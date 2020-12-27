Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
И в развитых, и в развивающихся странах спрос на инженеров растет! И вообще это понятие широкое - они не только заводы строят. ИТ-шники - тоже почти все инженеры (software engineers - устоявшееся в мире понятие, куда входят и системные архитекторы, и программисты, и тестировщики)
shapo написав:Какое может быть падение скорости если все финансируется вовремя. Основной вопрос - откуда берутся деньги. И это для меня загадка.
Это как раз исходит от продажников, а не строителей - первые продали больше, чем отпустили заказов вторым. На абстрактном примере: в нормальной ситуации дом продан на 60%, будучи выполненным на 30%, в текущей - дом продан на 100%, будучи выполненным на 20%
shapo написав:Какое может быть падение скорости если все финансируется вовремя. Основной вопрос - откуда берутся деньги. И это для меня загадка.
Это как раз исходит от продажников, а не строителей - первые продали больше, чем отпустили заказов вторым. На абстрактном примере: в нормальной ситуации дом продан на 60%, будучи выполненным на 30%, в текущей - дом продан на 100%, будучи выполненным на 20%
по теме ветки вы витаете в мире абстракций и иллюзий реальность несколько другая)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
shapo написав:Какое может быть падение скорости если все финансируется вовремя. Основной вопрос - откуда берутся деньги. И это для меня загадка.
Это как раз исходит от продажников, а не строителей - первые продали больше, чем отпустили заказов вторым. На абстрактном примере: в нормальной ситуации дом продан на 60%, будучи выполненным на 30%, в текущей - дом продан на 100%, будучи выполненным на 20%
Возможно,хотя ранее в якобы благоприятной ситуации 2018-2019гг раскупалось на 90% при готовности 40% и менее. Но в таком случае сказка не может долго продолжаться ибо для финансово-строительной пирамиды нужен постоянный свежий приток новых членов с деньгами,а их то ли нет, то ли это я не вижу и сказка продолжается. Что там ваши прогнозы говорят о том когда в обозримом будущем схлопнется этот теневой рынок и мне нужно будет задумываться о переквалификации на старости лет?
shapo написав:Какое может быть падение скорости если все финансируется вовремя. Основной вопрос - откуда берутся деньги. И это для меня загадка.
Это как раз исходит от продажников, а не строителей - первые продали больше, чем отпустили заказов вторым. На абстрактном примере: в нормальной ситуации дом продан на 60%, будучи выполненным на 30%, в текущей - дом продан на 100%, будучи выполненным на 20%
Возможно,хотя ранее в якобы благоприятной ситуации 2018-2019гг раскупалось на 90% при готовности 40% и менее. Но в таком случае сказка не может долго продолжаться ибо для финансово-строительной пирамиды нужен постоянный свежий приток новых членов с деньгами,а их то ли нет, то ли это я не вижу и сказка продолжается. Что там ваши прогнозы говорят о том когда в обозримом будущем схлопнется этот теневой рынок и мне нужно будет задумываться о переквалификации на старости лет?
Ну так Укрбуд и Аркада это разве не ответ на ваш вопрос? Это просто первый ласточки, хотя даже не ласточки, а толстые индюки, заглотившие больше, чем позволяет переварить желудок. Таких Укрбудов еще очень много, так как лишь единичные застройщики строят новые проекты лишь за средства этого проекта - как правило идет перекрестное финансирование и новые проекты начинают за средства от инвесторов старых проектов.
shapo написав:Какое может быть падение скорости если все финансируется вовремя. Основной вопрос - откуда берутся деньги. И это для меня загадка.
Это как раз исходит от продажников, а не строителей - первые продали больше, чем отпустили заказов вторым. На абстрактном примере: в нормальной ситуации дом продан на 60%, будучи выполненным на 30%, в текущей - дом продан на 100%, будучи выполненным на 20%
по теме ветки вы витаете в мире абстракций и иллюзий реальность несколько другая)
Можете сколько угодно заговаривать зубы пустой болтовней, но вопрос роста количества недостроев и сроков сдачи разбирался здесь не так давно в цифрах и фактах
Прохожий написав:Что там ваши прогнозы говорят о том когда в обозримом будущем схлопнется этот теневой рынок и мне нужно будет задумываться о переквалификации на старости лет?
Не совсем понял, о чем речь - о первичке как таковой? Если ума у застройщиков хватит (а должно), то вырулят увеличением количества новых проектов. В целом рынок не исчезнет, может переформатируется разве что