|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Пон 28 гру, 2020 13:31
Vlad442 написав:
Вопрос был о том, что Доллярчик, вступив на путь предпринимательства и лендлордства, не оставляет идей раскулачивания, но предлагает это делать так, что бы его это не коснулось, а все, кто хоть на одну квартиру имеет больше или на одного ребенка меньше, платили прогрессивно. При этом, видимо, считает, что иметь двух детей это подвиг, хотя это уровень меньше даже, чем нужно для поддержания популяции.
Долярчик не в курсе некоторых моментов
166.3. Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки.
Платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 цього Кодексу, такі фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати:
166.3.1. частину суми процентів, сплачених таким платником податку за користування іпотечним житловим кредитом, що визначається відповідно до статті 175 цього Кодексу;
166.3.8. суми витрат платника податку на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним
166.3.6. суму витрат платника податку на:
оплату допоміжних репродуктивних технологій згідно з умовами, встановленими законодавством, але не більше ніж сума, що дорівнює третині доходу у вигляді заробітної плати за звітний податковий рік;
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 11638
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 208 раз.
- Подякували: 1180 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 28 гру, 2020 13:47
antey1969 написав: Bober написав:
Сходу на ум приходит: Хирурги (кардио, нейро, пластическая хирургия), репродуктологи (и все с этим связанное - генетики, эмбрионологи...), онкологи, даже урологи/андрологи...
Люди готовы платить за здоровье любые деньги.
Понятное дело, что только качественные специалисты, но и к плохому стоматологу очереди большой не будет.
Ладно, это уже офтоп пошел. Суть такова, что не весь мир вокруг ИТ крутится. Да и хорошую ЗП в ИТ просто так тоже никто не заплатит - специалистом надо быть. Лет 5, а то и 10, надо потратить (и реально развиваться), чтоб получилось.
Причем ИТ самая быстроразвивающаяся отрасль - учиться надо постоянно. Они зарабатывают свои деньги, а не "вот им повезло".
Из хирургов дай бог чтобы процентов тридцать нормально зарабатывали. Остальные десятилетиями стоят на крючках за две копейки, их тупо не допускают к самостоятельному проведению операций, ибо количество рыбных мест за хирургическими столами ограничено.
Навскидку, кого обучил или обучает тот же Тодуров?
Правильный ответ будет: НИКОГО.
Ибо профессура всеми силами старается избежать возможной конкуренции в будущем.
Ну, не все так печально.
Если интерн заплатит от 25 до 50 шт.баксов ( цены 10-летней давности), то может попасть в интернатуру в заведение типа Тодурова, проработает там без копейки 3 года на подхвате, то не исключено что и дождется что его пустят за стол.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 4340
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 741 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 гру, 2020 13:53
shapo написав:
Если интерн заплатит от 25 до 50 шт.баксов ( цены 10-летней давности), то может попасть в интернатуру в заведение типа Тодурова, проработает там без копейки 3 года на подхвате
Пример того, как конкуренция и капитализм не просто убивает, а убивает на старте, в зародыше. При тоталитарном режиме такого не было бы( если что, я против тоталитарного гос-ва)
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 11638
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 208 раз.
- Подякували: 1180 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 28 гру, 2020 13:57
Vlad442 написав:
Речь шла о 4 квартир.
Не все из них могут быть куплены и находиться в Киеве. Вопрос был о том, что Доллярчик, вступив на путь предпринимательства и лендлордства, не оставляет идей раскулачивания, но предлагает это делать так, что бы его это не коснулось, а все, кто хоть на одну квартиру имеет больше или на одного ребенка меньше, платили прогрессивно. При этом, видимо, считает, что иметь двух детей это подвиг, хотя это уровень меньше даже, чем нужно для поддержания популяции.
Ну наче так все просто - а Ви "викручуєте руки"
Хочеться, як і завжди - добра для країни/для пересічних... - і водночас, відділити "жирних котів", які купили 20-50-100квартир за награбовані на чиновницьких посадах кошти.... - а всі, наче, цього доброго посилу не помічають.
Хотів народжуваність підняти/стимулювати цим - критикуєте.
Хотів "жирних котів" відділити від пересічних і середнього класу, щоб пересічні - нічого не сплачували, середній клас - сплачували трошки, а "жирні коти" сплачували по повній - критикуєте!
Ну, можливо це потрібно і в інший спосіб робити - але те, що треба розділити прогресивними податками - це факт!
Так, як простий пересічний, отримавши в спадщину 2-4квартири - не може..... стоп! Та най нах продає, як не може їх утримувати, чи не хоче сплачувати податки!
