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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 гру, 2020 18:37
shapo написав:
Основной вопрос - откуда берутся деньги. И это для меня загадка.
Так ведь новых строек меньше стало появляться, а количество людей, привыкших зарабатывать на котлованах и аренде не уменьшилось+новые подтягиваются. Такой себе вид национального спорта. Старый фонд потихоньку ветшает и всё меньше привлекателен для покупателя. Весной народ был малёхо напуган, но потом попустило. Потому у боль-мень адекватных застройщиков покупают хорошо, не смотря на возросшие ценники.
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drevlyanin
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Додано: Пон 28 гру, 2020 18:39
sequence написав: Bober написав:
..
Инженеры исчезли, как класс, на Украине - промышленности нет и, соответственно, потребности в инженерах как таковой тоже нет...
Чувствуется, что от промышленности вы весьма далеки и расклады прошли мимо вас.
С инженерами дикая проблема - те, что работали таковыми при совке, отошли на пенсию или в мир иной, новых не воспитали, бо в 90х-200х модно было быть банкиром/экономистом/манагером. Многие поняли, что рукастые люди востребованы на СТО и там колбасят, по этой же причине большая проблема на рынке найти маляров.
На новые импортные станки нам найти не криворуких - квест тот еще. Несколько попустило в карантин, но сейчас все по второму кругу
Чувствуется, что понятие инженер у Вас весьма узкое. Инженеры понятие намного шире.
ИТ тоже инженеры, только результат нематериальный. Чтобы там далекие от Ит люди не говорили.
Выпускали инженеров (термин в Вашем понимании имею ввиду) много - почти в каждом обласном центре политех есть, да только не смогли реализоваться люди на этом поприще, вот и переквалифицировались кто куда.
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Bober
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Додано: Пон 28 гру, 2020 19:02
Sidus написав: shapo написав:
Возможно,хотя ранее в якобы благоприятной ситуации 2018-2019гг раскупалось на 90% при готовности 40% и менее.
Но в таком случае сказка не может долго продолжаться ибо для финансово-строительной пирамиды
нужен постоянный свежий приток новых членов с деньгами,а их то ли нет, то ли это я не вижу и сказка продолжается.
Что там ваши прогнозы говорят о том когда в обозримом будущем схлопнется этот теневой рынок и мне нужно будет задумываться о переквалификации на старости лет?
Ну так Укрбуд и Аркада это разве не ответ на ваш вопрос?
Это просто первый ласточки, хотя даже не ласточки, а толстые индюки, заглотившие больше, чем позволяет переварить желудок.
Таких Укрбудов еще очень много, так как лишь единичные застройщики строят новые проекты лишь за средства этого проекта - как правило идет перекрестное финансирование и новые проекты начинают за средства от инвесторов старых проектов.
1) Укрбуд слетел из-за политической коньюктуры, победи Порошенко и остались бы прежние смотрящие- цвел бы и пах дальше. Аркада примерно то же самое
2) Кто следующий о которых вы пишите? Много было инфы о Интергал-буде, но он пока в порядке. Названием новых кандидатов не поделитесь?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Пон 28 гру, 2020 19:06
drevlyanin написав: shapo написав:
Основной вопрос - откуда берутся деньги. И это для меня загадка.
Так ведь новых строек меньше стало появляться, а количество людей, привыкших зарабатывать на котлованах и аренде не уменьшилось+новые подтягиваются. Такой себе вид национального спорта. Старый фонд потихоньку ветшает и всё меньше привлекателен для покупателя. Весной народ был малёхо напуган, но потом попустило. Потому у боль-мень адекватных застройщиков покупают хорошо, не смотря на возросшие ценники.
Если речь о хваленых здесь Кане и Саге, то это другой класс. Кто адекватен в эконом-классе?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Пон 28 гру, 2020 19:06
flyman написав: hume написав: flyman написав:
ага 5ти і 9ти етажні
Те,которые с выгребными ямами на земле под индивидуальное строительство?))
з міським водогоном і каналізацією, ліфтом, підключенням до е.е. та газу з ін. опаленням
ссылки дай на такое ПА400
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Пон 28 гру, 2020 19:10
flyman написав: sequence написав: Bober написав:
..
Инженеры исчезли, как класс, на Украине - промышленности нет и, соответственно, потребности в инженерах как таковой тоже нет...
Чувствуется, что от промышленности вы весьма далеки и расклады прошли мимо вас.
С инженерами дикая проблема - те, что работали таковыми при совке, отошли на пенсию или в мир иной, новых не воспитали, бо в 90х-200х модно было быть банкиром/экономистом/манагером. Многие поняли, что рукастые люди востребованы на СТО и там колбасят, по этой же причине большая проблема на рынке найти маляров.
На новые импортные станки нам найти не криворуких - квест тот еще. Несколько попустило в карантин, но сейчас все по второму кругу
платіть з.п. по 2..4куе і будуть їхати Штольци з Германії а не Обломови з Березані
Абсолютно вірно!
Математики , фізики, хіміки, інженери - тут не потрібні. Взагалі не потрібні.
Тому у них ЗП 200-400 дол/міс.
Дефіціта інженерів немає, є дефіцит фонду ЗП на ці посади.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 19:22
shapo написав:
Если речь о хваленых здесь Кане и Саге, то это другой класс. Кто адекватен в эконом-классе?
Ну навскидку: Столица, ДБК, Обрий, Ковальская, подтягивается относительный новичок-АйБи Альянс, с оговорками-Интергал. По Ирпеням не в курсе, но наверное и там такие есть.
Сага кстати скорее мертва чем жива, вместо неё нужно вписать ЮДП.
Востаннє редагувалось drevlyanin
в Пон 28 гру, 2020 19:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 19:26
zРадио написав:
Не знаете, но лезете! dou.ua по запросу "software engineer" выдает 241 вакансию, по запрошу "software developer" - 93. Если мелкий лендлорд не называет, значит никто не называет - такая логика?
У вас проблемы с логикой "engineer" не равно тождественно "инженер". Разные языки, разные оттенки.
Освоили основы английского и в все голове смешалось? В Украине никто не называет программистов/айтишников инженерами. Когда я сказал инженер, не нужно было додумывать что-то свое, а стараться понять, что говорит собеседник. Это трудно, старайтесь и все получится.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 19:28
zРадио написав:
"Некоторый прогноз" сделан на экстраполяции исторических данных, которые в свою очередь находятся по ссылке, которая в тексте тоже есть:
Попытайтесь говорить не сами с собой и отвечать на тезисы собеседника, а не которые рождаются у вас в голове.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 19:41
Vlad442 написав: zРадио написав:
Не знаете, но лезете! dou.ua по запросу "software engineer" выдает 241 вакансию, по запрошу "software developer" - 93. Если мелкий лендлорд не называет, значит никто не называет - такая логика?
У вас проблемы с логикой "engineer" не равно тождественно "инженер". Разные языки, разные оттенки.
Освоили основы английского и в все голове смешалось? В Украине никто не называет программистов/айтишников инженерами. Когда я сказал инженер, не нужно было додумывать что-то свое, а стараться понять, что говорит собеседник. Это трудно, старайтесь и все получится.
ЗРадіо - полюбляє маніпуляції та підтасовки.
Він "не розуміє", що іженер на пострадянському просторі - це людина, яка розбирається в техніці, машинобудуванні, знає принципи роботи машин. Програмісти до інженерів тут - не мають жодного відношення. Хіба що інженери вивчали який Фортран-4 ))
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