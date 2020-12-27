Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:При всех недостатках этого подхода это единственный более-менее достоверный способ мониторить рынок. Не на индексах же, построенных на мусоре из хотелок, делать выводы? Хотя некоторые не слишком опытные "эксперты" совершают эту ошибку.
Казанова - не тот, кто раньше начал, а тот, кто больше успел. Вы - лорд со стажем, а работаете по-прежнему вслепую. Индексы нужны не для понимания цен, а для понимания их трендов. Мусор в объявлениях был, есть и будет, соответственно, в динамике их эффект нивелируется. А вот по одной сделке, еще и предполагаемой, а не фактической, строить умозаключения могут лишь сумасброды, которым очень нравится слушай свой голос...
И что же наш "Казанова" успел? Накидать статьи про потребительские настроения и график оплаты аренды с кредиток американцами? Я продемонстрировал на примере рост цен, может в узком сегменте, на 9% к маю. Плюс аренда дала бы за это время 4%. Итого инвестор, работающий "вслепую" получил бы +13% за полгода, а "Казанова" 1% на долларовом депо. Так что это вопрос, кто более слеп, тот, кто поймал весенне-карантинное дно, или тот, кто за графиками леса не видит.
PS Даже индексы не показывают начало большого обвала, а светят рост в 2,8% к концу мая.
Vlad442 написав:Почему тот, кто смог заработать на 4 квартиры должен платить в 15 раз больше, чем тот, кто заработал только на одну? Только за то, что он более умный, экономный и трудолюбивый?
потому что 15 квартир-это не результат одного лишь трудолюбия. Равно как и отсутствие квартиры не означает, что семья-бездельники
Речь шла о 4 квартир. Не все из них могут быть куплены и находиться в Киеве. Вопрос был о том, что Доллярчик, вступив на путь предпринимательства и лендлордства, не оставляет идей раскулачивания, но предлагает это делать так, что бы его это не коснулось, а все, кто хоть на одну квартиру имеет больше или на одного ребенка меньше, платили прогрессивно. При этом, видимо, считает, что иметь двух детей это подвиг, хотя это уровень меньше даже, чем нужно для поддержания популяции.
Serg-ik написав:я понял: недвижимость в Днепре, а может и во всей Украине, сосредоточена в руках стоматологов, адвокатов, ушлых прорабов. Думаю рядом с ними проктологи, андрологи, дизайнеры и айтишники.
Недвижимость сосредоточена в руках тех, кто ее получил по приватизации и их наследников. Многие из них работают на обычных работах и живут в своем. При этом люди, которые имели доходы выше среднего, а таких очень много и они совсем не небожители, а зачастую стоят в одной с вами пробке или едут в одном вагоне метро, получили возможность стать профессиональными лендлордами. Это путь не для каждого, но он и не может быть для всех, иначе кому эти ленлорды будут сдавать свои квартиры? Другим лендлордам?
Frant написав:1000-1500 дол/міс, які отримує пересічний ІТшник - це дрібниці по американським чи європейським рівням зарплат.
В бідній Україні вони відчувають себе досить комфортно з цією дрібницею. На потреби вистачає. "Без изысков, но достойно". Тим більше, що більшість з простих сімей і потреби не такі-то й великі. Подивіться на Флая. Але так, коли від'їзжають за кордон (не відпочивати, а жити), то сувора реальність часто-густо вихтовхує назад в Україну. Ще раз наголошу - вплив ІТ спеціалістів на ринок нерухомості переоцінений.
По моєму, він взагалі відсутній))) Скупка підвалів в Бородянці чи Ірпіні - не той рівень, щоб про нього говорити.
Ну на квартиру вони наскирдовують якось). А потім машина, зростає якість життя (харчування, одежа, відпочинок), потім діточки (всі хочуть дати гарне навчання дитині) і на купити квартири для інвестування дааалеко не у всіх з'являється змога. Це не ті доходи і не та кількість людей, щоб суттєво впливати. Тіко один невеликий фактор та й по тому.
Bober написав:Врачи многих специальностей хорошо зарабатывают.
shapo написав:Огласите весь список, пожалуйста
Bober написав:Сходу на ум приходит: Хирурги (кардио, нейро, пластическая хирургия), репродуктологи (и все с этим связанное - генетики, эмбрионологи...), онкологи, даже урологи/андрологи...
Не густо,хотя и согласен для Украины добавив анестезиологов к хирургам и онкологам в раскрученных клиниках городах-миллиоников и столице. А что же с терапевтами,педиатрами,инфекционистами и пр.? На базар или в Польшу?
Bober написав:Люди готовы платить за здоровье любые деньги. Понятное дело, что только качественные специалисты, но и к плохому стоматологу очереди большой не будет. Ладно, это уже офтоп пошел. Суть такова, что не весь мир вокруг ИТ крутится. Да и хорошую ЗП в ИТ просто так тоже никто не заплатит - специалистом надо быть. Лет 5, а то и 10, надо потратить (и реально развиваться), чтоб получилось. Причем ИТ самая быстроразвивающаяся отрасль - учиться надо постоянно. Они зарабатывают свои деньги, а не "вот им повезло".
А врачам, инженерам и пр.постоянно учиться не нужно?
Bober написав:Врачи многих специальностей хорошо зарабатывают.
Огласите весь список, пожалуйста
Сходу на ум приходит: Хирурги (кардио, нейро, пластическая хирургия), репродуктологи (и все с этим связанное - генетики, эмбрионологи...), онкологи, даже урологи/андрологи... Люди готовы платить за здоровье любые деньги. Понятное дело, что только качественные специалисты, но и к плохому стоматологу очереди большой не будет. Ладно, это уже офтоп пошел. Суть такова, что не весь мир вокруг ИТ крутится. Да и хорошую ЗП в ИТ просто так тоже никто не заплатит - специалистом надо быть. Лет 5, а то и 10, надо потратить (и реально развиваться), чтоб получилось. Причем ИТ самая быстроразвивающаяся отрасль - учиться надо постоянно. Они зарабатывают свои деньги, а не "вот им повезло".
Из хирургов дай бог чтобы процентов тридцать нормально зарабатывали. Остальные десятилетиями стоят на крючках за две копейки, их тупо не допускают к самостоятельному проведению операций, ибо количество рыбных мест за хирургическими столами ограничено. Навскидку, кого обучил или обучает тот же Тодуров? Правильный ответ будет: НИКОГО. Ибо профессура всеми силами старается избежать возможной конкуренции в будущем.
Востаннє редагувалось antey1969 в Пон 28 гру, 2020 13:33, всього редагувалось 1 раз.