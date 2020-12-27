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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 60426043604460456046>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 72
1. Зросли більш, як на 30%
31%
22
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
21%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
5
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
18
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 16:34

  shapo написав:Какое может быть падение скорости если все финансируется вовремя.
Основной вопрос - откуда берутся деньги. И это для меня загадка.


Это как раз исходит от продажников, а не строителей - первые продали больше, чем отпустили заказов вторым. На абстрактном примере: в нормальной ситуации дом продан на 60%, будучи выполненным на 30%, в текущей - дом продан на 100%, будучи выполненным на 20%
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 17:13

  zРадио написав:
  shapo написав:Какое может быть падение скорости если все финансируется вовремя.
Основной вопрос - откуда берутся деньги. И это для меня загадка.


Это как раз исходит от продажников, а не строителей - первые продали больше, чем отпустили заказов вторым. На абстрактном примере: в нормальной ситуации дом продан на 60%, будучи выполненным на 30%, в текущей - дом продан на 100%, будучи выполненным на 20%

по теме ветки вы витаете в мире абстракций и иллюзий
реальность несколько другая)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 17:15

  zРадио написав:
  shapo написав:Какое может быть падение скорости если все финансируется вовремя.
Основной вопрос - откуда берутся деньги. И это для меня загадка.


Это как раз исходит от продажников, а не строителей - первые продали больше, чем отпустили заказов вторым. На абстрактном примере: в нормальной ситуации дом продан на 60%, будучи выполненным на 30%, в текущей - дом продан на 100%, будучи выполненным на 20%


Возможно,хотя ранее в якобы благоприятной ситуации 2018-2019гг раскупалось на 90% при готовности 40% и менее.
Но в таком случае сказка не может долго продолжаться ибо для финансово-строительной пирамиды нужен постоянный свежий приток новых членов с деньгами,а их то ли нет, то ли это я не вижу и сказка продолжается.
Что там ваши прогнозы говорят о том когда в обозримом будущем схлопнется этот теневой рынок и мне нужно будет задумываться о переквалификации на старости лет?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 17:23

  shapo написав:
  zРадио написав:
  shapo написав:Какое может быть падение скорости если все финансируется вовремя.
Основной вопрос - откуда берутся деньги. И это для меня загадка.


Это как раз исходит от продажников, а не строителей - первые продали больше, чем отпустили заказов вторым. На абстрактном примере: в нормальной ситуации дом продан на 60%, будучи выполненным на 30%, в текущей - дом продан на 100%, будучи выполненным на 20%


Возможно,хотя ранее в якобы благоприятной ситуации 2018-2019гг раскупалось на 90% при готовности 40% и менее.
Но в таком случае сказка не может долго продолжаться ибо для финансово-строительной пирамиды нужен постоянный свежий приток новых членов с деньгами,а их то ли нет, то ли это я не вижу и сказка продолжается.
Что там ваши прогнозы говорят о том когда в обозримом будущем схлопнется этот теневой рынок и мне нужно будет задумываться о переквалификации на старости лет?

Ну так Укрбуд и Аркада это разве не ответ на ваш вопрос?
Это просто первый ласточки, хотя даже не ласточки, а толстые индюки, заглотившие больше, чем позволяет переварить желудок.
Таких Укрбудов еще очень много, так как лишь единичные застройщики строят новые проекты лишь за средства этого проекта - как правило идет перекрестное финансирование и новые проекты начинают за средства от инвесторов старых проектов.
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 17:24

  Прохожий написав:
  zРадио написав:
  shapo написав:Какое может быть падение скорости если все финансируется вовремя.
Основной вопрос - откуда берутся деньги. И это для меня загадка.


Это как раз исходит от продажников, а не строителей - первые продали больше, чем отпустили заказов вторым. На абстрактном примере: в нормальной ситуации дом продан на 60%, будучи выполненным на 30%, в текущей - дом продан на 100%, будучи выполненным на 20%

по теме ветки вы витаете в мире абстракций и иллюзий
реальность несколько другая)


Можете сколько угодно заговаривать зубы пустой болтовней, но вопрос роста количества недостроев и сроков сдачи разбирался здесь не так давно в цифрах и фактах

  Прохожий написав:Что там ваши прогнозы говорят о том когда в обозримом будущем схлопнется этот теневой рынок и мне нужно будет задумываться о переквалификации на старости лет?


