Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:.. Инженер это человек имеющий образование и навыки. ..
Инженер нонче (в моем понимании) - это человек с навыками низкоуровневого программирования и знания сложнейших узкоспециализированных интерфейсов "станок-компутер". Таких у нас не готовят, в моем профиле точно
барабашов написав:Sidus Так как Вы считаете, если слягут все эти микро'УкрЭлитБуды", даже не по причине воровства начальства, а по тому, что себестоимость монолита далеко не "па300", со всеми сопутствующими внэсками и ремонтом подстанций и сетей, и останутся только КАНы и ещё более дорогие Крауссы и Линдены с НЛ,то общий ценник за метр в Киеве упадёт и нариду станет легше дышать и обетониваться?
чомусь на оКРЖН будують за $400 м2 а в Києві уже не можуть
барабашов написав:Sidus Так как Вы считаете, если слягут все эти микро'УкрЭлитБуды", даже не по причине воровства начальства, а по тому, что себестоимость монолита далеко не "па300", со всеми сопутствующими внэсками и ремонтом подстанций и сетей, и останутся только КАНы и ещё более дорогие Крауссы и Линдены с НЛ,то общий ценник за метр в Киеве упадёт и нариду станет легше дышать и обетониваться?
чомусь на оКРЖН будують за $400 м2 а в Києві уже не можуть
так, сараи будують
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
барабашов написав:Sidus Так как Вы считаете, если слягут все эти микро'УкрЭлитБуды", даже не по причине воровства начальства, а по тому, что себестоимость монолита далеко не "па300", со всеми сопутствующими внэсками и ремонтом подстанций и сетей, и останутся только КАНы и ещё более дорогие Крауссы и Линдены с НЛ,то общий ценник за метр в Киеве упадёт и нариду станет легше дышать и обетониваться?
Кстати, откуда это заблуждение, что навернутся именно застройщики эконома? Уже не первый раз слышу. Пример Аркады в данном случае непоказателен - она упала не из-за отсутствия спроса, а вследствие рейдерства. В этом ключе пофиг, на какую ЦА ты ориентируешься, это вопросы защиты бизнеса, а не рыночной стратегии.
В условиях снижения доходов населения как раз больше шансов устоять будет у застройшиков проектов нижнего сегмента, куда пойдет спрос тех, кто раньше покупал комфорт и бизнес
flyman написав:ждем іпатєку ! дайош далярчикам імпатєку! зробімо разом! чим більше настругав, тим менший % за імпатєку: за каждого буратіну МіунУс 10%.
А что с залогами - банкам туалетная бумага ни к чему Вторичка - это хотя бы реальный бетон. А что какой-нибудь условный Приват возьмет с условных влошенцев Аркады, которые последние деньги отнесли Паливоде?
создадуть агенство пільгової іпотеки, надрукують фантиківв, оживлять трупів оркаду і укрбуда, зроблять всіх разом ...
Bober написав:.. Инженеры исчезли, как класс, на Украине - промышленности нет и, соответственно, потребности в инженерах как таковой тоже нет...
Чувствуется, что от промышленности вы весьма далеки и расклады прошли мимо вас. С инженерами дикая проблема - те, что работали таковыми при совке, отошли на пенсию или в мир иной, новых не воспитали, бо в 90х-200х модно было быть банкиром/экономистом/манагером. Многие поняли, что рукастые люди востребованы на СТО и там колбасят, по этой же причине большая проблема на рынке найти маляров. На новые импортные станки нам найти не криворуких - квест тот еще. Несколько попустило в карантин, но сейчас все по второму кругу
платіть з.п. по 2..4куе і будуть їхати Штольци з Германії а не Обломови з Березані
барабашов написав:Sidus Так как Вы считаете, если слягут все эти микро'УкрЭлитБуды", даже не по причине воровства начальства, а по тому, что себестоимость монолита далеко не "па300", со всеми сопутствующими внэсками и ремонтом подстанций и сетей, и останутся только КАНы и ещё более дорогие Крауссы и Линдены с НЛ,то общий ценник за метр в Киеве упадёт и нариду станет легше дышать и обетониваться?
чомусь на оКРЖН будують за $400 м2 а в Києві уже не можуть