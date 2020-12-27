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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6042604360446045

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 72
1. Зросли більш, як на 30%
31%
22
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
21%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
5
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
18
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 16:28

  Vlad442 написав:
  Bober написав:Инженеры исчезли, как класс, на Украине - промышленности нет и, соответственно, потребности в инженерах как таковой тоже нет.

Со времен индустриализации потребность в инженерах уменьшилась во всем мире. Много ли строится новых заводов? Старых хватает.


Рекомендуете выше по тексту не слушать "левых людей", а слушать вас, но сами порете отсебятину, слабо натягиваемую на голову, в которой есть мозги...

The U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) projects employment growth for these workers, with nearly 140,000 new jobs expected for engineers over the 2016–26 decade
https://www.bls.gov/careeroutlook/2018/ ... d-new-jobs

И в развитых, и в развивающихся странах спрос на инженеров растет! И вообще это понятие широкое - они не только заводы строят. ИТ-шники - тоже почти все инженеры (software engineers - устоявшееся в мире понятие, куда входят и системные архитекторы, и программисты, и тестировщики)
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 16:34

  shapo написав:Какое может быть падение скорости если все финансируется вовремя.
Основной вопрос - откуда берутся деньги. И это для меня загадка.


Это как раз исходит от продажников, а не строителей - первые продали больше, чем отпустили заказов вторым. На абстрактном примере: в нормальной ситуации дом продан на 60%, будучи выполненным на 30%, в текущей - дом продан на 100%, будучи выполненным на 20%
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 17:13

  zРадио написав:
  shapo написав:Какое может быть падение скорости если все финансируется вовремя.
Основной вопрос - откуда берутся деньги. И это для меня загадка.


Это как раз исходит от продажников, а не строителей - первые продали больше, чем отпустили заказов вторым. На абстрактном примере: в нормальной ситуации дом продан на 60%, будучи выполненным на 30%, в текущей - дом продан на 100%, будучи выполненным на 20%

по теме ветки вы витаете в мире абстракций и иллюзий
реальность несколько другая)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 17:15

  zРадио написав:
  shapo написав:Какое может быть падение скорости если все финансируется вовремя.
Основной вопрос - откуда берутся деньги. И это для меня загадка.


Это как раз исходит от продажников, а не строителей - первые продали больше, чем отпустили заказов вторым. На абстрактном примере: в нормальной ситуации дом продан на 60%, будучи выполненным на 30%, в текущей - дом продан на 100%, будучи выполненным на 20%


Возможно,хотя ранее в якобы благоприятной ситуации 2018-2019гг раскупалось на 90% при готовности 40% и менее.
Но в таком случае сказка не может долго продолжаться ибо для финансово-строительной пирамиды нужен постоянный свежий приток новых членов с деньгами,а их то ли нет, то ли это я не вижу и сказка продолжается.
Что там ваши прогнозы говорят о том когда в обозримом будущем схлопнется этот теневой рынок и мне нужно будет задумываться о переквалификации на старости лет?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 17:23

  shapo написав:
  zРадио написав:
  shapo написав:Какое может быть падение скорости если все финансируется вовремя.
Основной вопрос - откуда берутся деньги. И это для меня загадка.


Это как раз исходит от продажников, а не строителей - первые продали больше, чем отпустили заказов вторым. На абстрактном примере: в нормальной ситуации дом продан на 60%, будучи выполненным на 30%, в текущей - дом продан на 100%, будучи выполненным на 20%


Возможно,хотя ранее в якобы благоприятной ситуации 2018-2019гг раскупалось на 90% при готовности 40% и менее.
Но в таком случае сказка не может долго продолжаться ибо для финансово-строительной пирамиды нужен постоянный свежий приток новых членов с деньгами,а их то ли нет, то ли это я не вижу и сказка продолжается.
Что там ваши прогнозы говорят о том когда в обозримом будущем схлопнется этот теневой рынок и мне нужно будет задумываться о переквалификации на старости лет?

Ну так Укрбуд и Аркада это разве не ответ на ваш вопрос?
Это просто первый ласточки, хотя даже не ласточки, а толстые индюки, заглотившие больше, чем позволяет переварить желудок.
Таких Укрбудов еще очень много, так как лишь единичные застройщики строят новые проекты лишь за средства этого проекта - как правило идет перекрестное финансирование и новые проекты начинают за средства от инвесторов старых проектов.
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 17:24

  Прохожий написав:
  zРадио написав:
  shapo написав:Какое может быть падение скорости если все финансируется вовремя.
Основной вопрос - откуда берутся деньги. И это для меня загадка.


Это как раз исходит от продажников, а не строителей - первые продали больше, чем отпустили заказов вторым. На абстрактном примере: в нормальной ситуации дом продан на 60%, будучи выполненным на 30%, в текущей - дом продан на 100%, будучи выполненным на 20%

по теме ветки вы витаете в мире абстракций и иллюзий
реальность несколько другая)


Можете сколько угодно заговаривать зубы пустой болтовней, но вопрос роста количества недостроев и сроков сдачи разбирался здесь не так давно в цифрах и фактах

  Прохожий написав:Что там ваши прогнозы говорят о том когда в обозримом будущем схлопнется этот теневой рынок и мне нужно будет задумываться о переквалификации на старости лет?


Не совсем понял, о чем речь - о первичке как таковой? Если ума у застройщиков хватит (а должно), то вырулят увеличением количества новых проектов. В целом рынок не исчезнет, может переформатируется разве что
zРадио
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