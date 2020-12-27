Додано: Пон 28 гру, 2020 00:33

Serg-ik написав: Vlad442 написав: Почему тот, кто смог заработать на 4 квартиры должен платить в 15 раз больше, чем тот, кто заработал только на одну? Только за то, что он более умный, экономный и трудолюбивый? Почему тот, кто смог заработать на 4 квартиры должен платить в 15 раз больше, чем тот, кто заработал только на одну? Только за то, что он более умный, экономный и трудолюбивый?

потому что 15 квартир-это не результат одного лишь трудолюбия. Равно как и отсутствие квартиры не означает, что семья-бездельники потому что 15 квартир-это не результат одного лишь трудолюбия. Равно как и отсутствие квартиры не означает, что семья-бездельники

Серёжа, вы хоть понимаете, сколько зарабатывают(зарабатывали) к примеру частники-стоматологи или адвокаты умные и наглые, или тот же прораб с мозгами и бригадами "под ключ", и сколько можно было наколотить к примеру с 96года,когда впервые стабильность более-менее наступила, до теперешних времён, с паузами по набиванию матраса в 98-99г.г., в -09г. и то до лета,и в -14-15г.г., и то, если клиентов приезжих с ОРДЛО с хорошей мошной на крючок не попалось?Или вы думаете что все 15 квартир должны были бы быть непременно в районе Банковой и от 100метров минимум?При позднем Кучме в Днепре даже зубной техник за год мог купить с нуля сталинку в центре, тыс. за 25-30 2к метров так 50-55. И не тратить заработанное потом до 15года на разные финтифлюшки типа свежей Камри и МаксРояля дважды в год на две недели .