RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6039604060416042>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 72
1. Зросли більш, як на 30%
31%
22
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
21%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
5
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
18
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 12:40

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:При всех недостатках этого подхода это единственный более-менее достоверный способ мониторить рынок. Не на индексах же, построенных на мусоре из хотелок, делать выводы? Хотя некоторые не слишком опытные "эксперты" совершают эту ошибку.


Казанова - не тот, кто раньше начал, а тот, кто больше успел. Вы - лорд со стажем, а работаете по-прежнему вслепую. Индексы нужны не для понимания цен, а для понимания их трендов. Мусор в объявлениях был, есть и будет, соответственно, в динамике их эффект нивелируется. А вот по одной сделке, еще и предполагаемой, а не фактической, строить умозаключения могут лишь сумасброды, которым очень нравится слушай свой голос...

И что же наш "Казанова" успел? Накидать статьи про потребительские настроения и график оплаты аренды с кредиток американцами? Я продемонстрировал на примере рост цен, может в узком сегменте, на 9% к маю. Плюс аренда дала бы за это время 4%. Итого инвестор, работающий "вслепую" получил бы +13% за полгода, а "Казанова" 1% на долларовом депо.
Так что это вопрос, кто более слеп, тот, кто поймал весенне-карантинное дно, или тот, кто за графиками леса не видит.

PS Даже индексы не показывают начало большого обвала, а светят рост в 2,8% к концу мая.
Vlad442
 
Повідомлень: 7567
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1536 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 12:44

  Serg-ik написав:.. Этой братии так много, что образовался дефицит бетонщиков и каменщиков-не успевают строить.

та да. Если еще лет ..надцать назад у меня еще были какие-то знакомые-киевляне, работавшие на разных стройках, то в середине 00х все куда-то растворились и в дальнейшем новых не появилось..
sequence
 
Повідомлень: 4321
З нами з: 29.12.15
Подякував: 947 раз.
Подякували: 1143 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 12:45

  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:Почему тот, кто смог заработать на 4 квартиры должен платить в 15 раз больше, чем тот, кто заработал только на одну? Только за то, что он более умный, экономный и трудолюбивый?

потому что 15 квартир-это не результат одного лишь трудолюбия. Равно как и отсутствие квартиры не означает, что семья-бездельники

Речь шла о 4 квартир.
Не все из них могут быть куплены и находиться в Киеве. Вопрос был о том, что Доллярчик, вступив на путь предпринимательства и лендлордства, не оставляет идей раскулачивания, но предлагает это делать так, что бы его это не коснулось, а все, кто хоть на одну квартиру имеет больше или на одного ребенка меньше, платили прогрессивно. При этом, видимо, считает, что иметь двух детей это подвиг, хотя это уровень меньше даже, чем нужно для поддержания популяции.
Vlad442
 
Повідомлень: 7567
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1536 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 12:48

  Vlad442 написав:..
И что же наш "Казанова" успел? Накидать статьи про потребительские настроения и график оплаты аренды с кредиток американцами? ..

Сдается мне, что казанова уже не торт - никак не осознает, что рынок недвиги Шанхая оказывает большее влияние на КРЖН, нежели Хвиладельхвии
sequence
 
Повідомлень: 4321
З нами з: 29.12.15
Подякував: 947 раз.
Подякували: 1143 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 12:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:я понял: недвижимость в Днепре, а может и во всей Украине, сосредоточена в руках стоматологов, адвокатов, ушлых прорабов. Думаю рядом с ними проктологи, андрологи, дизайнеры и айтишники.

Недвижимость сосредоточена в руках тех, кто ее получил по приватизации и их наследников. Многие из них работают на обычных работах и живут в своем. При этом люди, которые имели доходы выше среднего, а таких очень много и они совсем не небожители, а зачастую стоят в одной с вами пробке или едут в одном вагоне метро, получили возможность стать профессиональными лендлордами. Это путь не для каждого, но он и не может быть для всех, иначе кому эти ленлорды будут сдавать свои квартиры? Другим лендлордам?
Vlad442
 
Повідомлень: 7567
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1536 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 12:51

  sequence написав:
  Serg-ik написав:.. Этой братии так много, что образовался дефицит бетонщиков и каменщиков-не успевают строить.

та да. Если еще лет ..надцать назад у меня еще были какие-то знакомые-киевляне, работавшие на разных стройках, то в середине 00х все куда-то растворились и в дальнейшем новых не появилось..

Поїхали в Польщу, Чехію та Німеччину так як тих 2куе які можна заробити тут, то фігня, в порівнні з Європою.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22823
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1193 раз.
Подякували: 1700 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 12:53

  Frant написав:
  Bober написав:
  Frant написав:1000-1500 дол/міс, які отримує пересічний ІТшник - це дрібниці по американським чи європейським рівням зарплат.

