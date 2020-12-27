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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 гру, 2020 20:49
flyman написав: Прохожий написав: Прохожий написав:
ссылки дай на такое ПА400
и???
слился???
навчися користуватися пошуком на фінанс уа
понятно, свободен, подвальный флудер-пистабол
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Пон 28 гру, 2020 20:51
drevlyanin написав:
а количество людей, привыкших зарабатывать на котлованах и аренде не уменьшилось+новые подтягиваются
Ни один форумный лендлорд не похвастал новым приобретением с начала коронакризиса. Перекупщики тоже поголовно сознаются, что нынешние цены их не привлекают. С чего вы сделали заключение о том, что инвестиционный спрос никуда не делся и даже возрос? И как это пересекается с падением капитальных инвестиций в жилое строительство на 70% в 3-м квартале?
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Додано: Пон 28 гру, 2020 20:57
airmax78 написав: drevlyanin написав:
Ну навскидку: Столица, ДБК, Обрий, Ковальская, подтягивается относительный новичок-АйБи Альянс, с оговорками-Интергал. По Ирпеням не в курсе, но наверное и там такие есть.
Сага кстати скорее мертва чем жива, вместо неё нужно вписать ЮДП.
Очень жаль если так. Но не думаю, что они просто кинут все и всех и уйдут.
Так я и не говорил о кидке. Просто как то грустно всё у них. Большинство проектов весьма хороши, а сроки печаль-тоска.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 21:01
zРадио написав: drevlyanin написав:
а количество людей, привыкших зарабатывать на котлованах и аренде не уменьшилось+новые подтягиваются
Ни один форумный лендлорд не похвастал новым приобретением с начала коронакризиса. Перекупщики тоже поголовно сознаются, что нынешние цены их не привлекают. С чего вы сделали заключение о том, что инвестиционный спрос никуда не делся и даже возрос? И как это пересекается с падением капитальных инвестиций в жилое строительство на 70% в 3-м квартале?
в мене пріобрітєнія, але
Прохожий написав:
понятно, свободен, подвальный флудер-пистабол
ще доларчик (якого як підбадьорую, щоб не падав духом, бо вклав той останнє)
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 28 гру, 2020 21:03, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 21:02
UA написав:
Преподаватели КИСИ говорят что с конструкторами, спецами по инженерным коммуникациям и прочим технарям полный разгром.
Проскакивают перспективные рисовальщики (архитекторы) модных фасадов и МОПов.
А в чём разгром-не осталось толковых преподавателей или нет желающих учиться?
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Додано: Пон 28 гру, 2020 21:04
flyman написав: zРадио написав:
Не совсем понял, о чем речь - о первичке как таковой? Если ума у застройщиков хватит (а должно), то вырулят увеличением количества новых проектов. В целом рынок не исчезнет, может переформатируется разве что
ждем іпатєку !дайош далярчикам імпатєку!
зробімо разом!
чим більше настругав, тим менший % за імпатєку: за каждого буратіну МіунУс 10%.
Блін, я за імпатеку також всіма конечностями!!!
Зможу задорого скинути остаток укр.нерухомості і кудись перепаркувати...
Алілуя!
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Додано: Пон 28 гру, 2020 21:07
flyman написав: Долярчик написав: Vlad442 написав:
Речь шла о 4 квартир.
Не все из них могут быть куплены и находиться в Киеве. Вопрос был о том, что Доллярчик, вступив на путь предпринимательства и лендлордства, не оставляет идей раскулачивания, но предлагает это делать так, что бы его это не коснулось, а все, кто хоть на одну квартиру имеет больше или на одного ребенка меньше, платили прогрессивно. При этом, видимо, считает, что иметь двух детей это подвиг, хотя это уровень меньше даже, чем нужно для поддержания популяции.
Ну наче так все просто - а Ви "викручуєте руки")))
Хочеться, як і завжди - добра для країни/для пересічних... - і водночас, відділити "жирних котів", які купили 20-50-100квартир за награбовані на чиновницьких посадах кошти.... - а всі, наче, цього доброго посилу не помічають.
Хотів народжуваність підняти/стимулювати цим - критикуєте.
Хотів "жирних котів" відділити від пересічних і середнього класу, щоб пересічні - нічого не сплачували, середній клас - сплачували трошки, а "жирні коти" сплачували по повній - критикуєте!
Ну, можливо це потрібно і в інший спосіб робити - але те, що треба розділити прогресивними податками - це факт!
Так, як простий пересічний, отримавши в спадщину 2-4квартири - не може..... стоп! Та най нах продає, як не може їх утримувати, чи не хоче сплачувати податки!
Як там Будівельник казав - не може сплачувати бабулька комуналь в трьошці в центрі/біля центру - так най нах продає і купує однуху в іпенях!
п. с.
Тому я і казав підв'язати до кількості дітей - так хоч народжуваність стимулювати!
а смисл "стимулювати"?
та й не працює воно так.
Жінок тре виховувати не в дусі рівності та фемінізму.
А, скажем в стилі філіпінок.
і так 8 мільйонів гастріків і понауєхів.
пропоную прогресивний податок на дітей, більше дітей - вищий податок.
вклепав дитя - заплати компенсацію державі.
Подивився я це відео - тепер тебе розумію, чого ти до Натт такий "холодний"!
Правильно, поки вона тебе незапевнить, що вона теж така, як філіпінські дівчата - то навіть, вгості на чай в підвал не клич!
Доречі, це є готовий "шлюбний договір"
- майбутнім дружинам, що вони ЗОБОВ'ЯЗУЮТЬСЯ так ставитись до чоловіків, як озвучено в цьому відео!
І у разі порушення - на жодну копійку чоловіка тоді не мають права!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: Пон 28 гру, 2020 21:09
zРадио написав: drevlyanin написав:
а количество людей, привыкших зарабатывать на котлованах и аренде не уменьшилось+новые подтягиваются
Ни один форумный лендлорд не похвастал новым приобретением с начала коронакризиса.
Я здесь писал
...
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Додано: Пон 28 гру, 2020 21:10
drevlyanin написав: UA написав:
Преподаватели КИСИ говорят что с конструкторами, спецами по инженерным коммуникациям и прочим технарям полный разгром.
Проскакивают перспективные рисовальщики (архитекторы) модных фасадов и МОПов.
А в чём разгром-не осталось толковых преподавателей или нет желающих учиться?
- Уровень преподавания школьной физики - математики просто швах.
- В скучную инженерию конкурс значительно меньше, чем в рисовальщики.
- Толковые преподаватели подходят к пенсионному возрасту.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 21:12
flyman написав: zРадио написав:
Не совсем понял, о чем речь - о первичке как таковой? Если ума у застройщиков хватит (а должно), то вырулят увеличением количества новых проектов. В целом рынок не исчезнет, может переформатируется разве что
ждем іпатєку !
дайош далярчикам імпатєку!
зробімо разом!
чим більше настругав, тим менший % за імпатєку: за каждого буратіну МіунУс 10%.
Реально ржу - прочитавши це
Ну а як ще підняти народжуванісь в країні, в якій колись гордо по телику говорили - "нас 52 мільйони!"
Востаннє редагувалось Долярчик
в Пон 28 гру, 2020 21:16, всього редагувалось 1 раз.
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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