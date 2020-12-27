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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6045604660476048>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 72
1. Зросли більш, як на 30%
31%
22
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
21%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
5
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
18
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 19:47

  drevlyanin написав:
  shapo написав:Если речь о хваленых здесь Кане и Саге, то это другой класс. Кто адекватен в эконом-классе?


Ну навскидку: Столица, ДБК, Обрий, Ковальская, подтягивается относительный новичок-АйБи Альянс, с оговорками-Интергал. По Ирпеням не в курсе, но наверное и там такие есть.
Сага кстати скорее мертва чем жива, вместо неё нужно вписать ЮДП.

Очень жаль если так. Но не думаю, что они просто кинут все и всех и уйдут.
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 19:48

  Frant написав:
  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Не знаете, но лезете! dou.ua по запросу "software engineer" выдает 241 вакансию, по запрошу "software developer" - 93. Если мелкий лендлорд не называет, значит никто не называет - такая логика?

У вас проблемы с логикой "engineer" не равно тождественно "инженер". Разные языки, разные оттенки.
Освоили основы английского и в все голове смешалось? В Украине никто не называет программистов/айтишников инженерами. Когда я сказал инженер, не нужно было додумывать что-то свое, а стараться понять, что говорит собеседник. Это трудно, старайтесь и все получится.

ЗРадіо - полюбляє маніпуляції та підтасовки.
Він "не розуміє", що іженер на пострадянському просторі - це людина, яка розбирається в техніці, машинобудуванні, знає принципи роботи машин. Програмісти до інженерів тут - не мають жодного відношення. Хіба що інженери вивчали який Фортран-4 ))


https://zakon.osmark.com.ua/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F-%D1%96%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0/

https://en.wikipedia.org/wiki/Software_engineer

бумер, це не вік, це спосіб мислення (с) не моє (тм)
Востаннє редагувалось flyman в Пон 28 гру, 2020 19:53, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 19:49

  drevlyanin написав:
  shapo написав:Если речь о хваленых здесь Кане и Саге, то это другой класс. Кто адекватен в эконом-классе?


Ну навскидку: Столица, ДБК, Обрий, Ковальская, подтягивается относительный новичок-АйБи Альянс, с оговорками-Интергал. По Ирпеням не в курсе, но наверное и там такие есть.
Сага кстати скорее мертва чем жива, вместо неё нужно вписать ЮДП.

Мои коллеги работают в половине из них, а в Саге вообще с десяток коллег нужно просветить о их ближайшем будущем о котором они и не подозревают
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 19:56

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Не знаете, но лезете! dou.ua по запросу "software engineer" выдает 241 вакансию, по запрошу "software developer" - 93. Если мелкий лендлорд не называет, значит никто не называет - такая логика?

У вас проблемы с логикой "engineer" не равно тождественно "инженер". Разные языки, разные оттенки.
Освоили основы английского и в все голове смешалось? В Украине никто не называет программистов/айтишников инженерами. Когда я сказал инженер, не нужно было додумывать что-то свое, а стараться понять, что говорит собеседник. Это трудно, старайтесь и все получится.


Вы уже опустились до уровня аргументации дешевого тролля! Уже engineer и инженер - разные сутевые понятия (рука-лицо).

Более того, по ссылке на Службу статистики США, прекрасно видно, что спрос растет не только и не столько на software engineer, сколько на тех "обычных" инженеров в ограниченном понимании, которое вы вкладываете.

Вам лучше признать, что сели в одну лужу, чем продолжать бегать по их множеству

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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 20:02

  Frant написав:
  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Не знаете, но лезете! dou.ua по запросу "software engineer" выдает 241 вакансию, по запрошу "software developer" - 93. Если мелкий лендлорд не называет, значит никто не называет - такая логика?

У вас проблемы с логикой "engineer" не равно тождественно "инженер". Разные языки, разные оттенки.
Освоили основы английского и в все голове смешалось? В Украине никто не называет программистов/айтишников инженерами. Когда я сказал инженер, не нужно было додумывать что-то свое, а стараться понять, что говорит собеседник. Это трудно, старайтесь и все получится.

ЗРадіо - полюбляє маніпуляції та підтасовки.
Він "не розуміє", що іженер на пострадянському просторі - це людина, яка розбирається в техніці, машинобудуванні, знає принципи роботи машин. Програмісти до інженерів тут - не мають жодного відношення. Хіба що інженери вивчали який Фортран-4 ))

Тотбо навіть серед будівельників немає інженерів виходить...
Світ невпинно змінюється. Цей процесс не можна спинити, але його можна заперечувати і закривати на нього очі і в подальшому мислитити категорями Радянського союзу. Мені шкода, що в Радянському союзі не було програмістів і Ви не знаєте куди їх віднести. Можливо Вам буде легше, якщо назвемо їх напів-інженерами чи навіть гуманітаріями.
Bober
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 20:19

  Bober написав:Тотбо навіть серед будівельників немає інженерів виходить...
Світ невпинно змінюється. Цей процесс не можна спинити, але його можна заперечувати і закривати на нього очі і в подальшому мислитити категорями Радянського союзу. Мені шкода, що в Радянському союзі не було програмістів і Ви не знаєте куди їх віднести. Можливо Вам буде легше, якщо назвемо їх напів-інженерами чи навіть гуманітаріями.

зараз не будівельна компанія, а девелоперська,
такщо нема будівельників після СРСР, а появилися якісь хіпстери-девелопери-змузіхльоби
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 20:43

  Прохожий написав:
  flyman написав:
  flyman написав:ага 5ти і 9ти етажні


з міським водогоном і каналізацією, ліфтом, підключенням до е.е. та газу з ін. опаленням

ссылки дай на такое ПА400

и???
слился???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 20:45

  shapo написав:
  drevlyanin написав:
  shapo написав:Если речь о хваленых здесь Кане и Саге, то это другой класс. Кто адекватен в эконом-классе?


Ну навскидку: Столица, ДБК, Обрий, Ковальская, подтягивается относительный новичок-АйБи Альянс, с оговорками-Интергал. По Ирпеням не в курсе, но наверное и там такие есть.
Сага кстати скорее мертва чем жива, вместо неё нужно вписать ЮДП.

Мои коллеги работают в половине из них, а в Саге вообще с десяток коллег нужно просветить о их ближайшем будущем о котором они и не подозревают


Ну так распросите у них, почему "в работе" два десятка объектов, а не один толком не строится?
На многих месяцами движения нет. А те, что "сданы", по факту с кучей недоделок.
п.с. Трижды был соблазн вкопытиться к ним, но хорошо, что осторожность таки победила.
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 20:48

  Прохожий написав:
  Прохожий написав:ссылки дай на такое ПА400

и???
слился???

навчися користуватися пошуком на фінанс уа
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flyman
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Преподаватели КИСИ говорят что с конструкторами, спецами по инженерным коммуникациям и прочим технарям полный разгром.
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