Не совсем понял, о чем речь - о первичке как таковой? Если ума у застройщиков хватит (а должно), то вырулят увеличением количества новых проектов. В целом рынок не исчезнет, но переформатируется серьезно
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 17:32

  zРадио написав:Не совсем понял, о чем речь - о первичке как таковой? Если ума у застройщиков хватит (а должно), то вырулят увеличением количества новых проектов. В целом рынок не исчезнет, может переформатируется разве что

ждем іпатєку !
дайош далярчикам імпатєку!
зробімо разом!
чим більше настругав, тим менший % за імпатєку: за каждого буратіну МіунУс 10%.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 17:35

Sidus
Так как Вы считаете, если слягут все эти микро'УкрЭлитБуды", даже не по причине воровства начальства, а по тому, что себестоимость монолита далеко не "па300", со всеми сопутствующими внэсками и ремонтом подстанций и сетей, и останутся только КАНы и ещё более дорогие Крауссы и Линдены с НЛ,то общий ценник за метр в Киеве упадёт и нариду станет легше дышать и обетониваться?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 17:41

  барабашов написав:Sidus
Так как Вы считаете, если слягут все эти микро'УкрЭлитБуды", даже не по причине воровства начальства, а по тому, что себестоимость монолита далеко не "па300", со всеми сопутствующими внэсками и ремонтом подстанций и сетей, и останутся только КАНы и ещё более дорогие Крауссы и Линдены с НЛ,то общий ценник за метр в Киеве упадёт и нариду станет легше дышать и обетониваться?


Кстати, откуда это заблуждение, что навернутся именно застройщики эконома? Уже не первый раз слышу. Пример Аркады в данном случае непоказателен - она упала не из-за отсутствия спроса, а вследствие рейдерства. В этом ключе пофиг, на какую ЦА ты ориентируешься, это вопросы защиты бизнеса, а не рыночной стратегии.

В условиях снижения доходов населения как раз больше шансов устоять будет у застройшиков проектов нижнего сегмента, куда пойдет спрос тех, кто раньше покупал комфорт и бизнес

  flyman написав:ждем іпатєку !
дайош далярчикам імпатєку!
зробімо разом!
чим більше настругав, тим менший % за імпатєку: за каждого буратіну МіунУс 10%.


А что с залогами - банкам туалетная бумага ни к чему :mrgreen: Вторичка - это хотя бы реальный бетон. А что какой-нибудь условный Приват возьмет с условных влошенцев Аркады, которые последние деньги отнесли Паливоде?
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 28 гру, 2020 17:43, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 17:43

  Sidus написав:..
По-поводу КРЖН, Э. Найман давече привел цифру: около 400т человек покинули Киев за последний год.
А это все приезжие, которые где-то работали, где-то арендовали и тд,

Какие выводы можно сделать, уважаемые лендлорды? :)
..

Найман, хоть и с виду неглупый чувак, не упоминает фактор, что баристы, что было покинули город в карантин, и посидев дома на отсосиновиках, осознали, что можно не только кофе разливать в барбершопах, но и вполне успешно работать руками, практически за те же деньги.
Труднее приходится трудовому народу, это ясно, кучкуются как-то: не квартира - но комната; хата не на одну - на две семьи.
Очень динамичный рынок, о котором нужно знать одно - все равно где-то нужно работать/зарабатывать, кормить семью.
В регионах хуже, за границу особо не пускают, да и риски остаться там в очередной карантин немногих прельщает.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 17:50

  Bober написав:..
Инженеры исчезли, как класс, на Украине - промышленности нет и, соответственно, потребности в инженерах как таковой тоже нет...

Чувствуется, что от промышленности вы весьма далеки и расклады прошли мимо вас.
С инженерами дикая проблема - те, что работали таковыми при совке, отошли на пенсию или в мир иной, новых не воспитали, бо в 90х-200х модно было быть банкиром/экономистом/манагером. Многие поняли, что рукастые люди востребованы на СТО и там колбасят, по этой же причине большая проблема на рынке найти маляров.
На новые импортные станки нам найти не криворуких - квест тот еще. Несколько попустило в карантин, но сейчас все по второму кругу
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