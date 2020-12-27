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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6039604060416042

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 72
1. Зросли більш, як на 30%
31%
22
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
21%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
5
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
18
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 13:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Вопрос был о том, что Доллярчик, вступив на путь предпринимательства и лендлордства, не оставляет идей раскулачивания, но предлагает это делать так, что бы его это не коснулось, а все, кто хоть на одну квартиру имеет больше или на одного ребенка меньше, платили прогрессивно. При этом, видимо, считает, что иметь двух детей это подвиг, хотя это уровень меньше даже, чем нужно для поддержания популяции.


Долярчик не в курсе некоторых моментов

166.3. Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки.

Платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 цього Кодексу, такі фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати:

166.3.1. частину суми процентів, сплачених таким платником податку за користування іпотечним житловим кредитом, що визначається відповідно до статті 175 цього Кодексу;
166.3.8. суми витрат платника податку на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним
166.3.6. суму витрат платника податку на:

оплату допоміжних репродуктивних технологій згідно з умовами, встановленими законодавством, але не більше ніж сума, що дорівнює третині доходу у вигляді заробітної плати за звітний податковий рік;

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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 13:47

  antey1969 написав:
  Bober написав:Сходу на ум приходит: Хирурги (кардио, нейро, пластическая хирургия), репродуктологи (и все с этим связанное - генетики, эмбрионологи...), онкологи, даже урологи/андрологи...
Люди готовы платить за здоровье любые деньги.
Понятное дело, что только качественные специалисты, но и к плохому стоматологу очереди большой не будет.
Ладно, это уже офтоп пошел. Суть такова, что не весь мир вокруг ИТ крутится. Да и хорошую ЗП в ИТ просто так тоже никто не заплатит - специалистом надо быть. Лет 5, а то и 10, надо потратить (и реально развиваться), чтоб получилось.
Причем ИТ самая быстроразвивающаяся отрасль - учиться надо постоянно. Они зарабатывают свои деньги, а не "вот им повезло".

Из хирургов дай бог чтобы процентов тридцать нормально зарабатывали. Остальные десятилетиями стоят на крючках за две копейки, их тупо не допускают к самостоятельному проведению операций, ибо количество рыбных мест за хирургическими столами ограничено.
Навскидку, кого обучил или обучает тот же Тодуров?
Правильный ответ будет: НИКОГО.
Ибо профессура всеми силами старается избежать возможной конкуренции в будущем.

Ну, не все так печально.
Если интерн заплатит от 25 до 50 шт.баксов ( цены 10-летней давности), то может попасть в интернатуру в заведение типа Тодурова, проработает там без копейки 3 года на подхвате, то не исключено что и дождется что его пустят за стол.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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