В бідній Україні вони відчувають себе досить комфортно з цією дрібницею. На потреби вистачає. "Без изысков, но достойно". Тим більше, що більшість з простих сімей і потреби не такі-то й великі. Подивіться на Флая. Але так, коли від'їзжають за кордон (не відпочивати, а жити), то сувора реальність часто-густо вихтовхує назад в Україну.
Ще раз наголошу - вплив ІТ спеціалістів на ринок нерухомості переоцінений.

По моєму, він взагалі відсутній)))
Скупка підвалів в Бородянці чи Ірпіні - не той рівень, щоб про нього говорити.

Ну на квартиру вони наскирдовують якось). А потім машина, зростає якість життя (харчування, одежа, відпочинок), потім діточки (всі хочуть дати гарне навчання дитині) і на купити квартири для інвестування дааалеко не у всіх з'являється змога.
Це не ті доходи і не та кількість людей, щоб суттєво впливати. Тіко один невеликий фактор та й по тому.
Bober
 
Повідомлень: 20
З нами з: 27.05.20
Подякував: 16 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 13:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

За поребриком что доступная ипотека сделала в 2020
https://www.youtube.com/watch?v=b9xlSSEP5nI
foxluck
 
Повідомлень: 204
З нами з: 04.10.19
Подякував: 651 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 13:16

  Bober написав:Врачи многих специальностей хорошо зарабатывают.

  shapo написав:Огласите весь список, пожалуйста

  Bober написав:Сходу на ум приходит: Хирурги (кардио, нейро, пластическая хирургия), репродуктологи (и все с этим связанное - генетики, эмбрионологи...), онкологи, даже урологи/андрологи...


Не густо,хотя и согласен для Украины добавив анестезиологов к хирургам и онкологам в раскрученных клиниках городах-миллиоников и столице.
А что же с терапевтами,педиатрами,инфекционистами и пр.? На базар или в Польшу?


  Bober написав:Люди готовы платить за здоровье любые деньги.
Понятное дело, что только качественные специалисты, но и к плохому стоматологу очереди большой не будет.
Ладно, это уже офтоп пошел. Суть такова, что не весь мир вокруг ИТ крутится. Да и хорошую ЗП в ИТ просто так тоже никто не заплатит - специалистом надо быть. Лет 5, а то и 10, надо потратить (и реально развиваться), чтоб получилось.
Причем ИТ самая быстроразвивающаяся отрасль - учиться надо постоянно. Они зарабатывают свои деньги, а не "вот им повезло".


А врачам, инженерам и пр.постоянно учиться не нужно?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 4332
З нами з: 29.05.18
Подякував: 102 раз.
Подякували: 741 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 13:26

  Bober написав:
  shapo написав:
  Bober написав:Врачи многих специальностей хорошо зарабатывают.

Огласите весь список, пожалуйста

Сходу на ум приходит: Хирурги (кардио, нейро, пластическая хирургия), репродуктологи (и все с этим связанное - генетики, эмбрионологи...), онкологи, даже урологи/андрологи...
Люди готовы платить за здоровье любые деньги.
Понятное дело, что только качественные специалисты, но и к плохому стоматологу очереди большой не будет.
Ладно, это уже офтоп пошел. Суть такова, что не весь мир вокруг ИТ крутится. Да и хорошую ЗП в ИТ просто так тоже никто не заплатит - специалистом надо быть. Лет 5, а то и 10, надо потратить (и реально развиваться), чтоб получилось.
Причем ИТ самая быстроразвивающаяся отрасль - учиться надо постоянно. Они зарабатывают свои деньги, а не "вот им повезло".

Из хирургов дай бог чтобы процентов тридцать нормально зарабатывали. Остальные десятилетиями стоят на крючках за две копейки, их тупо не допускают к самостоятельному проведению операций, ибо количество рыбных мест за хирургическими столами ограничено.
Навскидку, кого обучил или обучает тот же Тодуров?
Правильный ответ будет: НИКОГО.
Ибо профессура всеми силами старается избежать возможной конкуренции в будущем.
Востаннє редагувалось antey1969 в Пон 28 гру, 2020 13:33, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 10294
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1266 раз.
Подякували: 2923 раз.
 
Профіль
2
2
1
  #<1 ... 6039604060416042>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1967, 1968, 1969
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19683 3324100
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 гру, 2020 19:08
ihorkyiv
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
130 232844
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 гру, 2020 10:51
rich_121
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20523
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.