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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 28 гру, 2020 15:39
zРадио написав: shapo написав:
По отзывам коллег со строек Киева ситуация везде хорошая, финансирование беспрерывно, зарплаты выдали за декабрь
Только объемов строительства втрое меньше, чем должно быть, чтобы выполнять ранее взятые обязательства. Оплачивают этот праздник не те немногочисленные инвесторы, которые несут деньги сегодня, а те многочисленные, которые принесли их в 2018-2019 гг, но получают в лучшем случае уведомления о переносах сроков, в худшем - просьбы прийти с транспарантами "Микитася и Паливоду - геть"
По домам Укрбуда идет оплата из бюджета то ли Киева, то ли страны в КГС и худо-бедно они строятся.
В сроки никто никогда не укладывался и это мало кого из так называемых "инвесторов" так сильно волнует.
Кто и сколько несет в ОП мне неведомо, т.к. дело имею с производственниками , а не продаванами, и, естественно, всей полноты картины по Киеву не имею хотя знакомых достаточно, но то что сообщили пока опасений не вызывает, а вызывает удивление, ибо не могу понять причин.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 15:42
shapo написав: shapo написав:
А врачам, инженерам и пр.постоянно учиться не нужно?
Bober написав:
Инженеры исчезли, как класс, на Украине - промышленности нет и, соответственно, потребности в инженерах как таковой тоже нет.
Нет, я еще как инженер-строитель не умер.
Bober написав:
Врачам нужно, но в разы меньше - тело человека не изменилось за последние 100 тыс лет, а новые технологии развиваются в разы медленнее, нежели в ИТ.
А взять тот же e-commerce - в нем технологии сейчас развиваются год за три-пять. И это все надо изучать. В ИТ на ж*** ровно не посидишь - "закис" в болоте и не развиваешься и через 3-5 лет уже неликвид на рынке труда.
Постоянно как белка в колесе. Особенно высокооплачиваемые специалисты. Потому и говорю - они зарабатывают, а не повезло.
Вы, видимо,знаете объем знаний и навыков необходимых врачу чтобы сдать все экзамены и практиковать в нормальной стране ( не Украине) и какой объем новых исследований он должен перерабатывать еженедельно.
Видимо, израильтяне глупы если после окончания школы выпускнику для поступления в медицинский требуется больший балл чем в айти.
Вы нет , а инж.конструктора последний хрен без соли доедают.Ваш Педалька польские трамваи и автобусы МАЗ покупает, а моего одного сослуживца с ,,Эталона "(автобусы) сокращают(всего будут 20% разганять), а другой на ,,Электроне "(автобусы, троллейбусы, трамваи) уже 2 месяца за свой счет дома сидит, да и до того не густо 8кг на руки.Я то с этим , еще восемь лет завязал, понял, что беспреспективно.
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Bolt
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Додано: Пон 28 гру, 2020 15:47
Bolt написав:
Вы нет , а инж.конструктора последний хрен без соли доедают.Ваш Педалька польские трамваи и автобусы МАЗ покупает, а моего одного сослуживца с ,,Эталона "(автобусы) сокращают(всего будут 20% разганять), а другой на ,,Электроне "(автобусы, троллейбусы, трамваи) уже 2 месяца за свой счет дома сидит, да и до того не густо 8кг на руки.Я то с этим , еще восемь лет завязал, понял, что беспреспективно.
А я думал что эта отрасль еще 20 лет назад загнулась, а там, оказывается,до сих пор на работу ходят.
В строительстве в 90-х тоже было все совсем не розово, так что приходилось в торговлю уходить.
Не исключаю, что скоро опять придется вспомнить забытые навыки ибо живем в стране где принято "от сумы и тюрьмы не отказываться"
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Пон 28 гру, 2020 15:50
zРадио написав: shapo написав:
По отзывам коллег со строек Киева ситуация везде хорошая, финансирование беспрерывно, зарплаты выдали за декабрь
Только объемов строительства втрое меньше, чем должно быть, чтобы выполнять ранее взятые обязательства. Оплачивают этот праздник не те немногочисленные инвесторы, которые несут деньги сегодня, а те многочисленные, которые принесли их в 2018-2019 гг, но получают в лучшем случае уведомления о переносах сроков, в худшем - просьбы прийти с транспарантами "Микитася и Паливоду - геть"
В трое?
Надіслано із мого iPhone за допомогою Tapatalk
Всім процвітання!
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Додано: Пон 28 гру, 2020 15:59
shapo написав: Bolt написав:
Вы нет , а инж.конструктора последний хрен без соли доедают.Ваш Педалька польские трамваи и автобусы МАЗ покупает, а моего одного сослуживца с ,,Эталона "(автобусы) сокращают(всего будут 20% разганять), а другой на ,,Электроне "(автобусы, троллейбусы, трамваи) уже 2 месяца за свой счет дома сидит, да и до того не густо 8кг на руки.Я то с этим , еще восемь лет завязал, понял, что беспреспективно.
