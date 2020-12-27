Додано: Пон 28 гру, 2020 17:15

zРадио написав: shapo написав: Какое может быть падение скорости если все финансируется вовремя.

Основной вопрос - откуда берутся деньги. И это для меня загадка. Какое может быть падение скорости если все финансируется вовремя.Основной вопрос - откуда берутся деньги. И это для меня загадка.



Это как раз исходит от продажников, а не строителей - первые продали больше, чем отпустили заказов вторым. На абстрактном примере: в нормальной ситуации дом продан на 60%, будучи выполненным на 30%, в текущей - дом продан на 100%, будучи выполненным на 20% Это как раз исходит от продажников, а не строителей - первые продали больше, чем отпустили заказов вторым. На абстрактном примере: в нормальной ситуации дом продан на 60%, будучи выполненным на 30%, в текущей - дом продан на 100%, будучи выполненным на 20%

Возможно,хотя ранее в якобы благоприятной ситуации 2018-2019гг раскупалось на 90% при готовности 40% и менее.Но в таком случае сказка не может долго продолжаться ибо для финансово-строительной пирамиды нужен постоянный свежий приток новых членов с деньгами,а их то ли нет, то ли это я не вижу и сказка продолжается.Что там ваши прогнозы говорят о том когда в обозримом будущем схлопнется этот теневой рынок и мне нужно будет задумываться о переквалификации на старости лет?