Як там Будівельник казав - не може сплачувати бабулька комуналь в трьошці в центрі/біля центру - так най нах продає і купує однуху в іпенях!
п. с.
Тому я і казав підв'язати до кількості дітей - так хоч народжуваність стимулювати!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 9343
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 561 раз.
- Подякували: 617 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 гру, 2020 14:05
Долярчик написав: Vlad442 написав:
Речь шла о 4 квартир.
Не все из них могут быть куплены и находиться в Киеве. Вопрос был о том, что Доллярчик, вступив на путь предпринимательства и лендлордства, не оставляет идей раскулачивания, но предлагает это делать так, что бы его это не коснулось, а все, кто хоть на одну квартиру имеет больше или на одного ребенка меньше, платили прогрессивно. При этом, видимо, считает, что иметь двух детей это подвиг, хотя это уровень меньше даже, чем нужно для поддержания популяции.
Ну наче так все просто - а Ви "викручуєте руки"
Хочеться, як і завжди - добра для країни/для пересічних... - і водночас, відділити "жирних котів", які купили 20-50-100квартир за награбовані на чиновницьких посадах кошти.... - а всі, наче, цього доброго посилу не помічають.
Хотів народжуваність підняти/стимулювати цим - критикуєте.
Хотів "жирних котів" відділити від пересічних і середнього класу, щоб пересічні - нічого не сплачували, середній клас - сплачували трошки, а "жирні коти" сплачували по повній - критикуєте!
Ну, можливо це потрібно і в інший спосіб робити - але те, що треба розділити прогресивними податками - це факт!
Так, як простий пересічний, отримавши в спадщину 2-4квартири - не може..... стоп! Та най нах продає, як не може їх утримувати, чи не хоче сплачувати податки!
Як там Будівельник казав - не може сплачувати бабулька комуналь в трьошці в центрі/біля центру - так най нах продає і купує однуху в іпенях!
п. с.
Тому я і казав підв'язати до кількості дітей - так хоч народжуваність стимулювати!
а смисл "стимулювати"?
та й не працює воно так.
Жінок тре виховувати не в дусі рівності та фемінізму.
А, скажем в стилі філіпінок.
і так 8 мільйонів гастріків і понауєхів.
пропоную прогресивний податок на дітей, більше дітей - вищий податок.
вклепав дитя - заплати компенсацію державі.
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 28 гру, 2020 14:22, всього редагувалось 2 разів.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 22826
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1193 раз.
- Подякували: 1700 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 28 гру, 2020 14:05
Serg-ik написав: shapo написав:
Если интерн заплатит от 25 до 50 шт.баксов ( цены 10-летней давности), то может попасть в интернатуру в заведение типа Тодурова, проработает там без копейки 3 года на подхвате
Пример того, как конкуренция и капитализм не просто убивает, а убивает на старте, в зародыше. При тоталитарном режиме такого не было бы( если что, я против тоталитарного гос-ва)
Это у*** капитализм.
В нормальном государстве при страховой медицине старшему врачу выгодно учить интерна т.к. чем лучше он его научит, тем меньше будет работать на дежурствах сам.
И за платежеспособного пациента ему конкурировать не нужно как в Украине - там зарплаты врача-специалиста, причем неуважаемого здесь терапевта или педиатра, достаточно чтобы относится к среднему и выше классу, да и интерны не голодают.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 4340
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 741 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 гру, 2020 14:09
UA написав:
https://news.finance.ua/ru/news/-/484935/minfin-sozdal-ukrainskuyu-finansovuyu-zhilishhnuyu-kompaniyu
Арендодатели, как наиболее платежеспособные заемщики, будут в авангарде ипотеки под 5% в гривне.
Инфляция, за 20 лет, "выплатит" 70% ипотеки.
Как можно быть коммерческой организацией, предлагающей кредиты под 5-7% при стоимости привлечения 11-12%? Вангую, что это будет еще один аналог НАБУ - ведомство, тратящее на себя в десятки (сотни) раз больше создаваемой полезной стоимости.
PS: зато появится несколько новых чиновников, которые смогут покупать квартиры прямо с зарплаты, безо всяких кредитов
Востаннє редагувалось zРадио
в Пон 28 гру, 2020 14:13, всього редагувалось 1 раз.
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 8905
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1705 раз.
- Подякували: 3835 раз.