А я думал что эта отрасль еще 20 лет назад загнулась, а там, оказывается,до сих пор на работу ходят.
В строительстве в 90-х тоже было все совсем не розово, так что приходилось в торговлю уходить.
Не исключаю, что скоро опять придется вспомнить забытые навыки ибо живем в стране где принято "от сумы и тюрьмы не отказываться"
Это у нас загнулось, у нас как ЛАЗ начал сыпаться в 2011 году то трое в бундес на ,,мерс"свалили и девка одна в Австралию инженерить.Ни кто не жалцется.Смотрел статистику и инженеры механики волне 5-6килоевро в месяц зарабатывают в Бундесе.
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Bolt
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Додано: Пон 28 гру, 2020 16:06
Sidus написав:
По-поводу КРЖН, Э. Найман давече привел цифру: около 400т человек покинули Киев за последний год.
А это все приезжие, которые где-то работали, где-то арендовали и тд,
Какие выводы можно сделать, уважаемые лендлорды?
Я для себя делаю вывод: аренда уже просела, но это не предел, просядет еще. Рентабельность аренды вниз, а с ней и привлекательность покупки для аренды. Спрос вниз, цены вниз..по крайней мере след. 1-2 года, а там посмотрим.
Зачем вам какой-то левый человек с левыми цифрами, которым вы верите. На ветке есть арендодатели и достаточно информации. Я приводил свои цифры. В мае был провал 15-20%, сейчас в Киеве все сдается по ценам начала-середины 19-ого года.
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Vlad442
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Додано: Пон 28 гру, 2020 16:07
shapo написав:
По домам Укрбуда идет оплата из бюджета то ли Киева, то ли страны в КГС и худо-бедно они строятся.
Хорошо бы, чтобы там были внешние деньги. Иначе беда
shapo написав:
В сроки никто никогда не укладывался и это мало кого из так называемых "инвесторов" так сильно волнует.
Если бы дело было только в скорости. Но дело еще и в объемах - невозможно реализовать объемы ранее взятых обязательств, финансируя их втрое меньшим денежным потоком. Падение скорости - это следствие падения притока денег
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zРадио
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Додано: Пон 28 гру, 2020 16:12
Bober написав:
Инженеры исчезли, как класс, на Украине - промышленности нет и, соответственно, потребности в инженерах как таковой тоже нет.
Со времен индустриализации потребность в инженерах уменьшилась во всем мире. Много ли строится новых заводов? Старых хватает.
В Украине есть еще такой факт, что многие люди, которые называют себя инженерами, ими не являются. Инженер это человек имеющий образование и навыки. Образование выдает актуальный продукт для промышленности, иначе оно загнивает, что мы и видим. Человек с инженерным дипломом украинского вуза и инженер это две большие разницы. ВО в Украине это не образование, а форма скрытой безработицы.
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Vlad442
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Додано: Пон 28 гру, 2020 16:15
shapo написав:
По домам Укрбуда идет оплата из бюджета то ли Киева, то ли страны в КГС и худо-бедно они строятся.
zРадио написав:
Хорошо бы, чтобы там были внешние деньги. Иначе беда.
А других там и нет - все давно украдено, в т.ч. и основные фонды которые 2 основных генподрядчика Укрбуда переписали на себя и благополучно работают под другой вывеской, но с большинством бывших кадров.
shapo написав:
В сроки никто никогда не укладывался и это мало кого из так называемых "инвесторов" так сильно волнует.
zРадио написав:
Если бы дело было только в скорости. Но дело еще и в объемах - невозможно реализовать объемы ранее взятых обязательств, финансируя их втрое меньшим денежным потоком. Падение скорости - это следствие падения притока денег
Какое может быть падение скорости если все финансируется вовремя.
Основной вопрос - откуда берутся деньги. И это для меня загадка.
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shapo
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Додано: Пон 28 гру, 2020 16:19
Bolt написав: shapo написав: Bolt написав:
Вы нет , а инж.конструктора последний хрен без соли доедают.Ваш Педалька польские трамваи и автобусы МАЗ покупает, а моего одного сослуживца с ,,Эталона "(автобусы) сокращают(всего будут 20% разганять), а другой на ,,Электроне "(автобусы, троллейбусы, трамваи) уже 2 месяца за свой счет дома сидит, да и до того не густо 8кг на руки.Я то с этим , еще восемь лет завязал, понял, что беспреспективно.
А я думал что эта отрасль еще 20 лет назад загнулась, а там, оказывается,до сих пор на работу ходят.
В строительстве в 90-х тоже было все совсем не розово, так что приходилось в торговлю уходить.
Не исключаю, что скоро опять придется вспомнить забытые навыки ибо живем в стране где принято "от сумы и тюрьмы не отказываться"
Это у нас загнулось, у нас как ЛАЗ начал сыпаться в 2011 году то трое в бундес на ,,мерс"свалили и девка одна в Австралию инженерить.Ни кто не жалцется.Смотрел статистику и инженеры механики волне 5-6килоевро в месяц зарабатывают в Бундесе.
до подактів
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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