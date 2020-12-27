Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
shapo написав:Если речь о хваленых здесь Кане и Саге, то это другой класс. Кто адекватен в эконом-классе?
Ну навскидку: Столица, ДБК, Обрий, Ковальская, подтягивается относительный новичок-АйБи Альянс, с оговорками-Интергал. По Ирпеням не в курсе, но наверное и там такие есть. Сага кстати скорее мертва чем жива, вместо неё нужно вписать ЮДП.
Очень жаль если так. Но не думаю, что они просто кинут все и всех и уйдут.
zРадио написав:Не знаете, но лезете! dou.ua по запросу "software engineer" выдает 241 вакансию, по запрошу "software developer" - 93. Если мелкий лендлорд не называет, значит никто не называет - такая логика?
У вас проблемы с логикой "engineer" не равно тождественно "инженер". Разные языки, разные оттенки. Освоили основы английского и в все голове смешалось? В Украине никто не называет программистов/айтишников инженерами. Когда я сказал инженер, не нужно было додумывать что-то свое, а стараться понять, что говорит собеседник. Это трудно, старайтесь и все получится.
ЗРадіо - полюбляє маніпуляції та підтасовки. Він "не розуміє", що іженер на пострадянському просторі - це людина, яка розбирається в техніці, машинобудуванні, знає принципи роботи машин. Програмісти до інженерів тут - не мають жодного відношення. Хіба що інженери вивчали який Фортран-4 ))
shapo написав:Если речь о хваленых здесь Кане и Саге, то это другой класс. Кто адекватен в эконом-классе?
Ну навскидку: Столица, ДБК, Обрий, Ковальская, подтягивается относительный новичок-АйБи Альянс, с оговорками-Интергал. По Ирпеням не в курсе, но наверное и там такие есть. Сага кстати скорее мертва чем жива, вместо неё нужно вписать ЮДП.
Мои коллеги работают в половине из них, а в Саге вообще с десяток коллег нужно просветить о их ближайшем будущем о котором они и не подозревают
zРадио написав:Не знаете, но лезете! dou.ua по запросу "software engineer" выдает 241 вакансию, по запрошу "software developer" - 93. Если мелкий лендлорд не называет, значит никто не называет - такая логика?
У вас проблемы с логикой "engineer" не равно тождественно "инженер". Разные языки, разные оттенки. Освоили основы английского и в все голове смешалось? В Украине никто не называет программистов/айтишников инженерами. Когда я сказал инженер, не нужно было додумывать что-то свое, а стараться понять, что говорит собеседник. Это трудно, старайтесь и все получится.
Вы уже опустились до уровня аргументации дешевого тролля! Уже engineer и инженер - разные сутевые понятия (рука-лицо).
Более того, по ссылке на Службу статистики США, прекрасно видно, что спрос растет не только и не столько на software engineer, сколько на тех "обычных" инженеров в ограниченном понимании, которое вы вкладываете.
Вам лучше признать, что сели в одну лужу, чем продолжать бегать по их множеству
zРадио написав:Не знаете, но лезете! dou.ua по запросу "software engineer" выдает 241 вакансию, по запрошу "software developer" - 93. Если мелкий лендлорд не называет, значит никто не называет - такая логика?
У вас проблемы с логикой "engineer" не равно тождественно "инженер". Разные языки, разные оттенки. Освоили основы английского и в все голове смешалось? В Украине никто не называет программистов/айтишников инженерами. Когда я сказал инженер, не нужно было додумывать что-то свое, а стараться понять, что говорит собеседник. Это трудно, старайтесь и все получится.
ЗРадіо - полюбляє маніпуляції та підтасовки. Він "не розуміє", що іженер на пострадянському просторі - це людина, яка розбирається в техніці, машинобудуванні, знає принципи роботи машин. Програмісти до інженерів тут - не мають жодного відношення. Хіба що інженери вивчали який Фортран-4 ))
Тотбо навіть серед будівельників немає інженерів виходить... Світ невпинно змінюється. Цей процесс не можна спинити, але його можна заперечувати і закривати на нього очі і в подальшому мислитити категорями Радянського союзу. Мені шкода, що в Радянському союзі не було програмістів і Ви не знаєте куди їх віднести. Можливо Вам буде легше, якщо назвемо їх напів-інженерами чи навіть гуманітаріями.
Bober написав:Тотбо навіть серед будівельників немає інженерів виходить... Світ невпинно змінюється. Цей процесс не можна спинити, але його можна заперечувати і закривати на нього очі і в подальшому мислитити категорями Радянського союзу. Мені шкода, що в Радянському союзі не було програмістів і Ви не знаєте куди їх віднести. Можливо Вам буде легше, якщо назвемо їх напів-інженерами чи навіть гуманітаріями.
зараз не будівельна компанія, а девелоперська, такщо нема будівельників після СРСР, а появилися якісь хіпстери-девелопери-змузіхльоби
shapo написав:Если речь о хваленых здесь Кане и Саге, то это другой класс. Кто адекватен в эконом-классе?
Ну навскидку: Столица, ДБК, Обрий, Ковальская, подтягивается относительный новичок-АйБи Альянс, с оговорками-Интергал. По Ирпеням не в курсе, но наверное и там такие есть. Сага кстати скорее мертва чем жива, вместо неё нужно вписать ЮДП.
Мои коллеги работают в половине из них, а в Саге вообще с десяток коллег нужно просветить о их ближайшем будущем о котором они и не подозревают
Ну так распросите у них, почему "в работе" два десятка объектов, а не один толком не строится? На многих месяцами движения нет. А те, что "сданы", по факту с кучей недоделок. п.с. Трижды был соблазн вкопытиться к ним, но хорошо, что осторожность таки победила.