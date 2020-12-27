Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Sidus написав:По-моему, пошел жесткий оффтоп про хирургов и тд, все это мило, но к РН имеет весьма скромное отношение.
По-поводу КРЖН, Э. Найман давече привел цифру: около 400т человек покинули Киев за последний год. А это все приезжие, которые где-то работали, где-то арендовали и тд,
Какие выводы можно сделать, уважаемые лендлорды?
Я для себя делаю вывод: аренда уже просела, но это не предел, просядет еще. Рентабельность аренды вниз, а с ней и привлекательность покупки для аренды. Спрос вниз, цены вниз..по крайней мере след. 1-2 года, а там посмотрим.
shapo написав:А врачам, инженерам и пр.постоянно учиться не нужно?
Инженеры исчезли, как класс, на Украине - промышленности нет и, соответственно, потребности в инженерах как таковой тоже нет. Врачам нужно, но в разы меньше - тело человека не изменилось за последние 100 тыс лет, а новые технологии развиваются в разы медленнее, нежели в ИТ. А взять тот же e-commerce - в нем технологии сейчас развиваются год за три-пять. И это все надо изучать. В ИТ на ж*** ровно не посидишь - "закис" в болоте и не развиваешься и через 3-5 лет уже неликвид на рынке труда. Постоянно как белка в колесе. Особенно высокооплачиваемые специалисты. Потому и говорю - они зарабатывают, а не повезло.
Sidus написав:По-моему, пошел жесткий оффтоп про хирургов и тд, все это мило, но к РН имеет весьма скромное отношение.
По-поводу КРЖН, Э. Найман давече привел цифру: около 400т человек покинули Киев за последний год. А это все приезжие, которые где-то работали, где-то арендовали и тд,
Какие выводы можно сделать, уважаемые лендлорды?
Я для себя делаю вывод: аренда уже просела, но это не предел, просядет еще. Рентабельность аренды вниз, а с ней и привлекательность покупки для аренды. Спрос вниз, цены вниз..по крайней мере след. 1-2 года, а там посмотрим.
вони не уїхали, а создали отложєний спрос
Мабуть це троллінг? )) бо вони поїхали проїдати заощадження та економити на аренді тут не до попиту на квартири... більша половина без роботи взагалі, лише частина на удаленку поїхала, покинувши київскього лендлорда
Sidus написав:По-моему, пошел жесткий оффтоп про хирургов и тд, все это мило, но к РН имеет весьма скромное отношение.
По-поводу КРЖН, Э. Найман давече привел цифру: около 400т человек покинули Киев за последний год. А это все приезжие, которые где-то работали, где-то арендовали и тд,
Какие выводы можно сделать, уважаемые лендлорды?
Я для себя делаю вывод: аренда уже просела, но это не предел, просядет еще. Рентабельность аренды вниз, а с ней и привлекательность покупки для аренды. Спрос вниз, цены вниз..по крайней мере след. 1-2 года, а там посмотрим.
Думаю, что 400 тыс человек пока не уехало - это бы обрушило рынок аренды не на 10%, а на 30-40%. Потому что все эти 400 являлись бы арендаторами, что безумно много.
Официально занятое население Киева уменьшилось на 40 тыс человек. Ну пусть еще 40 тыс неофициально трудоустроенных, поскольку самый пострадавший сектор - это хорека, где процветает тень.
С другой же стороны, есть люди, продолжающие числиться трудоустроенными в Киеве, но работающими удаленно из других мест. Даже среди немногочисленных активных авторов ветки уже есть такой. Думаю, что таких кейсов тыс 50 на весь Киев, но это лишь начало тренда.
Что касается лендлордизма - этот бизнес будет стагнировать даже если демография не будет ухудшаться. Причина - существенный рост стоимости коммунальных услуг.
Если раньше тепло и другие услуги ЖКХ болтались в районе 10-15% расходов на аренду, то уже в следующем году они превысят 20%, а в среднесрочной перспективе достигнут 25-30%. Лордам придется подвинуться, потому что лишних денег у арендаторов не найдется - кошелек нерезиновый. Более того, в ближайшие годы размеры кошелька будут не расти, а снижаться под давлением падения производства и занятости
shapo написав:А врачам, инженерам и пр.постоянно учиться не нужно?
Bober написав:Инженеры исчезли, как класс, на Украине - промышленности нет и, соответственно, потребности в инженерах как таковой тоже нет.
Нет, я еще как инженер-строитель не умер.
Bober написав:Врачам нужно, но в разы меньше - тело человека не изменилось за последние 100 тыс лет, а новые технологии развиваются в разы медленнее, нежели в ИТ. А взять тот же e-commerce - в нем технологии сейчас развиваются год за три-пять. И это все надо изучать. В ИТ на ж*** ровно не посидишь - "закис" в болоте и не развиваешься и через 3-5 лет уже неликвид на рынке труда. Постоянно как белка в колесе. Особенно высокооплачиваемые специалисты. Потому и говорю - они зарабатывают, а не повезло.
Вы, видимо,знаете объем знаний и навыков необходимых врачу чтобы сдать все экзамены и практиковать в нормальной стране ( не Украине) и какой объем новых исследований он должен перерабатывать еженедельно. Видимо, израильтяне глупы если после окончания школы выпускнику для поступления в медицинский требуется больший балл чем в айти.
Sidus написав:По-моему, пошел жесткий оффтоп про хирургов и тд, все это мило, но к РН имеет весьма скромное отношение.
Ну почему же, ведь речь идет о потенциальных клиентах КРЖН PS По отзывам коллег со строек Киева ситуация везде хорошая, финансирование беспрерывно, зарплаты выдали за декабрь. Может, для строек Киева есть где-то волшебная тумбочка как в анекдоте или Тодуров одумался и принял много интернов?
shapo написав: По отзывам коллег со строек Киева ситуация везде хорошая, финансирование беспрерывно, зарплаты выдали за декабрь
Только объемов строительства втрое меньше, чем должно быть, чтобы выполнять ранее взятые обязательства. Оплачивают этот праздник не те немногочисленные инвесторы, которые несут деньги сегодня, а те многочисленные, которые принесли их в 2018-2019 гг, но получают в лучшем случае уведомления о переносах сроков, в худшем - просьбы прийти с транспарантами "Микитася и Паливоду - геть"