-
- Профіль
-
13
6
3
Додано: Пон 28 гру, 2020 14:13
shapo написав: antey1969 написав: Bober написав:
Сходу на ум приходит: Хирурги (кардио, нейро, пластическая хирургия), репродуктологи (и все с этим связанное - генетики, эмбрионологи...), онкологи, даже урологи/андрологи...
Люди готовы платить за здоровье любые деньги.
Понятное дело, что только качественные специалисты, но и к плохому стоматологу очереди большой не будет.
Ладно, это уже офтоп пошел. Суть такова, что не весь мир вокруг ИТ крутится. Да и хорошую ЗП в ИТ просто так тоже никто не заплатит - специалистом надо быть. Лет 5, а то и 10, надо потратить (и реально развиваться), чтоб получилось.
Причем ИТ самая быстроразвивающаяся отрасль - учиться надо постоянно. Они зарабатывают свои деньги, а не "вот им повезло".
Из хирургов дай бог чтобы процентов тридцать нормально зарабатывали. Остальные десятилетиями стоят на крючках за две копейки, их тупо не допускают к самостоятельному проведению операций, ибо количество рыбных мест за хирургическими столами ограничено.
Навскидку, кого обучил или обучает тот же Тодуров?
Правильный ответ будет: НИКОГО.
Ибо профессура всеми силами старается избежать возможной конкуренции в будущем.
Ну, не все так печально.
Если интерн заплатит от 25 до 50 шт.баксов ( цены 10-летней давности), то может попасть в интернатуру в заведение типа Тодурова, проработает там без копейки 3 года на подхвате, то не исключено что и дождется что его пустят за стол.
Ржал и плакал. Вы совершенно не в теме.
Уж поверьте мне, Тодуров никого за эти копейки обучать не станет. Если бы он стремился обучать, как когда-то его обучали в Амосова при развале Совка, то давно бы воспитал плеяду хирургов. А так он типа незаменимый - очень удобная позиция.
За 20-30 куе хирургу можно пристроиться разве что в больничку типа "десятки" и ежедневно рубить аппендициты.
Можно бесплатно уехать разве что в район, станция Ипеня, там остро хирурги нужны. Но вот только Ипеня - это не Киев, и о высоких доходах там можно даже не мечтать.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 10295
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1266 раз.
- Подякували: 2923 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Пон 28 гру, 2020 14:28
antey1969 написав: shapo написав:
Ну, не все так печально.
Если интерн заплатит от 25 до 50 шт.баксов ( цены 10-летней давности), то может попасть в интернатуру в заведение типа Тодурова, проработает там без копейки 3 года на подхвате, то не исключено что и дождется что его пустят за стол.
Ржал и плакал. Вы совершенно не в теме.
Уж поверьте мне, Тодуров никого за эти копейки обучать не станет. Если бы он стремился обучать, как когда-то его обучали в Амосова при развале Совка, то давно бы воспитал плеяду хирургов. А так он типа незаменимый - очень удобная позиция.
За 20-30 куе хирургу можно пристроиться разве что в больничку типа "десятки" и ежедневно рубить аппендициты.
Можно бесплатно уехать разве что в район, станция Ипеня, там остро хирурги нужны. Но вот только Ипеня - это не Киев, и о высоких доходах там можно даже не мечтать.
1) Я писал о ситуации 10 лет назад когда стоял вопрос останется сын в Украине или нужно отсюда медику валить - ему тогда и озвучили эти условия,но не у Амосова, Тодурова или еще кого-то (забыл).
2) У Тодурова работает не он один. Их где набрали?
3) Делал 4 года назад операцию на сердце у Емца в взрослом отделении. У него и хирурги, и кардиологи , и анестезиологи были все лет 30-35. Их кто и где научил?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 4340
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 741 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 гру, 2020 14:51
По-моему, пошел жесткий оффтоп про хирургов и тд, все это мило, но к РН имеет весьма скромное отношение.
По-поводу КРЖН, Э. Найман давече привел цифру: около 400т человек покинули Киев за последний год.
А это все приезжие, которые где-то работали, где-то арендовали и тд,
Какие выводы можно сделать, уважаемые лендлорды?
Я для себя делаю вывод: аренда уже просела, но это не предел, просядет еще. Рентабельность аренды вниз, а с ней и привлекательность покупки для аренды. Спрос вниз, цены вниз..по крайней мере след. 1-2 года, а там посмотрим.
Востаннє редагувалось Sidus
в Пон 28 гру, 2020 15:00, всього редагувалось 1 раз.
-
Sidus
-
-
- Повідомлень: 479
- З нами з: 17.09.14
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bolt
і 5 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|