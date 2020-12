Додано: Пон 28 гру, 2020 16:28

Vlad442 написав: Bober написав: Инженеры исчезли, как класс, на Украине - промышленности нет и, соответственно, потребности в инженерах как таковой тоже нет. Инженеры исчезли, как класс, на Украине - промышленности нет и, соответственно, потребности в инженерах как таковой тоже нет.

Со времен индустриализации потребность в инженерах уменьшилась во всем мире. Много ли строится новых заводов? Старых хватает.

Рекомендуете выше по тексту не слушать "левых людей", а слушать вас, но сами порете отсебятину, слабо натягиваемую на голову, в которой есть мозги...The U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) projects employment growth for these workers, with nearly 140,000 new jobs expected for engineers over the 2016–26 decadeИ в развитых, и в развивающихся странах спрос на инженеров растет! И вообще это понятие широкое - они не только заводы строят. ИТ-шники - тоже почти все инженеры (software engineers - устоявшееся в мире понятие, куда входят и системные архитекторы, и программисты, и тестировщики)