавто не имеет ничего общего с количством заторов. Если условное ВДНХ вы проносились со скоростью 70 км, а через километр бутылочное горлышко, то есть всё равно с какой скоростью вы пронесетесь на вднх, дальше вы остановитесь. В этом проблема нашей урбанистики. Когда то, большие умы подумаля, что Брест Литовское шоссе должно быть без светофоров, но им было всё равно, что заканчивается оно огромной развязкой с выездами на светофоры и светофорным бульваром Шевченко, на котором средняя скорость движения будет 15 км. В общем по этой части и так понятно.
И в конце своего поста вы заканчиваете словом Европа. :D Там, где нет пробок, но есть многокилометровая велоинфраструктура, подземные переходы только в связке с метро, развивают сеть трамвайных путей, островки безопасности и подъем дороги к уровню пешеходного перехода это норма, а не ситуация достойная попасть в еженедельную сводку новостей.
В общем соглашумсь с БИГор, что доказывать безсмысленно. Европа это прошла 30 лет назад, а Москва проходит сейчас (по крайней мере её центр и прицентралье), Африка не будет это проходить. Просто нужно понять с кем мы. Кстати, все эти инициативы по урбанистике, по словам активистов, продавливать очень тяжелдо, тк ситуация такая же как и вглавапу - много людей 60+

Опять ни логики, ни здравого смысла ни понимания сути проблемы.
Трамвай на указанных улицах забирает дефицитные метры автодороги, в результате мы имеем пробку при наличии свободных полос. А сами трамвайные пути только условно пригодны для движения.
Как раз Брест-Литовское прекрасно показывает ошибочность и ложность ваших утверждений, когда при ремонте Шулявки там поставили светофоры то половина города просто стала, время проезда увеличилось в разы. Тоже самое имеем и на Окружной, пробки образовываются в местах светофоров и наземных переходов.
Ссылаетесь на Европу, но там такие магистрали как Брест-Литовское проходят по городам огражденными и без всяких пешеходных переходов и велодорожек.

Трамвайні смуги можна закатати на рівні асфальту, а можна і виділити, технології дозволяють. Можна зробити так щоб вони не грохотали як танки і були безшумні.

А те що в Києві нуль урбаністики, то таке, піпл хаває.

А метро... нах метро.

Мости ... нах мости. Тільки шкляний для туристів і папілу бабла і пеара самага лутшага мєра.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 21:30

  BIGor написав:
  Vlad442 написав:Вести с полей. Трешка, о которой уже писал, по реальной цене. Эврика за 95 000. Неактивно. Последний раз поднималась 24-ого декабря.
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/kvarti ... JMeIZ.html

В апреле-мае аналогичная была продана (исчезла навсегда из рекламы) за 87 000 при аналогичной экспозиции в два месяца. За 6 месяцев рост цены реальных сделок +9% на одинаковых квартирах в одинаковом состоянии.

Не она? https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/3k-kva ... 009c1680ae Тоже 21 этаж и 82 метра только 90 куе.

ПС. да она, признак - выломанные двери на балкон.
В итоге с лета 5 куе потенциальный покупан депо-депоматрасник сэкономил.

Да, она. Видел это объявление. Как по мне типичная агентская замануха. Почему я ориентируюсь только по частным - из-за таких мутных агентских игр и обманов. Агенты перепостили хозяйское, занизив цену. Покупателям (и хозяину если позвонит с претензиями) отвечают "мы помогаем продать, цену выставили ниже - так там наверняка торг есть". Покупатель звонит по агентскому объявлению за 90, идет на просмотр с агентом, а прозвонить прямое объявление за 95 у него опыта не хватает.
Квартиры нет, но объявление от посредников будет висеть еще долго и пропадет только через месяц.
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 21:32

Так, почитать просто
https://gre4ark.livejournal.com/731862.html
Проблема отечественных чиновников, гаишников и диванных экспертов в бытовой логике — они видят затор перед светофором с зеброй и уверены, что вся причина в этом. Многим до сих пор кажется, что в городе нужно создавать условия для комфортной быстрой езды на машине. В результате у нас люди-кроты, самые широкие в мире пробки на улицах, а по ночам — трассы смерти.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 21:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Исчезла навсегда - не равно была продана. "Реальные сделки" - 2 слова неправды. Ну как вы так умудряетесь - одну виртуальную сделку превратили во множество реальных Ну ладно вы не уважаете читателей, но себя то можно (наверно)?

При всех недостатках этого подхода это единственный более-менее достоверный способ мониторить рынок. Не на индексах же, построенных на мусоре из хотелок, делать выводы? Хотя некоторые не слишком опытные "эксперты" совершают эту ошибку.
  UA написав:
  Vlad442 написав:Вести с полей. Трешка, о которой уже писал, по реальной цене. Эврика за 95 000. Неактивно. Последний раз поднималась 24-ого декабря.
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/kvarti ... JMeIZ.html

В апреле-мае аналогичная была продана (исчезла навсегда из рекламы) за 87 000 при аналогичной экспозиции в два месяца. За 6 месяцев рост цены реальных сделок +9% на одинаковых квартирах в одинаковом состоянии.

Продавец умер от коронавируса? (это шутка)

Объявление становится неактивным (взяли задаток), через неделю полностью удаляется (прошла сделка). Так это происходило весной и вполне укладывается в паттерн реальной продажи.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 21:37

  flyman написав:[
Мости ... нах мости. Тільки шкляний для туристів і папілу бабла і пеара самага лутшага мєра.

Ага ага
Как раз те, у кого развитие велоинфраструктуры и рейкового транспорта в партийных обицянках и проигнорили голосование.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 21:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

"Бесконечные пробки за ваши деньги"
https://www.youtube.com/watch?v=DVycwO-n6xA
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 21:55

  unicdima написав:[
Я практик, а вы теоретик с ограниченными знаниями. В тех же Лондонах-Парижах полно магистралей где нет ни пешеходных переходов ни велодорожек, там сперва строили магистрали разгружающие город, а потом на второстепенных улочках переходы и велодорожки, а вы хотите их влепить и так в перегруженный город, создав транспортный коллапс.

Практик в чем? Удостойте нас ответом, иначе не понятно кто советует срезать трамвай в пользу "дефицитных метров" для автомобилей и утверждает, что островки безопасности это популизм.

Вы водитель или таксист? Такую ненависть к вело/пешеходной инфраструктуре я слышал только от людей этих профессий.

Магистрали разгружающие город это те, которые идут сквозняком в центр?

Эти магистрали не должны упираться в перекрёстки, светофоры и "бутылочные горлышки"
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 22:01

  unicdima написав:
  hume написав:Так, почитать просто
https://gre4ark.livejournal.com/731862.html
Проблема отечественных чиновников, гаишников и диванных экспертов в бытовой логике — они видят затор перед светофором с зеброй и уверены, что вся причина в этом. Многим до сих пор кажется, что в городе нужно создавать условия для комфортной быстрой езды на машине. В результате у нас люди-кроты, самые широкие в мире пробки на улицах, а по ночам — трассы смерти.

Советую и комменты почитать, особенно самый большой.
Фраза из него-"Весь опус состоит из вранья, подмены и подгонки бреда под нелепый постулат"

Ваш?))

По сути там все расписано, добавить нечего.
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 22:02

  foxluck написав:"Бесконечные пробки за ваши деньги"
https://www.youtube.com/watch?v=DVycwO-n6xA

в Детройті демонтували трамваї в 50х...
далі знаєте що там сталося
https://fi202x.blogspot.com/
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