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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6037603860396040

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 72
1. Зросли більш, як на 30%
31%
22
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
21%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
5
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
18
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 11:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

поки долярчик дом-труба шатал, дериватив на оКРЖН виріс від стартової ціни на +2500 грн. м2
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 11:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:поки долярчик дом-труба шатал, дериватив на оКРЖН виріс від стартової ціни на +2500 грн. м2
Настала година акуїтельних історій:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 11:47

  shapo написав:
  Bober написав:Врачи многих специальностей хорошо зарабатывают.

Огласите весь список, пожалуйста

Сходу на ум приходит: Хирурги (кардио, нейро, пластическая хирургия), репродуктологи (и все с этим связанное - генетики, эмбрионологи...), онкологи, даже урологи/андрологи...
Люди готовы платить за здоровье любые деньги.
Понятное дело, что только качественные специалисты, но и к плохому стоматологу очереди большой не будет.
Ладно, это уже офтоп пошел. Суть такова, что не весь мир вокруг ИТ крутится. Да и хорошую ЗП в ИТ просто так тоже никто не заплатит - специалистом надо быть. Лет 5, а то и 10 надо потратить (и реально развиваться), чтоб получилось.
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 11:52

https://news.finance.ua/ru/news/-/48493 ... -kompaniyu
Арендодатели, как наиболее платежеспособные заемщики, будут в авангарде ипотеки под 5% в гривне.
Инфляция за 20 лет "выплатит" 70% ипотеки.
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