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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6036603760386039

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 71
1. Зросли більш, як на 30%
31%
22
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
21%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
5
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
17
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 22:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Почему тот, кто смог заработать на 4 квартиры должен платить в 15 раз больше, чем тот, кто заработал только на одну? Только за то, что он более умный, экономный и трудолюбивый?

потому что 15 квартир-это не результат одного лишь трудолюбия. Равно как и отсутствие квартиры не означает, что семья-бездельники
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 22:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вячеслав Александрович - молодец.
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... B5hoH.html
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-do ... Kasz6.html
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 22:24

  foxluck написав:"Бесконечные пробки за ваши деньги"
https://www.youtube.com/watch?v=DVycwO-n6xA

Хорошее видео. Поучительное. Но, как я уже неоднократно говорил, мы не можем учиться на чужих ошибках, обязательно нужно впрыгнуть в багнюку двумя ногами.

Автор видео рассказал обо всем.

ПС
Учился в Глазго в универе урбанистики, но, очевидно же, что знания ограничены и у него
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 22:28

  Grand Touring написав:Вячеслав Александрович - молодец.
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... B5hoH.html
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-do ... Kasz6.html

300куе туда сюда
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 22:32

  Мизантрóп написав:свежака в ленту от Орков

долярчику на замітку, бо він тут пісяє кипятком від інвестиції

і середня ціна упала за м2 за рік в доларах з 980 до 950 (24Кгрн і 27Кгрн)
Востаннє редагувалось flyman в Нед 27 гру, 2020 22:36, всього редагувалось 1 раз.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 22:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Есть налог на недвижимость. Просто его нужно немного подкрутить. Сделать от оценочной стоимости квартиры

помните времена, когда цена продажи была намного ниже оценочной БТИ? цена БТИ была смешной, но реальной, потому что считалась от себестоимости новых аналогов (Минрегионстрой) и за минусом амортизации. сейчас считают типа от рыночной. в продаже несколько тысяч квартир, а их цену эктраполируют на несколько сотен тысяч квартир. но если в продаже появится несколько десятков тысяч, цена тут же упадет. и это при неизменном состоянии квартиры.
Важен метод оценки. Его нет. нормального
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 22:40

  hume написав:
  foxluck написав:"Бесконечные пробки за ваши деньги"
https://www.youtube.com/watch?v=DVycwO-n6xA

Хорошее видео. Поучительное. Но, как я уже неоднократно говорил, мы не можем учиться на чужих ошибках, обязательно нужно впрыгнуть в багнюку двумя ногами.

Автор видео рассказал обо всем.

ПС
Учился в Глазго в универе урбанистики, но, очевидно же, что знания ограничены и у него

Прекратить автомобильное сообщение между левым и правым берегом?
Как идея разгрузки мостов?
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 22:49

  flyman написав:
  Мизантрóп написав:свежака в ленту от Орков

долярчику на замітку, бо він тут пісяє кипятком від інвестиції

і середня ціна упала за м2 за рік в доларах з 980 до 950 (24Кгрн і 27Кгрн)


долярчики тепер треба щодня пити валідол і бігати на будівництво - моніторити, краще б уже сидив у своіх фондах :)
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 22:58

  Vlad442 написав:При всех недостатках этого подхода это единственный более-менее достоверный способ мониторить рынок. Не на индексах же, построенных на мусоре из хотелок, делать выводы? Хотя некоторые не слишком опытные "эксперты" совершают эту ошибку.


Казанова - не тот, кто раньше начал, а тот, кто больше успел. Вы - лорд со стажем, а работаете по-прежнему вслепую. Индексы нужны не для понимания цен, а для понимания их трендов. Мусор в объявлениях был, есть и будет, соответственно, в динамике их эффект нивелируется. А вот по одной сделке, еще и предполагаемой, а не фактической, строить умозаключения могут лишь сумасброды, которым очень нравится слушай свой голос...
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