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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6036603760386039

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 72
1. Зросли більш, як на 30%
31%
22
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
21%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
5
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
18
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 22:40

  hume написав:
  foxluck написав:"Бесконечные пробки за ваши деньги"
https://www.youtube.com/watch?v=DVycwO-n6xA

Хорошее видео. Поучительное. Но, как я уже неоднократно говорил, мы не можем учиться на чужих ошибках, обязательно нужно впрыгнуть в багнюку двумя ногами.

Автор видео рассказал обо всем.

ПС
Учился в Глазго в универе урбанистики, но, очевидно же, что знания ограничены и у него

Прекратить автомобильное сообщение между левым и правым берегом?
Как идея разгрузки мостов?
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 22:49

  flyman написав:
  Мизантрóп написав:свежака в ленту от Орков

долярчику на замітку, бо він тут пісяє кипятком від інвестиції

і середня ціна упала за м2 за рік в доларах з 980 до 950 (24Кгрн і 27Кгрн)


долярчики тепер треба щодня пити валідол і бігати на будівництво - моніторити, краще б уже сидив у своіх фондах :)
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 22:58

  Vlad442 написав:При всех недостатках этого подхода это единственный более-менее достоверный способ мониторить рынок. Не на индексах же, построенных на мусоре из хотелок, делать выводы? Хотя некоторые не слишком опытные "эксперты" совершают эту ошибку.


Казанова - не тот, кто раньше начал, а тот, кто больше успел. Вы - лорд со стажем, а работаете по-прежнему вслепую. Индексы нужны не для понимания цен, а для понимания их трендов. Мусор в объявлениях был, есть и будет, соответственно, в динамике их эффект нивелируется. А вот по одной сделке, еще и предполагаемой, а не фактической, строить умозаключения могут лишь сумасброды, которым очень нравится слушай свой голос...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 00:33

  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:Почему тот, кто смог заработать на 4 квартиры должен платить в 15 раз больше, чем тот, кто заработал только на одну? Только за то, что он более умный, экономный и трудолюбивый?

потому что 15 квартир-это не результат одного лишь трудолюбия. Равно как и отсутствие квартиры не означает, что семья-бездельники

Серёжа, вы хоть понимаете, сколько зарабатывают(зарабатывали) к примеру частники-стоматологи или адвокаты умные и наглые, или тот же прораб с мозгами и бригадами "под ключ", и сколько можно было наколотить к примеру с 96года,когда впервые стабильность более-менее наступила, до теперешних времён, с паузами по набиванию матраса в 98-99г.г., в -09г. и то до лета,и в -14-15г.г., и то, если клиентов приезжих с ОРДЛО с хорошей мошной на крючок не попалось?
Или вы думаете что все 15 квартир должны были бы быть непременно в районе Банковой и от 100метров минимум?
При позднем Кучме в Днепре даже зубной техник за год мог купить с нуля сталинку в центре, тыс. за 25-30 2к метров так 50-55. И не тратить заработанное потом до 15года на разные финтифлюшки типа свежей Камри и МаксРояля дважды в год на две недели .
Востаннє редагувалось барабашов в Пон 28 гру, 2020 00:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 00:35

Serg-ik
И сколько Вам лет и когда впервые вы матрас набили настолько, что захотелось нестерпимо бетон с видом на Родину-мать или Лавру?
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  UA написав:[
Прекратить автомобильное сообщение между левым и правым берегом?
Как идея разгрузки мостов?

Как вариант, выпишем паромы и будем форсировать Днепр.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 08:26

  Frant написав:
  барабашов написав:При позднем Кучме в Днепре даже зубной техник за год мог купить с нуля сталинку в центре, тыс. за 25-30 2к метров так 50-55. И не тратить заработанное потом до 15года на разные

Стоматологи і зубні техники, які працюють щоденно 10 годин з одним вихідним на тиждень - можуть і нині кожних 2-3 роки купляти квартиру в Києві біля метро.
На відміну від ІТшників, ця публіка скромно мовчить про свої матеріальні успіхи. А вони значимі.

Врачи многих специальностей хорошо зарабатывают. Но там ещё менеджмент компаний среднего и высшего звена, владельцы бизнесов (если успешно все), чиновники поближе к бюджету или на хлебных должностях, силовики повыше рангом, фермеры покрупнее, узкие и качественные специалисты в многих сферах хорошо зарабатывают. ИТ просто могут экспортировать результаты своего труда, но по меркам развитых экономик они зарабатывают обычно. Например, юрист или врач в США будут зарабатывать больше, нежели ИТ.
Bober
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 09:11

  Bober написав:
  Frant написав:
  барабашов написав:При позднем Кучме в Днепре даже зубной техник за год мог купить с нуля сталинку в центре, тыс. за 25-30 2к метров так 50-55. И не тратить заработанное потом до 15года на разные

Стоматологи і зубні техники, які працюють щоденно 10 годин з одним вихідним на тиждень - можуть і нині кожних 2-3 роки купляти квартиру в Києві біля метро.
На відміну від ІТшників, ця публіка скромно мовчить про свої матеріальні успіхи. А вони значимі.

Врачи многих специальностей хорошо зарабатывают. Но там ещё менеджмент компаний среднего и высшего звена, владельцы бизнесов (если успешно все), чиновники поближе к бюджету или на хлебных должностях, силовики повыше рангом, фермеры покрупнее, узкие и качественные специалисты в многих сферах хорошо зарабатывают. ИТ просто могут экспортировать результаты своего труда, но по меркам развитых экономик они зарабатывают обычно. Например, юрист или врач в США будут зарабатывать больше, нежели ИТ.

ИТ скоро скатятся до обычных зарплат, так как аппетиты выделенных категорий растут при падающей экономике и депопуляции, чиновников очень напрягают эти 5% налога ИТшников, так что это только дело времени. Да и желающих в эту отрасль попасть уже очень много, где-то читал что набор в вузы на ИТ специальности в этом году увеличили на 40%.
На счет узких специалистов - если работают на укр. работодателя - ничего они особенного не получают.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 09:36

  Sidus написав:
  flyman написав:
  Мизантрóп написав:свежака в ленту от Орков

долярчику на замітку, бо він тут пісяє кипятком від інвестиції

і середня ціна упала за м2 за рік в доларах з 980 до 950 (24Кгрн і 27Кгрн)


долярчики тепер треба щодня пити валідол і бігати на будівництво - моніторити, краще б уже сидив у своіх фондах :)

Тюююююю, що що а за це я впевнений на 99%!!!
Просто знаю, що мій забудовник точно затягне будівництво.
Тож хочеться, щоб максимум(якщо затягнуть) не більше, як на 3міс!(хоч і до 6міс. - я цілком готовий)
... тому, що це Ріеллллллллл :)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 09:47

  BIGor написав:ИТ скоро скатятся до обычных зарплат, так как аппетиты выделенных категорий растут при падающей экономике и депопуляции, чиновников очень напрягают эти 5% налога ИТшников, так что это только дело времени. Да и желающих в эту отрасль попасть уже очень много, где-то читал что набор в вузы на ИТ специальности в этом году увеличили на 40%.
На счет узких специалистов - если работают на укр. работодателя - ничего они особенного не получают.

Скоріше натянуть долярчиків на РРО.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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