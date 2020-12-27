Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:При всех недостатках этого подхода это единственный более-менее достоверный способ мониторить рынок. Не на индексах же, построенных на мусоре из хотелок, делать выводы? Хотя некоторые не слишком опытные "эксперты" совершают эту ошибку.
Казанова - не тот, кто раньше начал, а тот, кто больше успел. Вы - лорд со стажем, а работаете по-прежнему вслепую. Индексы нужны не для понимания цен, а для понимания их трендов. Мусор в объявлениях был, есть и будет, соответственно, в динамике их эффект нивелируется. А вот по одной сделке, еще и предполагаемой, а не фактической, строить умозаключения могут лишь сумасброды, которым очень нравится слушай свой голос...
Vlad442 написав:Почему тот, кто смог заработать на 4 квартиры должен платить в 15 раз больше, чем тот, кто заработал только на одну? Только за то, что он более умный, экономный и трудолюбивый?
потому что 15 квартир-это не результат одного лишь трудолюбия. Равно как и отсутствие квартиры не означает, что семья-бездельники
Серёжа, вы хоть понимаете, сколько зарабатывают(зарабатывали) к примеру частники-стоматологи или адвокаты умные и наглые, или тот же прораб с мозгами и бригадами "под ключ", и сколько можно было наколотить к примеру с 96года,когда впервые стабильность более-менее наступила, до теперешних времён, с паузами по набиванию матраса в 98-99г.г., в -09г. и то до лета,и в -14-15г.г., и то, если клиентов приезжих с ОРДЛО с хорошей мошной на крючок не попалось? Или вы думаете что все 15 квартир должны были бы быть непременно в районе Банковой и от 100метров минимум? При позднем Кучме в Днепре даже зубной техник за год мог купить с нуля сталинку в центре, тыс. за 25-30 2к метров так 50-55. И не тратить заработанное потом до 15года на разные финтифлюшки типа свежей Камри и МаксРояля дважды в год на две недели .
Востаннє редагувалось барабашов в Пон 28 гру, 2020 00:43, всього редагувалось 1 раз.
барабашов написав:При позднем Кучме в Днепре даже зубной техник за год мог купить с нуля сталинку в центре, тыс. за 25-30 2к метров так 50-55. И не тратить заработанное потом до 15года на разные
Стоматологи і зубні техники, які працюють щоденно 10 годин з одним вихідним на тиждень - можуть і нині кожних 2-3 роки купляти квартиру в Києві біля метро. На відміну від ІТшників, ця публіка скромно мовчить про свої матеріальні успіхи. А вони значимі.
Врачи многих специальностей хорошо зарабатывают. Но там ещё менеджмент компаний среднего и высшего звена, владельцы бизнесов (если успешно все), чиновники поближе к бюджету или на хлебных должностях, силовики повыше рангом, фермеры покрупнее, узкие и качественные специалисты в многих сферах хорошо зарабатывают. ИТ просто могут экспортировать результаты своего труда, но по меркам развитых экономик они зарабатывают обычно. Например, юрист или врач в США будут зарабатывать больше, нежели ИТ.
долярчику на замітку, бо він тут пісяє кипятком від інвестиції
і середня ціна упала за м2 за рік в доларах з 980 до 950 (24Кгрн і 27Кгрн)
долярчики тепер треба щодня пити валідол і бігати на будівництво - моніторити, краще б уже сидив у своіх фондах
Тюююююю, що що а за це я впевнений на 99%!!! Просто знаю, що мій забудовник точно затягне будівництво. Тож хочеться, щоб максимум(якщо затягнуть) не більше, як на 3міс!(хоч і до 6міс. - я цілком готовий) ... тому, що це Ріеллллллллл
hume написав:Так, почитать просто https://gre4ark.livejournal.com/731862.html Проблема отечественных чиновников, гаишников и диванных экспертов в бытовой логике — они видят затор перед светофором с зеброй и уверены, что вся причина в этом. Многим до сих пор кажется, что в городе нужно создавать условия для комфортной быстрой езды на машине. В результате у нас люди-кроты, самые широкие в мире пробки на улицах, а по ночам — трассы смерти.
Спорная фигня, все однобоко. Давайте закроем все подземные переходы, скажем, на проспекте Победы и пустим пешеходов через 6 полос (полторы-две минуты на каждый светофор) - и так сделаем по всему проспекту. Да вы афигеете! Тогда точно все жители заКиева переведутся на удаленку - скажем, трудоустроятся в ближайшую наливайку. В чем разница между старой Европой и полностью снесенным после большой войны Киевом/Минском? - дороги у нас сразу проектировали широкими, в расчете на большой поток. Так и получилось, пока проспекты не упираются в "бутылочные горлышки" центра. По итогу, и особенно в эпоху карантина всякие "поощрения выбора общественно-правильного способа передвижения" стали не актуальными, сам общественный транспорт "благодаря" могучим мэрам деградирует, при том, что город растет очень быстро. Зато парки и велодорожки, да. Хоть электрички пригородные сделали бы приличными, а то позорище