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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 гру, 2020 11:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
поки долярчик дом-труба шатал, дериватив на оКРЖН виріс від стартової ціни на +2500 грн. м2
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 28 гру, 2020 11:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Настала година акуїтельних історій:-)
Всім процвітання!
Додано: Пон 28 гру, 2020 11:47
Сходу на ум приходит: Хирурги (кардио, нейро, пластическая хирургия), репродуктологи (и все с этим связанное - генетики, эмбрионологи...), онкологи, даже урологи/андрологи...
Люди готовы платить за здоровье любые деньги.
Понятное дело, что только качественные специалисты, но и к плохому стоматологу очереди большой не будет.
Ладно, это уже офтоп пошел. Суть такова, что не весь мир вокруг ИТ крутится. Да и хорошую ЗП в ИТ просто так тоже никто не заплатит - специалистом надо быть. Лет 5, а то и 10 надо потратить (и реально развиваться), чтоб получилось.
Додано: Пон 28 гру, 2020 11:52
https://news.finance.ua/ru/news/-/48493 ... -kompaniyu
Арендодатели, как наиболее платежеспособные заемщики, будут в авангарде ипотеки под 5% в гривне.
Инфляция за 20 лет "выплатит" 70% ипотеки.
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