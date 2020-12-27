потому что 15 квартир-это не результат одного лишь трудолюбия. Равно как и отсутствие квартиры не означает, что семья-бездельники
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 27 гру, 2020 22:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
потому что 15 квартир-это не результат одного лишь трудолюбия. Равно как и отсутствие квартиры не означает, что семья-бездельники
Додано: Нед 27 гру, 2020 22:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вячеслав Александрович - молодец.
Додано: Нед 27 гру, 2020 22:24
Хорошее видео. Поучительное. Но, как я уже неоднократно говорил, мы не можем учиться на чужих ошибках, обязательно нужно впрыгнуть в багнюку двумя ногами.
Автор видео рассказал обо всем.
ПС
Учился в Глазго в универе урбанистики, но, очевидно же, что знания ограничены и у него
Додано: Нед 27 гру, 2020 22:28
300куе туда сюда
Додано: Нед 27 гру, 2020 22:32
долярчику на замітку, бо він тут пісяє кипятком від інвестиції
і середня ціна упала за м2 за рік в доларах з 980 до 950 (24Кгрн і 27Кгрн)
Востаннє редагувалось flyman в Нед 27 гру, 2020 22:36, всього редагувалось 1 раз.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Нед 27 гру, 2020 22:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
помните времена, когда цена продажи была намного ниже оценочной БТИ? цена БТИ была смешной, но реальной, потому что считалась от себестоимости новых аналогов (Минрегионстрой) и за минусом амортизации. сейчас считают типа от рыночной. в продаже несколько тысяч квартир, а их цену эктраполируют на несколько сотен тысяч квартир. но если в продаже появится несколько десятков тысяч, цена тут же упадет. и это при неизменном состоянии квартиры.
Важен метод оценки. Его нет. нормального
Додано: Нед 27 гру, 2020 22:40
Прекратить автомобильное сообщение между левым и правым берегом?
Как идея разгрузки мостов?
Додано: Нед 27 гру, 2020 22:49
долярчики тепер треба щодня пити валідол і бігати на будівництво - моніторити, краще б уже сидив у своіх фондах
Додано: Нед 27 гру, 2020 22:58
Казанова - не тот, кто раньше начал, а тот, кто больше успел. Вы - лорд со стажем, а работаете по-прежнему вслепую. Индексы нужны не для понимания цен, а для понимания их трендов. Мусор в объявлениях был, есть и будет, соответственно, в динамике их эффект нивелируется. А вот по одной сделке, еще и предполагаемой, а не фактической, строить умозаключения могут лишь сумасброды, которым очень нравится слушай свой голос...
|