Додано: Пон 28 гру, 2020 15:14

Sidus написав: По-моему, пошел жесткий оффтоп про хирургов и тд, все это мило, но к РН имеет весьма скромное отношение.



По-поводу КРЖН, Э. Найман давече привел цифру: около 400т человек покинули Киев за последний год.

А это все приезжие, которые где-то работали, где-то арендовали и тд,



Какие выводы можно сделать, уважаемые лендлорды?



Я для себя делаю вывод: аренда уже просела, но это не предел, просядет еще. Рентабельность аренды вниз, а с ней и привлекательность покупки для аренды. Спрос вниз, цены вниз..по крайней мере след. 1-2 года, а там посмотрим. По-моему, пошел жесткий оффтоп про хирургов и тд, все это мило, но к РН имеет весьма скромное отношение.По-поводу КРЖН, Э. Найман давече привел цифру: около 400т человек покинули Киев за последний год.А это все приезжие, которые где-то работали, где-то арендовали и тд,Какие выводы можно сделать, уважаемые лендлорды?Я для себя делаю вывод: аренда уже просела, но это не предел, просядет еще. Рентабельность аренды вниз, а с ней и привлекательность покупки для аренды. Спрос вниз, цены вниз..по крайней мере след. 1-2 года, а там посмотрим.

Думаю, что 400 тыс человек пока не уехало - это бы обрушило рынок аренды не на 10%, а на 30-40%. Потому что все эти 400 являлись бы арендаторами, что безумно много.Официально занятое население Киева уменьшилось на 40 тыс человек. Ну пусть еще 40 тыс неофициально трудоустроенных, поскольку самый пострадавший сектор - это хорека, где процветает тень.С другой же стороны, есть люди, продолжающие числиться трудоустроенными в Киеве, но работающими удаленно из других мест. Даже среди немногочисленных активных авторов ветки уже есть такой. Думаю, что таких кейсов тыс 50 на весь Киев, но это лишь начало тренда.Что касается лендлордизма - этот бизнес будет стагнировать даже если демография не будет ухудшаться. Причина - существенный рост стоимости коммунальных услуг.Если раньше тепло и другие услуги ЖКХ болтались в районе 10-15% расходов на аренду, то уже в следующем году они превысят 20%, а в среднесрочной перспективе достигнут 25-30%. Лордам придется подвинуться, потому что лишних денег у арендаторов не найдется - кошелек нерезиновый. Более того, в ближайшие годы размеры кошелька будут не расти, а снижаться под давлением падения производства и занятости