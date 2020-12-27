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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6043604460456046>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 72
1. Зросли більш, як на 30%
31%
22
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
21%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
5
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
18
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 17:55

  Vlad442 написав:.. Инженер это человек имеющий образование и навыки. ..

Инженер нонче (в моем понимании) - это человек с навыками низкоуровневого программирования и знания сложнейших узкоспециализированных интерфейсов "станок-компутер". Таких у нас не готовят, в моем профиле точно
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 18:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Пример Аркады в данном случае непоказателен - она упала не из-за отсутствия спроса, а вследствие рейдерства

реально "эксперт" КРЖН :mrgreen:

в следствии рейдерства упал УкрБуд)
Востаннє редагувалось Прохожий в Пон 28 гру, 2020 18:06, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 18:06

  барабашов написав:Sidus
Так как Вы считаете, если слягут все эти микро'УкрЭлитБуды", даже не по причине воровства начальства, а по тому, что себестоимость монолита далеко не "па300", со всеми сопутствующими внэсками и ремонтом подстанций и сетей, и останутся только КАНы и ещё более дорогие Крауссы и Линдены с НЛ,то общий ценник за метр в Киеве упадёт и нариду станет легше дышать и обетониваться?

чомусь на оКРЖН будують за $400 м2 а в Києві уже не можуть
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 18:07

  flyman написав:
  барабашов написав:Sidus
Так как Вы считаете, если слягут все эти микро'УкрЭлитБуды", даже не по причине воровства начальства, а по тому, что себестоимость монолита далеко не "па300", со всеми сопутствующими внэсками и ремонтом подстанций и сетей, и останутся только КАНы и ещё более дорогие Крауссы и Линдены с НЛ,то общий ценник за метр в Киеве упадёт и нариду станет легше дышать и обетониваться?

чомусь на оКРЖН будують за $400 м2 а в Києві уже не можуть

так, сараи будують
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 18:09

  zРадио написав:
  барабашов написав:Sidus
Так как Вы считаете, если слягут все эти микро'УкрЭлитБуды", даже не по причине воровства начальства, а по тому, что себестоимость монолита далеко не "па300", со всеми сопутствующими внэсками и ремонтом подстанций и сетей, и останутся только КАНы и ещё более дорогие Крауссы и Линдены с НЛ,то общий ценник за метр в Киеве упадёт и нариду станет легше дышать и обетониваться?


Кстати, откуда это заблуждение, что навернутся именно застройщики эконома? Уже не первый раз слышу. Пример Аркады в данном случае непоказателен - она упала не из-за отсутствия спроса, а вследствие рейдерства. В этом ключе пофиг, на какую ЦА ты ориентируешься, это вопросы защиты бизнеса, а не рыночной стратегии.

В условиях снижения доходов населения как раз больше шансов устоять будет у застройшиков проектов нижнего сегмента, куда пойдет спрос тех, кто раньше покупал комфорт и бизнес

  flyman написав:ждем іпатєку !
дайош далярчикам імпатєку!
зробімо разом!
чим більше настругав, тим менший % за імпатєку: за каждого буратіну МіунУс 10%.


А что с залогами - банкам туалетная бумага ни к чему :mrgreen: Вторичка - это хотя бы реальный бетон. А что какой-нибудь условный Приват возьмет с условных влошенцев Аркады, которые последние деньги отнесли Паливоде?

создадуть агенство пільгової іпотеки, надрукують фантиківв, оживлять трупів оркаду і укрбуда, зроблять всіх разом ...
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 18:11

  sequence написав:
  Bober написав:..
Инженеры исчезли, как класс, на Украине - промышленности нет и, соответственно, потребности в инженерах как таковой тоже нет...

Чувствуется, что от промышленности вы весьма далеки и расклады прошли мимо вас.
С инженерами дикая проблема - те, что работали таковыми при совке, отошли на пенсию или в мир иной, новых не воспитали, бо в 90х-200х модно было быть банкиром/экономистом/манагером. Многие поняли, что рукастые люди востребованы на СТО и там колбасят, по этой же причине большая проблема на рынке найти маляров.
На новые импортные станки нам найти не криворуких - квест тот еще. Несколько попустило в карантин, но сейчас все по второму кругу

платіть з.п. по 2..4куе і будуть їхати Штольци з Германії а не Обломови з Березані
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 18:13

  Прохожий написав:
  flyman написав:
  барабашов написав:Sidus
Так как Вы считаете, если слягут все эти микро'УкрЭлитБуды", даже не по причине воровства начальства, а по тому, что себестоимость монолита далеко не "па300", со всеми сопутствующими внэсками и ремонтом подстанций и сетей, и останутся только КАНы и ещё более дорогие Крауссы и Линдены с НЛ,то общий ценник за метр в Киеве упадёт и нариду станет легше дышать и обетониваться?

чомусь на оКРЖН будують за $400 м2 а в Києві уже не можуть

так, сараи будують

ага 5ти і 9ти етажні
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 18:19

  flyman написав:ага 5ти і 9ти етажні

Те,которые с выгребными ямами на земле под индивидуальное строительство?))
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 18:22

  Vlad442 написав:В Украине айтишников никто не называет инженерами, так что не нужно перекручивать и натягивать что куда удобно


Не знаете, но лезете! dou.ua по запросу "software engineer" выдает 241 вакансию, по запрошу "software developer" - 93. Если мелкий лендлорд не называет, значит никто не называет - такая логика? :roll:

https://jobs.dou.ua/vacancies/?search=software+engineer
https://jobs.dou.ua/vacancies/?search=s ... +developer


  Vlad442 написав:По вашей ссылке все, что вы смогли найти, это некоторый прогноз.


"Некоторый прогноз" сделан на экстраполяции исторических данных, которые в свою очередь находятся по ссылке, которая в тексте тоже есть:
https://www.bls.gov/oes/current/oes_stru.htm#17-0000

  Vlad442 написав:Никаких фактических данных чтобы возразить по существу не смогли нагуглить, но на основании невнятной ссылки такие громкие слова...


Конечно, Служба статистики США - это невнятный источник. Не то, что вы :mrgreen:

  Vlad442 написав:Кроме того речь шла о количестве инженеров в мире, а не в США, где сосредоточены наука и высокотехнологичные разработки.


США - страна, больше остальных в мире использующая аутсорсинг мануфактуры, и даже в ней потребность в инженерах растет!
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 18:29

  hume написав:
  flyman написав:ага 5ти і 9ти етажні

Те,которые с выгребными ямами на земле под индивидуальное строительство?))

з міським водогоном і каналізацією, ліфтом, підключенням до е.е. та газу з ін. опаленням
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